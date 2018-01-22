Цивилизованный развод: как оформляли распад СССР

Несмотря на то, что само Содружество независимых государств (СНГ) было основано сразу после распада СССР в конце 1991 года, после ратификации Алма-атинского соглашения всеми подписантами в целях сохранения общих хозяйственных связей был принят устав организации. Организационный процесс затянулся больше чем на год, во многом потому, что страны бывшего СССР сами находились в определенном политическом раздрае и им было не до создания общих органов власти.

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И если сам СНГ был, по выражению российского президента Владимира Путина, создан для «цивилизованного развода», устав Содружества создавался для того, чтобы после развода бывшие супруги смогли хотя бы оставаться в партнерских отношениях.

«Приходится строить сообщество на обломках когда-то единой централизованной системы», — так характеризовал сложившуюся ситуацию в учебнике «Международное право» Игорь Лашук. «СНГ является редким примером международной организации, образованной не в результате постепенного сближения государств, а, наоборот — в результате дезинтеграционных процессов», — вторит ему «Курс международного права» под редакцией Владислава Толстых.

Для координации совместной работы был создан высший орган СНГ — Совет глав государств Содружества. Собираются главы государств СНГ до сих пор достаточно регулярно, но большинство этих саммитов можно назвать неформальными. Какие-либо судьбоносные решения на них не принимаются, однако они стали возможностью для президентов стран обсудить неформальные вопросы. Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал ранее в беседе с «Газета.Ru», что в российских внешнеполитических документах СНГ называется «региональной организацией»:

«Она все меньше выполняет роль военной и экономической составляющей, но служит площадкой для диалога».

В то же время нельзя сказать, что все содержимое устава СНГ осталось лишь на бумаге. Вполне полноценно функционирующей организацией можно назвать расположенный в Минске Экономический суд СНГ. В этой арбитражной инстанции решают различные споры государства СНГ. К тому же суд де-факто выполняет роль экономического суда Евразийского экономического сообщества (ЕВРАЗЭС).

Эксперты отмечают, что хотя после конфликта с Россией членство в СНГ приостановили сначала Грузия, а потом и Украина, они сохраняют свою подпись под многими документами. Иначе, им бы пришлось заключать отдельные двусторонние договоры с каждой республикой.

Первые годы лидерам бывших союзных республик было весьма комфортно друг с другом. Все они были выходцами из советской номенклатуры, многие знали друг друга по партийной работе, некоторые по привычке оглядывались на Москву. При этом, несмотря на доминирование РФ, попредседательствовать в совете сумели все лидеры бывших республик Советского государства.

Несмотря на то, что многие лидеры СНГ сохраняли между собой почти приятельские отношения, дискуссии о будущем СНГ были весьма жесткими, каждый тянул одеяло на себя.

«А. Назарбаев уже в 1993 году стал говорить о необходимости Евразийского союза, предложил его научно-обоснованный проект. Украинский же президент (Леонид Кучма – «Газета.Ru») делал все возможное, чтобы мы разошлись как можно дальше друг от друга. Свидетельствую это как должностное лицо, присутствовавшее на всех заседаниях Совета глав государств-стран СНГ вплоть до 2002 года. Если бы не Назарбаев и Каримов (президент Узбекистана – «Газета.Ru»), СНГ рухнуло бы еще 20 марта 1992 года», — писал в своей книге «Битва за Россию» генерал Леонид Ивашов, в то время занимавший высокий пост в военных структурах СНГ.

Согласно уставу СНГ, предполагалось создание общих вооруженных сил, находившихся под объединенным командованием стран содружества. Идея, предложенная последним министром обороны СССР маршалом Евгением Шапошниковым, казалась разумной.

Странам СНГ было предложено воздержаться на пятилетний период от создания национальных армий и возложить на объеденные силы охрану внешних границ содружества.

Идея Шапошникова, который возглавил армию СНГ, не была положительно воспринята всеми. Против выступили Украина и Молдавия. Если первая хотела тут же начать строить свою самостийную армию, благо что в армии СССР немало высоких постов занимали этнические украинцы. Вторая активно дрейфовала в сторону «братской Румынии».

Армия СНГ была все же создана, и хотя ни в каких действиях она участия не принимала, ее создание было не напрасным — именно на ее основе были созданы Организация договора о коллективной безопасности, в которой можно найти схожие черты как с НАТО, так и с канувшей в лету Организацией Варшавского договора.

На Западе, где стремились развивать паралельные отношения с каждой из бывших стран Союза, СНГ не особенно воспринимали, считая этот орган искусственным. Правда, только на первый взгляд. Документы союза и связи между республиками активно исследовал ныне покойный политолог Збигнев Бжезинский. Он использовал их при написании своей знаменитой работы «Великая шахматная доска».

Спустя годы многие положения этой книги кажутся устаревшими, как впрочем, и многие положения устава Содружества независимых государств. Те, кто писал положения о невмешательстве и суверенитете вряд ли полагали, что пройдет время и между Грузией и Россией разгорится прямой вооруженный конфликт, Крым в результате референдума войдет в состав России, а в Донбассе вспыхнет вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор.