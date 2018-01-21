«Власти Молдавии должны благодарить Россию»

Намерения парламента Молдавии затребовать с Российской Федерации денежную компенсацию, достигающую нескольких миллиардов долларов, из-за присутствия российского миротворческого контингента в Приднестровье — акт конфронтации «по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу».

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Такую точку зрения выразил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин. Депутат заявил в воскресенье, 21 января, в разговоре с RT, что миротворческие силы России выполняют «функции по своему прямому предназначению» и не допускают вооруженного конфликта.

«Только присутствие российских миротворцев позволяет сегодня выдержать пусть хрупкое, но мирное сосуществование в регионе»,

— подчеркнул Швыткин.

Парламентарий отметил, что сложившаяся ситуация демонстрирует также нежелание правительства Молдавии согласиться с политическим курсом президента республики Игоря Додона. Сегодня в Кишиневе ищут внешнего врага в лице России, добавил Швыткин, отвлекаясь от насущных проблем.

Такие шаги предпринимаются «по указке Запада и США», полагает депутат, и «в угоду сопредельной Румынии». Однако попытки «выдавить» российских миротворцев из Приднестровья могут закончиться лишь провалом, убежден Швыткин, и такой вариант развития событий «недопустим», ведь Россия выполняет задачи по защите мира на берегах Днестра «в соответствии со всеми нормами международного права, передает ФАН.

Ранее спикер молдавского парламентам Андриан Канду заявил, что молдавские власти собираются предъявить России счет из-за присутствия российских миротворцев в Приднестровье, по мнению спикера, являющихся «оккупационными войсками».

В Совете Федерации также прокомментировали желание молдавского правительства потребовать с России деньги. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что миротворческий контингент российских Вооруженных сил, расквартированный в Приднестровье, спас «огромное количество молдаван и граждан других национальностей бывшей Молдавской ССР», вступивших после распада Советского Союза в вооруженное противостояние.

Джабаров подчеркнул, что в Приднестровье не произошло «резни» только благодаря российским миротворцам.

«Поэтому, думаю, они [власти Молдавии] должны не требовать какой-то компенсации, а благодарить за то, что там была прекращена гражданская война», — отметил сенатор.

Приднестровская молдавская республика (ПМР) «не поднимет лапки» и не пойдет «сдаваться на милость Кишиневу»,

подчеркнул Джабаров.

«Поэтому, думаю, такое заявление [о миллиардной компенсации] вписывается в рамки политики, направленной на ухудшение отношений с Россией и стремление рано или поздно попасть в НАТО, которую нынешние руководители Молдавии объявили», — убежден член Совфеда.

Ранее в интервью журналистке Ираде Зейналовой, опубликованном на сайте НТВ.Ru, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна окружена «не настроенными на стратегическое партнерство с Россией» государствами, что усложняет ситуацию.

С запада Молдавия граничит с членом НАТО Румынией, с востока — с Украиной, которая «знаем, в каких отношениях с Российской Федерацией», отметил Додон.

«Вот в середине этого клубка очень непростого есть такое маленькое государство Молдова, где большинство граждан хотят дружить с Россией. Это не нравится никому, не нравится и на Западе, и другим не нравится. <...> Здесь большинство граждан категорически против [вступления страны в НАТО]», — подчеркнул президент Молдавии.

Он также обвинил «горячих ястребов» в США в желании сделать «горячую точку» в Молдавии — пусть и не на уровне официального американского правительства. Додон также убежден, что европейцам также не нужно наличие горячей точки на берегах Днестра.

«Это очень близко к границе Российской Федерации, здесь Приднестровье. В Приднестровье около 300 тыс. граждан Российской Федерации. И для того, чтобы затянуть Россию в очередной конфликт — я думаю, что на это делается ставка. Поэтому в этих условиях моя задача очень непростая — удержать на этом этапе ситуацию, чтобы она не вышла из-под контроля по их сценарию», — заявил Додон, отметив, что его «провоцируют».

В представлении молдавского президента, его страна должна соблюдать нейтралитет и ориентироваться на хорошие отношения с Европой и стратегическое партнерство с Россией.

Игорь Додон выразил также надежду на то, что в Брюсселе, столице Евросоюза, не хотят дестабилизации Молдавии, а народ его страны жаждет нейтралитета и выступает против НАТО, поскольку это повлечет за собой войну.

«Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий», — подытожил президент Молдавии.