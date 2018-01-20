Закон о реинтеграции Донбасса могут аннулировать

Закон о реинтеграции Донбасса в ближайшее время должен был поступить на подпись украинскому лидеру и вступить в силу. Однако 20 января стало известно, что несколько украинских депутатов внесли проект постановления об отмене решения парламента. Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник, его слова процитировал «Корреспондент.net».

Реклама

«В четверг за принятие Закона о реитеграции Донбасса проголосовало 280 депутатов Верховной Рады Украины. Народные избранники оперативно отдали голоса за Закон, противоречащий Конституции страны, и, по сути дела, развязывающий полномасштабную войну против своего народа. Но здравый смысл не полностью покинул стены Парламента. Народные депутаты Украины Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев из Оппозиционного блока внесли проект постановления об отмене решения парламента о принятии преступного закона», — заявил Олейник.

Сообщается, что если за отмену закона проголосуют 226 депутатов, он будет аннулирован. «Что позволяет мне говорить том, что преступный закон еще не подписан? Документ огромной политической важности рассматривался в Парламенте Украины два дня. В него было внесено 673 поправки и уточнения. Технически оформить документ к подписанию спикером и президентом страны за одну ночь просто невозможно», — подчеркнул политик.

Владимир Олейник отметил, что закон отсутствует на сайте Верховной рады и комитетов парламента. По его словам, это является «аргументом в пользу неготовности закона к подписи».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что Запад «взял под крыло» украинские власти, являющиеся, по его мнению, совершенно недоговороспособными. После таких действия, подчеркнул Лавров, западные политики уже не могут критиковать неконструктивные действия Киева. «Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также сообщил, что европейские и американские политики прекрасно понимают, в какую игру играют украинские власти. При этом он подчеркнул, что Россия будет и дальше добиваться выполнения всех пунктов минских договоренностей. «Попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — сообщил Лавров.

Напомним, что 18 января в украинской Верховной раде поддержали законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ призван закрепить за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий». Он также впервые официально называет Россию «государством-агрессором». Кроме того, согласно законопроекту, Украина для противодействия агрессии со стороны России может применять необходимые силы и средства.

В законе о реинтеграции Донбасса также прописан особый порядок въезда украинцев на территории ДНР и ЛНР.

Во внешнеполитическом ведомстве России принятие законопроекта украинскими властями назвали «подготовкой к войне». «Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заявили МИД РФ. В ведомстве также отметили, что прописанный в законе объединенный оперативный штаб сможет «без формального введения военного положения» использовать Вооруженные силы «против мирного населения на всей территории страны».

На встрече Владимира Путина с членами Совбеза России также обсудили новый закон по Донбассу. Там заявили, что он самым негативным образом повлияет на перспективы внутриукраинского урегулирования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала закон о реинтеграции похоронами минских соглашений. Она подчеркнула, что он нацелен на вооруженное возвращение Донецка и Луганска.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина не хочет мирного разрешения ситуации. А замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что принятие Верховной радой законопроекта — «откровенный плевок в лицо международному праву и гражданам Украины».

Власти самопровозглашенной ЛНР считают, что этим законом Киев пытается «подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит» в Донбассе.