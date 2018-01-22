Украина считает предложение России вернуть военную технику из Крыма маневром, чтобы показать якобы имеющий место диалог Москвы и Киева по поводу принадлежности Крыма. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводит RT слова дипломата.

Он добавил, что Киев не получал официального обращения от Москвы по поводу передачи техники: «Каких-либо дипломатических нот у нас не было».

Несколько дней назад Верховная рада большинством голосов приняла проект закона «Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области», известный также как закон о реинтеграции Донбасса. В документе Крым определяются как «временно оккупированные территории».

О намерении передать Украине технику из Крыма президент России Владимир Путин рассказал в четверг 11 января на неформальной встрече с руководителями крупнейших российских СМИ, сообщает ФАН.

«В свое время – в 2014 году – мы даже начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники с полуострова. Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть в Крыму, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать перемещению техники на территорию Украины.

«Правда, техника находится в плачевном состоянии. Но это не наше дело. Она в таком состоянии практически и была. За эти годы она никем не обслуживалась. Но все-таки речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку судов в Одессу», — сказал президент России.

В заключение Путин упомянул, что в Крыму есть и оставшийся с украинских времен солидный боезапас, но он – по данным российских оружейных экспертов – транспортировке не подлежит, ввиду опасности детонации. Снаряды подлежат утилизации на месте. Российский лидер выразил готовность пригласить украинских военных в Крым для участия в утилизации боеприпасов.

Вскоре бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Игорь Романенко выразил опасение тем, что Москва может начинить взрывчаткой передаваемую Киеву военную технику из Крыма.

Он сослался на то, что после Второй мировой войны немцы и итальянцы якобы закладывали взрывные устройства в корпуса кораблей, а «в нужный момент взрывали со всеми вытекающими последствиями». По его мнению, для недопущения подобных ситуаций передаваемую технику необходимо обследовать еще в Крыму.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучать ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, принимать ее или нет», — рассказал военный.

При этом он упомянул, что Украине эта техника пригодилась бы.

«Хотя я знаю, что из всех кораблей только один не был боеготовым, а остальное, пусть и старое советское, но было в боевой готовности. И с точки зрения состояния дел на текущий момент корабли нам были бы нужны, так или иначе. Мы бы могли модернизировать технику, и она определенно представляла бы собой важный момент для повышения боеготовности», — указал Романенко.

Это заявление украинского военного высмеяли в России, передает ФАН.

Сейчас на территории Крыма остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе — несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий ЗРК С-300.

Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29, два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1. Также в крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей украинских ВМС.