Украинское посольство закидали коктейлями Молотова

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о попытке атаки на украинское посольство в Афинах. Он также отметил, что нападение могло произойти «под влиянием России».

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«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — заявил Климкин в своем твиттер-аккаунте.

Возгорание, по данным греческого издания Newpost.gr, произошло примерно в два часа ночи — при этом потушить огонь пожарным удалось лишь в 3:40 по местному времени. СМИ сообщают о поджоге трех автомобилей у посольства Украины в Греции.

В украинском МИДе заявили, что по факту произошедшего начато расследование. Об этом она сообщила в прямом эфире телеканала «112. Украина». Спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца в прямом эфире телеканала «112. Украина» сообщила, что

неизвестные подожгли машины сотрудников посольства и стали бросать «коктейли Молотова» на территорию, прилегающую к зданию посольства.

Она подчеркнула, что греческие правоохранители также приступили расследованию инцидента. Марьяна Беца добавила, что в ближайшее время глава МИД Украины намерен провести разговор с главой МИД Греции по факту инцидента.

Напомним, что российские дипмиссии также неоднократно подвергались нападениям. Так, 2 октября 2013 года вооруженные ливийцы попытались вломиться посольство России и устроить там разгром. Охрана обстреливала нападавших, в то время как дипломаты и члены их семей укрывались в защитных помещениях. В ходе атаки погибли двое ливийцев.

Позже российское посольство посетил премьер-министр Ливии Али Зейдан вместе с главой МИД Мухаммедом Абдельазизом. Они оценили оценили ущерб, нанесенный зданию, а также выразили благодарность ливийским граждан и органам безопасности за помощь в защите посольства.

Что касается российско-украинских дипломатических отношений, то на данный момент в поле обсуждения находится принятый 18 января Верховной радой Украины законопроект о реинтеграции Донбасса.

Он закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий», а также признает Россию «государством-агрессором». Согласно документу, Киев для противодействия агрессии со стороны России может применять необходимые силы и средства. В законе также прописан особый порядок въезда украинцев на территории ДНР и ЛНР.

В МИД РФ законопроект Верховной радой назвали «подготовкой к войне». «Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, ранее, на заседании Совбеза ООН, лидер США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по украинскому урегулированию из Минска на другую площадку. По мнению главы МИД Украины Павла Климкина, смена площадки не влияет на успех переговоров. Он также отметил, что Минск был выбран из-за «относительной нейтральности Белоруссии» и удобной логистики. Застой в переговорах Климкин объяснил нежеланием России нежелании выполнять свои обязательства. «И причина очень проста: сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию и больше ничего не делать», —сообщил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом».

Комментируя предложение Трампа перенести площадку переговоров по Донбассу, Песков заявил, что «место переговоров не имеет столь большого значения». «Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность «нормандскому формату», собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета Безопасности», — отметил Песков.