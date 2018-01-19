Пережили: как прошел первый год президентства Трампа

Сказано — сделано: предвыборные обещания
Пока президент США успел выполнить лишь несколько своих предвыборных обещаний — США, например, действительно отказались от участия в некоторых «невыгодных», по мнению Трампа, международных соглашениях. В частности, Вашингтон вышел из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Парижского соглашения по климату.
Рассуждая о «бесполезности» Парижского соглашения, американский лидер как-то заявил, что концепцию глобального потепления вообще «выдумали китайцы, чтобы сделать американское производство неконкурентным».
Выполненным можно считать и обещание Трампа депортировать из Соединенных Штатов bad hombres («нехороших людей») — нелегальных мигрантов, совершивших преступления в США. Только за первые 100 дней его пребывания на президентском посту из страны выслали более 41 тыс. человек — по большей части преступников.
Как и обещал Трамп, в стране была проведена налоговая реформа, 22 декабря Трамп подписал соответствующий закон. Реформа обещает стать крупнейшей в истории Соединенных Штатов, а сам глава государства утверждает, что новый закон позволит снизить налоговую нагрузку на средний класс. Правда, критики считают иначе — по их словам, принятый Трампом закон сыграет на руку только богачам.
Многие громкие обещания, сделанные политиком во время избирательной кампании, пока остаются невыполненными. Строительство стены на границе с Мексикой продвигается крайне медленно и обойдется США очень дорого — в то время как Трамп обещал заставить платить за ее строительство самих мексиканцев. Отменить ненавистную Obamacare ему не удалось, отношения с Россией переживают чуть ли не худший период в истории, а Хиллари Клинтон, которую Трамп грозился «посадить за решетку», пока, насколько известно, находится на свободе.
Главный по твиттеру
Трамп был большим поклонником твиттера и до того, как стал президентом, но за минувший год его аккаунт стал едва ли не самым важным в соцсети. У президента США почти 47 млн подписчиков.
В августе аналитик Monnes Crespi Hardt&Co Джеймс Какмак подсчитал, что без постов американского президента рыночная стоимость твиттера упала бы на $2 млрд.
Обычно Трамп публикует около восьми сообщений в день. Выходит, что за год своего президентства Трамп написал около 2,5 тыс. твитов. Среди написанного американским лидером было столько глупых, смешных и непонятных заявлений, что в США даже решили открыть «библиотеку твитов» Трампа.
Чего стоит нашумевший твит, в котором Трамп использовал загадочное слово covfefe. Текст сообщения, смутившего пользователей соцсети, был таким: «Несмотря на последние негативные covfefe прессы <...>».
Трамп, вероятно, имел в виду «press coverage» («освещение в прессе»), но сделал опечатку — получилась полная бессмыслица, которая мгновенно разлетелась по интернету сотнями мемов. Впрочем, ошибка вовсе не смутила президента, он даже не стал удалять сообщение. Вместо этого Трамп сделал еще один пост, в котором предложил своим подписчикам угадать, что он имел в виду на самом деле.
Заграничные поездки и пытка рукопожатием
За год Трамп успел посетить 14 стран. Он побывал в Саудовской Аравии, Израиле, Палестине, Италии, Ватикане, Бельгии, Польше, Германии, Франции, Японии, Южной Корее, Китае, Вьетнаме и на Филиппинах.
Президент США лично познакомился уже с тридцатью мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Первой встречи Путина и Трампа в России ждали полгода, надеясь, что после переговоров наконец начнется та самая перезагрузка отношений, о которой говорил Трамп во время своей предвыборной кампании. Вопреки ожиданиям, переговоры, состоявшиеся на саммите G20 в июле, не привели к улучшению российско-американского диалога.
Знакомство Трампа с главами других государств нередко сопровождалось конфузами. Чаще всего предметом обсуждений становилась весьма нелепая манера главы Белого дома пожимать руки своих коллег.
Американский президент буквально «вцепляется» в кисть собеседника — так произошло, например, с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Лидеры схватили друг друга за руки так крепко, что их костяшки побелели, челюсти, казалось, сжались», —— описывали момент знакомства глав Франции и США журналисты. А канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп вообще отказался протянуть руку при первой встрече.
Рокетмэн VS Трамп
Первый год президентства Трампа был отмечен исключительно агрессивной риторикой США в отношении Северной Кореи — в том же твиттере американский президент регулярно и не стесняясь выражений высказывался на эту тему. Трамп даже грозился «полностью уничтожить КНДР» и намекал, что может применить ядерное оружие. Кстати, после таких заявлений американские конгрессмены всерьез задумались, а не отобрать ли у «нестабильного» президента «красную кнопку». На всякий случай.
В ходе недавнего обмена угрозами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп упомянул пресловутые кнопки в весьма неожиданном ключе. Глава КНДР в своем новогоднем обращении посоветовал США не забывать, что ядерная кнопка «всегда у него под рукой». Трамп не растерялся и заявил, что «его ядерная кнопка больше».
«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что сказал, что «ядерная кнопка у него всегда на столе». Может кто-то из его нищего и голодающего режима передать ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, и она куда больше и мощнее, чем его, и она работает!» — написал президент США в твиттере.
Непопулярный, но все еще президент
Дональд Трамп стал самым непопулярным американским президентом за последние 70 лет. Его рейтинг одобрения составляет всего 37%, причем он уже опускался и ниже, до 33%. Когда миллиардер только вступил в должность главы США, его поддерживали 45% американцев. Для сравнения: рейтинг одобрения Обамы в начале его первого президентского срока составлял 49%, Джорджа Буша-старшего и младшего — по 89% и 76% соответственно, Билла Клинтона — 55%.
Сам Трамп в свою непопулярность не верит, утверждая, что все сообщения о недовольстве граждан США нынешним главой государства — происки «бесчестных СМИ».
«Нам стоит провести состязание, чтобы выяснить, какой телеканал, включая CNN и не считая Fox, является самым нечестным, коррумпированным и/или искажающим в своих политических обзорах информацию о вашем любимом президенте (обо мне)», — негодовал Трамп в своем твиттере.
В американских политических кругах уже неоднократно звучали предположения, что президент психически нездоров — противники Трампа утверждают, что у него наблюдаются признаки старческого маразма.
В декабре в конгрессе даже обсуждалась возможность импичмента Трампа, правда, попытка прогнать его с президентского поста в итоге провалилась. Тогда за импичмент высказались лишь 58 человек, против — 364.