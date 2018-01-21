«Так можно лишиться российского рынка»

Молдавия намерена выставить России счет за присутствие на территории Приднестровья войск российских вооруженных сил, рассказал спикер молдавского парламента Андриан Канду. Он обвинил Москву в нарушении норм международного права, пригрозив взыскать «миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья», передает РИА «Новости».
«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Надеюсь, что вопрос о незаконном присутствии российских войск в Приднестровье попадет в поле зрения ООН», — сказал политик.
Теперь Кишинев намерен нанять международную юридическую компанию для расчета «потерь» от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. На вопрос журналиста о том, собирается ли Кишинев в таком случае запросить денежную компенсацию и за «советскую оккупацию», спикер парламента ответил уклончиво.
«Это более чувствительный вопрос, и общественность Молдавии пока еще к нему не готова. Мы не можем абсолютно во всем винить советскую оккупацию. Может быть, когда-нибудь мы создадим такую комиссию, чтобы рассчитать компенсацию», — сказал Канду.
При этом он выразил желание построить уважительные отношения с Москвой.
«Как проевропейская партия, мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении, чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта. В отличие от пророссийского президента Игоря Додона, я вижу в качестве партнера Молдавии Еевросоюз и США», — резюмировал молдавский спикер.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал такое решение Кишинева недружелюбным, сообщает RT.
«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооруженного конфликта, который был в свое время в Приднестровье. И только присутствие российских миротворцев позволяет сегодня выдержать пусть хрупкое, но мирное сосуществование в регионе», — пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что складывающаяся ситуация еще раз показала нежелание молдавского парламента следовать курсу, выбранному Додоном.
«К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США.
Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал. Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке», — указал Швыткин.
Член Совета федерации Алексей Пушков же заявил, что подобные шаги Кишинева могут отрицательно сказаться на российско-молдавских отношениях в сфере торговли, сообщает ФАН.
«Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал сенатор в твиттере.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что признает территориальную целостность Молдавии и не собирается признавать Приднестровье. Пресс-служба Кремля отмечала, что в отношении приднестровского урегулирования Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишиневом и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права.
Новый виток напряжения между Москвой и Кишиневом начался в прошлом году — после того, как Молдавия в мае прошлого года объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов.
В качестве ответной меры российская сторона также выслала соответствующее число сотрудников молдавской дипмиссии в Москве. Позже «нежелательной» персоной в Молдавии также был объявлен еще и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Летом в Кишиневе обсуждали возможность введения визового режима с Россией, а затем Молдавия отозвала из России своего посла на неопределенный срок.