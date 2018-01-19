Пережили: как прошел первый год президентства Трампа

Сказано — сделано: предвыборные обещания

Пока президент США успел выполнить лишь несколько своих предвыборных обещаний — США, например, действительно отказались от участия в некоторых «невыгодных», по мнению Трампа, международных соглашениях. В частности, Вашингтон вышел из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Парижского соглашения по климату.

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Рассуждая о «бесполезности» Парижского соглашения, американский лидер как-то заявил, что концепцию глобального потепления вообще «выдумали китайцы, чтобы сделать американское производство неконкурентным».

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 ноября 2012 г.

Выполненным можно считать и обещание Трампа депортировать из Соединенных Штатов bad hombres («нехороших людей») — нелегальных мигрантов, совершивших преступления в США. Только за первые 100 дней его пребывания на президентском посту из страны выслали более 41 тыс. человек — по большей части преступников.

Как и обещал Трамп, в стране была проведена налоговая реформа, 22 декабря Трамп подписал соответствующий закон. Реформа обещает стать крупнейшей в истории Соединенных Штатов, а сам глава государства утверждает, что новый закон позволит снизить налоговую нагрузку на средний класс. Правда, критики считают иначе — по их словам, принятый Трампом закон сыграет на руку только богачам.

Надпись на картинке: «Проблема решена»

Многие громкие обещания, сделанные политиком во время избирательной кампании, пока остаются невыполненными. Строительство стены на границе с Мексикой продвигается крайне медленно и обойдется США очень дорого — в то время как Трамп обещал заставить платить за ее строительство самих мексиканцев. Отменить ненавистную Obamacare ему не удалось, отношения с Россией переживают чуть ли не худший период в истории, а Хиллари Клинтон, которую Трамп грозился «посадить за решетку», пока, насколько известно, находится на свободе.

Главный по твиттеру

Трамп был большим поклонником твиттера и до того, как стал президентом, но за минувший год его аккаунт стал едва ли не самым важным в соцсети. У президента США почти 47 млн подписчиков.

В августе аналитик Monnes Crespi Hardt&Co Джеймс Какмак подсчитал, что без постов американского президента рыночная стоимость твиттера упала бы на $2 млрд.

Обычно Трамп публикует около восьми сообщений в день. Выходит, что за год своего президентства Трамп написал около 2,5 тыс. твитов. Среди написанного американским лидером было столько глупых, смешных и непонятных заявлений, что в США даже решили открыть «библиотеку твитов» Трампа.

Чего стоит нашумевший твит, в котором Трамп использовал загадочное слово covfefe. Текст сообщения, смутившего пользователей соцсети, был таким: «Несмотря на последние негативные covfefe прессы <...>».

Despite the constant negative press covfefe, I don't have a problem with spelling. — Donald J. Trump (@RealDonaldTrFan) 31 мая 2017 г.

Трамп, вероятно, имел в виду «press coverage» («освещение в прессе»), но сделал опечатку — получилась полная бессмыслица, которая мгновенно разлетелась по интернету сотнями мемов. Впрочем, ошибка вовсе не смутила президента, он даже не стал удалять сообщение. Вместо этого Трамп сделал еще один пост, в котором предложил своим подписчикам угадать, что он имел в виду на самом деле.

Заграничные поездки и пытка рукопожатием

За год Трамп успел посетить 14 стран. Он побывал в Саудовской Аравии, Израиле, Палестине, Италии, Ватикане, Бельгии, Польше, Германии, Франции, Японии, Южной Корее, Китае, Вьетнаме и на Филиппинах.

Президент США лично познакомился уже с тридцатью мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Первой встречи Путина и Трампа в России ждали полгода, надеясь, что после переговоров наконец начнется та самая перезагрузка отношений, о которой говорил Трамп во время своей предвыборной кампании. Вопреки ожиданиям, переговоры, состоявшиеся на саммите G20 в июле, не привели к улучшению российско-американского диалога.

Знакомство Трампа с главами других государств нередко сопровождалось конфузами. Чаще всего предметом обсуждений становилась весьма нелепая манера главы Белого дома пожимать руки своих коллег.

Американский президент буквально «вцепляется» в кисть собеседника — так произошло, например, с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Лидеры схватили друг друга за руки так крепко, что их костяшки побелели, челюсти, казалось, сжались», —— описывали момент знакомства глав Франции и США журналисты. А канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп вообще отказался протянуть руку при первой встрече.

Рокетмэн VS Трамп

Первый год президентства Трампа был отмечен исключительно агрессивной риторикой США в отношении Северной Кореи — в том же твиттере американский президент регулярно и не стесняясь выражений высказывался на эту тему. Трамп даже грозился «полностью уничтожить КНДР» и намекал, что может применить ядерное оружие. Кстати, после таких заявлений американские конгрессмены всерьез задумались, а не отобрать ли у «нестабильного» президента «красную кнопку». На всякий случай.

В ходе недавнего обмена угрозами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп упомянул пресловутые кнопки в весьма неожиданном ключе. Глава КНДР в своем новогоднем обращении посоветовал США не забывать, что ядерная кнопка «всегда у него под рукой». Трамп не растерялся и заявил, что «его ядерная кнопка больше».

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что сказал, что «ядерная кнопка у него всегда на столе». Может кто-то из его нищего и голодающего режима передать ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, и она куда больше и мощнее, чем его, и она работает!» — написал президент США в твиттере.

Непопулярный, но все еще президент

Дональд Трамп стал самым непопулярным американским президентом за последние 70 лет. Его рейтинг одобрения составляет всего 37%, причем он уже опускался и ниже, до 33%. Когда миллиардер только вступил в должность главы США, его поддерживали 45% американцев. Для сравнения: рейтинг одобрения Обамы в начале его первого президентского срока составлял 49%, Джорджа Буша-старшего и младшего — по 89% и 76% соответственно, Билла Клинтона — 55%.

Сам Трамп в свою непопулярность не верит, утверждая, что все сообщения о недовольстве граждан США нынешним главой государства — происки «бесчестных СМИ».

«Нам стоит провести состязание, чтобы выяснить, какой телеканал, включая CNN и не считая Fox, является самым нечестным, коррумпированным и/или искажающим в своих политических обзорах информацию о вашем любимом президенте (обо мне)», — негодовал Трамп в своем твиттере.

We should have a contest as to which of the Networks, plus CNN and not including Fox, is the most dishonest, corrupt and/or distorted in its political coverage of your favorite President (me). They are all bad. Winner to receive the FAKE NEWS TROPHY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2017 г.

В американских политических кругах уже неоднократно звучали предположения, что президент психически нездоров — противники Трампа утверждают, что у него наблюдаются признаки старческого маразма.

В декабре в конгрессе даже обсуждалась возможность импичмента Трампа, правда, попытка прогнать его с президентского поста в итоге провалилась. Тогда за импичмент высказались лишь 58 человек, против — 364.