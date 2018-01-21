Президент-бульдозер: есть ли будущее у Трампа

В отличие от большинства американских президентов, до своего избрания Дональд Трамп никогда не занимал никаких политических должностей. При этом многие считают, что Трамп оказался президентом еще хуже, чем Джордж Буш-младший, которого в свое время либеральная пресса считала самым глупым и некомпетентным главой государства в истории. Однако преданные сторонники Трампа из различных слоев общества до сих пор в нем не разочаровались.

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Преданная сторонница Трампа, эмигрантка из России Ольга рассказала «Газете.Ru», что спустя год работы администрации по-прежнему восхищена его главой, и подчеркнула альтруизм президента. «Он не получает свою положенную зарплату в 400 000 долларов в год, а работает за один доллар. Его зарплата уходит природоохранной организации. Он действительно очень много сделал за прошедший год», — утверждает Ольга.

Сторонником Трампа, до сих пор не разочаровавшимся в его политике, считает себя и профессор либерального университета Джорджа Мейсона Джон Фарина. «Я все еще сторонник Трампа, — рассказал ученый «Газете.Ru». — У него был хороший первый год. Наша экономика растет почти на 4%, почти в полтора раза больше, чем при Обаме. Налоговая реформа вступает в силу в следующем месяце. 80% населения будут платить более низкие федеральные налоги».

Большинство сторонников и противников Трампа сходятся во мнении, что именно налоговая реформа стала его главным достижением, затмевающим для внутреннего потребителя все его международные промахи.

«Это должно стимулировать американские транснациональные компании к репатриации своих оффшорных прибылей — речь о миллиардах долларов — и реинвестировать их дома, способствуя увеличению количества рабочих мест. Его администрация также отменила сотни постановлений о порядке ведения бизнеса, что стимулирует позитивное настроение для ведения бизнеса», — сказал «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

Налоги превыше всего

Реформа Трампа предполагает снижение налоговой нагрузки для бизнеса и физических лиц. Согласно документу, налоговая ставка для компаний составит 21% с 2018 года при 35% в настоящий момент. Эти меры должны существенно помочь бизнесу. Ведущие американские компании уже откликнулись на принятые законы и пообещали поднять зарплаты и провести поощрительные выплаты сотрудникам. Так, оператор связи AT&T выплатит бонус в $1000 более 200 тысячам своих сотрудников в США.

Технологические американские гиганты также начали больше думать о стране, и хотя Трампу пока не удалось «Вернуть Америке величие», компании США начали возвращаться из-за границы, главным образом из Китая.

Так, компания Apple Inc. заявила, что выплатит США единовременный налог на иностранный капитал в размере $38 млрд и будет наращивать расходы в стране, так как хочет увеличить вклад в экономику штатов. Всего компания планирует напрямую инвестировать в экономику США около $30 млрд за ближайшие пять лет.

Есть и другие экономические успехи. Недавно Трамп заявил, что уровень безработицы в США достиг минимального значения за последние 17 лет, а фондовый рынок находится на рекордно высоком уровне. Именно поэтому президент США настроен оптимистично и считает, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний, рынка, а, значит, и для создания рабочих мест.

«Фондовый рынок находится на историческом максимуме, увидев более чем 20-процентное увеличение в 2017 году. Некоторые из экономических хороших новостей могут быть просто результатом того, что экономика окончательно оправилась после ее глубокого скольжения в годы после финансового кризиса. Но Трамп проделал долгий путь, чтобы помочь восстановить доверие бизнеса, ослабив регулирование и приняв налоговую реформу», — говорит Берроуз.

Трамп также уделяет большое внимание развитию нефтяного бизнеса. Он одобрил строительство трубопровода в Северной Дакоте, который, прислушиваясь к экологам, не хотел строить Обама.

Как напомнил ранее «Газете.Ru» аналитик Шакил Бегг из Thomson Reuters, это позволяет перекачивать нефть из тех мест, где она добывается и откуда раньше можно было вывезти ее только автоцистерной или по железной дороге, в американские морские порты, откуда она идет на экспорт. Затраты на транспортировку снизились в среднем примерно на $5 за баррель, что открывает новые возможности для того же экспорта за счет экономии на транспортировке.

«Несмотря на продолжающиеся изо дня в день политические потрясения, экономика была плотно упакована. В США наблюдался более высокий средний экономический рост в сочетании с низкой безработицей за последний год. Заработная плата начала расти, что является хорошей новостью для многих американцев со средним доходом, которые сильно пострадали от финансового кризиса 2008 года», — продолжает Берроуз из Atlantic Council.

Экономический рост — это основная причина роста популярности любого политика, даже если на внешнем фронте он не очень успешен.

В качестве иллюстрации подобного примера в США часто вспоминают пример Джорджа Буша-старшего. Успешный во внешней политике, он совсем упустил из виду экономику, и именно в его время возникло обидное для него выражение: «это экономика, глупый». Низкий рост экономики стоил Бушу переизбрания. При демократе Билле Клинтоне экономика росла, а вместе с ней и благосостояние среднего класса.

В этой связи, несмотря на низкие рейтинги, Трампа еще рано списывать со счетов. «У меня есть ощущение, что даже вопреки здравому смыслу Трамп сможет стать президентом США на новый срок. При этом это не значит, что политик будет популярным», — такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.