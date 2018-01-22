Танго по расчету: мясо в обмен на электричество

На этой неделе в Москве с официальным визитом будет находится президент Аргентины Маурисио Макри. Уже во вторник, на следующий день после своего прибытия, он встретиться с президентом Владимиром Путиным. Прежде всего, аргентинский лидер намерен высказать Владимиру Путину благодарность за помощь, оказанную российской стороной при поиске подводной лодки Сан-Хуан с экипажем 44 человек, затонувшей в Атлантике. Россия была в числе стран, сразу же отправивших помощь Аргентине. Стоит отметить, что хотя подлодку найти пока не удалось, правительство страны заявило, что ее поиск будет бессрочным.

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В Кремле уже назвали отношения Аргентины и России стратегическим партнерством, и оба президента собираются обсудить весь комплекс отношений, включая политику, экономику, торговлю, научно-техническую сферу, культуры, образования, а также актуальные проблемы международной политики.

При предшественнице Макри, Кристине Фернандес де Киршнер, связи с Россией характеризовались особой близостью, а иностранные таблоиды даже намекали на личную симпатию между двумя лидерами. Она была видна невооружённым глазом. Во время первого визита, российский коллега преподнес гостье подарок в виде норковой шубы, чтобы дама спокойно перенесла морозы.

Аналитики гадали, как сложатся отношения при новой власти. Ведущий эксперт Института Катона в Вашингтоне Хуан Карлос Идальго говорил «Газете.Ru», что Макри не будет вкладывать в отношения России и Аргентины столько же усилий, сколько Киршнер: «Макри хочет, чтобы Аргентина снова воспринималась как «нормальная» страна, уважающая международные правила, дружественная США и другим западным правительствам. Таким образом, Буэнос-Айрес будет уделять меньше внимания таким странам, как Куба, Иран».

Однако эти сомнения рассеялись после визита в Москву главы внешнеполитического ведомства Сусанны Малкорра и ее встречи с коллегой Сергеем Лавровым. После нее российский министр отметил, что новый президент продолжает курс на углубление диалога с Москвой.

На полях саммита G-20 в сентябре 2016 года состоялось первое личное знакомство двух президентов. В ходе общения затрагивались характер и динамика контактов. Аргентинец попросил коллегу увеличить капиталовложения в энергетический сектор его страны. В ответ было заявлено о готовности заключить соглашение между Газпромом и аргентинской нефтяной компанией YPF. Речь шла и о вложениях в ядерную энергетику, об участии в строительстве гидроэлектростанции в провинции Неукен. Это свидетельствовало о конструктивном партнерстве.

В свою очередь Аргентина выражала намерения увеличить экспорт продовольствия, в первую очередь мясной продукции, используя пространство, освободившееся в результате запрета, введенного Европой. Экономическим отношениям есть куда расти, тем более взаимный торговый оборот пока меньше $1 миллиарда.

Солидный президент для солидных господ

Макри — первый зарубежный государственный деятель, посещающий Россию в новом году. Он крупный бизнесмен, выходец из состоятельной семьи, экс мэр Буэнос-Айреса и бывший президент футбольного клуба «Бока Хуниорс». В составе этого прославленного клуба, в частности играл один из лучших футболистов страны Хуа́н Рома́н Рике́льме, а еще раньше за него играл Диего Марадона.

В конце 2015 года Макри в остром поединке одолел ставленника власти. Сначала отставал от соперника, назначенного преемником Кристиной Киршнер, не обладавшей правом выдвигаться в третий раз, но надеявшейся вернутся спустя срок на четвертый. Во втором туре выборов лидер движения «За перемены» одержал убедительную победу и занял кресло главы государства в столичном Розовом доме.

Приступив к исполнению обязанностей, Макри резко изменил внешнеполитический курс. Вопреки ожиданиям экспертов, первый зарубежный визит он совершил не в США. Он сразу же направился в Бразилию и Чили, где у власти тогда находились левоцентристские политики Дилма Руссефф и Мишель Бачелет. Состоялась встреча с уругвайским коллегой Табаре Васкесом, занявшим пост временного руководителя Общего рынка стран Юга — Меркосур. Оба президента — приверженцы придания дополнительного импульса организации, ее расширения посредством подключения к Тихоокеанскому альянсу в составе Мексика, Перу, Колумбия и Чили.

В первый год правления президент отправился в Европу для участия в Давосском экономическом форуме. Присутствие аргентинского руководства в столь престижном собрании означало возвращение на важнейшую площадку после длительного отсутствия.

Оно длилось 12 лет, пока у власти находились супруги Киршнеры, особенно Кристина, которая ориентировалась на тесные связи с леворадикальными правительствами.

Макри же стал активно налаживать отношения с США и Великобританией. C администрацией Барака Обамы он стал вести переговоры о проблеме внешнего долга. C тогдашним премьером Великобритании Дэвидом Камероном начал улучшать отношения, находившиеся в замороженном состоянии из-за застарелого конфликта вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов. Накануне встречи власти страны заменили посла в Англии. Тем самым был подан сигнал готовности к переменам.

Важным при Макри стало возобновление контактов с МВФ, находившихся на нулевой отметке из-за отказа прежних властей предоставить достоверную информацию о состоянии экономики.

В апреле прошлого года аргентинский президент был принят в Белом Доме президентом США Дональдом Трампом. У обоих давние отношения с тех пор, когда Трамп занимался бизнесом и вел дела с Аргентиной.

Во время встречи Трамп сделал старому приятелю подарок. Белый Дом отменил эмбарго на поставку в США аргентинских лимонов, которое длилось 16 лет.

Остается только гадать, какой подарок аргентинский президент-бизнесмен может получить от российского коллеги.