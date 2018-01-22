Для Собчак собрали подписи

Как сообщает сайт предвыборной кампании телеведущей и журналистки Ксении Собчак, активисты ее штабов в Российской Федерации собрали 101 008 подписей в ее поддержку. Для регистрации кандидата необходимо собрать 100 тыс. подписей, а сдавать в Центральную избирательную комиссию можно не более 105 тыс. подписей.

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Руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев рассказал «РБК», что собирать подписи ее активисты будут «с запасом — 130-140 тысяч». Такие меры, по словам Валеева, необходимы на случай отбраковки.

Солидная часть бракованных подписей в поддержку Собчак отбирается еще в регионах России, до отправки в центральный штаб в Москве, отметил он, но «лучше перестраховаться».

Валеев подчеркнул, что в регионах штабы Ксении Собчак неоднократно сталкивались с подделкой и «рисовкой» подписей в значительном количестве. В штабы Собчак приходили «профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись», что их «труды» отказывались брать.

В ряде регионов, добавил руководитель сети штабов, складывалось «ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал».

В некоторых из областей и республик РФ процент бракованных подписей достиг 30 процентов, а «например, в Питере его [брака] почти нет».

Как стало известно, подавать подписи на проверку в Центральную избирательную комиссию Ксения Собчак и ее штаб собираются 30 января. При этом крайний срок подачи документов в ЦИК для регистрации как кандидат — 18:00 по московскому времени 31 января.

Также в воскресенье, 21 января, в ходе встречи со своими сторонниками в Калининграде, Ксения Собчак выступила за легализацию марихуаны с России. Собчак убеждена, что такая мера позволит справиться с «наркотической эпидемией» в стране.

«Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью.

И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве — это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, — нет»,

— отметила кандидат в президенты РФ.

Собчак в своей предвыборной программе выступает за парламентскую республику, самостоятельность и силу регионов, а также независимый суд. Наконец, в программе Собчак значится «утверждение общеевропейских ценностей», прежде всего — толерантности, а также прав и свобод граждан.

«Я призываю, чтобы толерантность стала основой нашего нового мира. В таком мире не будет никакой агрессии, никакого противостояния разных людей, потому что на основах общего уважения к разным семейным традициям, разным конфессиям, только на принятии того, что мы такие разные, мы можем построить действительно великую страну», — подчеркнула Собчак.

Кроме того, Ксения Собчак выступила в поддержку легализации однополых браков. «Государство не имеет права запрещать людям жить со взрослыми партнерами любого пола. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», — заявила Собчак.

Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более одного миллиона подписей при необходимых 300 тысячах.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения В. Путина на пост президента поступил 1 миллион 1 тысяча 459 подписей», — сообщили в штабе президента. Отмечается, что было принято решение продолжать сбор.

«Избирательным штабом кандидата принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату», — отметили в штабе.

Но уже 19 января в штабе Путина было решено прекратить сбор подписей — финальный день сбора — понедельник, 22 января.

Также о прекращении сбора подписей объявили сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов и лидер «Монархической партии» Антон Баков — они собрали по 100 тысяч подписей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин были освобождены от сбора подписей как представители парламентских фракций, они уже получили удостоверения кандидатов в президенты в ЦИКе.

Ранее стало известно, что претендент в кандидаты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин сумел набрать 70 тысяч подписей, представитель «Российского объединенного трудового фронта» Наталья Лисицына собрала 46 тысяч подписей, Эльвира Агурбаш от «Альянса зеленых» — 35 тысяч, а самовыдвиженец Владимир Михайлов — 5 тысяч подписей.

13 января Центризбирком завершил прием документов от кандидатов в президенты России для выдвижения на предстоящих выборах. Отмечается, что теперь претендентам на пост президента предстоит следующий этап — регистрация кандидатов.