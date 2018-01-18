Год фейков: хит-парад лженовостей от Трампа

Глава американской администрации объявил победителей придуманной им «Премии за фейковые новости» (Fake News Awards). Список из 11 главных фейков 2017-го года был опубликован на сайте Республиканской партии США. Без конфуза объявление о «лауреатах» премии, разумеется, не обошлось. Изначально ссылка на интернет-страницу с перечислением победителей оказалась нерабочей.

«И победители конкурса фейковых новостей...», — написал Трамп, сопроводив свое сообщение «битой» ссылкой на недоступную страницу.

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Однако довольно скоро интрига исчезла. Список победителей был опубликован телеканалом Fox News, проблемы с ссылкой в твиттере Трампа также вскоре были ликвидированы. В соцсети американский лидер отметил, что «несмотря на очень коррумпированное и неправдивое освещение в СМИ, есть много замечательных репортеров», которых президент Соединенных Штатов уважает.

«И есть много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!» — добавил Трамп.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Список победителей состоит из 11 позиций. Первые десять — ссылки на конкретные материалы различных СМИ и их опровержения. Их разделили между собой 6 изданий. Абсолютным рекордсменом по публикации фейков оказался телеканал CNN, который распространил 4 из 10 главных, по мнению Трампа, «лженовостей». Отличилась также и газета The New York Times — издание заняло сразу две строчки в рейтинге — первую и десятую.

Россия — вне конкурса

Выделяется из этого списка 11-я строчка, которую заняла не отдельная новость, а целый сюжет, находившийся в центре внимания американских СМИ на протяжении всего года.

«И последний, но тем не менее важный [фейк] — «российский заговор!», — говорится в сообщении. На сайте республиканской парии «российский заговор» называют «возможно величайшим обманом, совершенным по отношению к американскому народу». В рейтинге подчеркивают, что никакого «заговора» нет вовсе и сопровождают 11-ю строчку рейтинга твитом Трампа от 5 января этого года, в котором он говорит, что «российский заговор» окончательно опровергнут.

Доклад о климате

На 10 строчке расположилась опубликованная в начале августа статья журналиста The New York Times Лизы Фридман, в которой утверждалось, что администрация Трампа скрывает доклад о состоянии климата, а газета становится первой, кто публикует его для широкой публики. Всего через два дня NYT пришлось принести извинения — доклад находился в общем доступе для пользователей интернета с января 2017 года.

Уволенный директор и следствие против Трампа

На 9-м месте — фейк CNN, касающийся бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого Трамп уволил с поста в мае 2017 года. После того скандала Трамп в интервью NBC News рассказал, что интересовался у Коми, находится ли под следствием сам президент. «Я попросил: если можно, сообщите мне, под следствием ли я? Он ответил: вы не под следствием», — рассказывал Трамп.

Вскоре CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Коми намерен опровергнуть эти слова Трампа. Опровержение не заставило себя ждать — Коми в эфире того же CNN опроверг слова их источника и подтвердил факт разговора с американским президентом.

Рукопожатие Шредингера

8-ая строчка — июльская новость, распространенная порталом Newsweek, о том, что во время визита Трампа в Варшаве, первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда отказалась жать руку американскому президенту. В качестве опровержения новости на сайте республиканской партии прилагается фото рукопожатия Дональда и Агаты.

Эту новость активно подхватили СМИ со всего мира, в том числе и российские, поскольку стопроцентным фейком назвать ее нельзя. На распространенном в сети видео видно, как Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую президентом Трампом руку, оставив его с несколько ошеломленным видом и поздоровалась сначала с его женой Меланьей Трамп. Однако затем Агата Корнхаузер-Дуда все же обернулась и поприветствовала американского президента.

Триумф Трампа

7-я строчка вновь достается CNN. 22 июня телеканал опубликовал на сайте статью, в которой говорилось о встрече экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым «всего за четыре дня до инаугурации» Трампа. Телеканал отмечал, что этим вопросом якобы заинтересовался конгресс. Впоследствии CNN удалил публикацию, принеся извинения Скарамуччи, а три связанных с публикацией журналиста телеканала CNN уволились.

Однако даже несмотря на признание телеканалом своей оплошности, Трамп не упустил возможности позлорадствовать и предложил телеканалу удалить «другие фальшивые материалы». «Ничего себе, CNN пришлось убрать большой материал о России, а три сотрудника были вынуждены уволиться. Как насчет [удаления] всех других фальшивых материалов? Фейковые новости», — написал он.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2017 г.

Кроме того, президент сделал репост записи, где предлагается переименовать телеканал из CNN в FNN («Fake News Network» — «Фейковая новостная сеть»).

Как правильно кормить рыб

CNN также занимает 6-е место рейтинга за сообщение о том, что Трамп рассмешил премьер-министра Японии Синдзо Абэ кормлением рыб. Как отмечает телеканал, Трамп и Абэ ложками выбрасывали рыбный корм в пруд из специальных коробок. В какой-то момент американский президент быстро опустошил всю коробку, чем вызвал смех помощников и улыбку японского премьер-министра.

Однако в опубликованной позже полной версии видео видно, что Трамп всего лишь последовал примеру самого Абэ, который и показал ему как кормить рыб.

Пустые трибуны

5-е место присуждается журналисту The Washington Post Дэвиду Вейгелу. Трамп 9 декабря выступил перед сторонниками в городе Пенсакола, штат Флорида. Вейгел запостил в твиттер фотографию зала, где должен был выступить Трамп, за несколько часов до прибытия президента. Таким образом он сыронизировал над тем, что глава государства не так популярен, каким хочет казаться.

Однако на это обратил внимание сам президент. Трамп опубликовал фотографии заполненных трибун и потребовал извинений от газеты за «фековые новости».

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2017 г.

«Вейгел опубликовал лживые фото пустого зала за несколько часов до моего приезда. Тысячи людей в тот момент находились снаружи, в пути к пункту назначения. К настоящему моменту опубликованы снимки, отражающие реальное положение вещей. Здание было заполнено, многие желающие не могли попасть внутрь!» — написал Трамп.

Вейгел после этого принес свои извинения, и отметил, что его записи не отражают позицию издания. Трамп впрочем остался недоволен извинениями журналиста и потребовал его увольнения.

Бюст в Овальном кабинете

4-е место отходит изданию Time за новость о том, что Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Бюст Черчилля был подарен администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блером в начале его президентского срока. В конце его правления президент США Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга. По словам бывшего пресс-секретаря Буша-младшего, после замены бюстов кабинет снова приобрел внешний вид, схожий с обстановкой при 43-м президенте США.

Трамп обрушился на издание во время выступления перед сотрудниками ЦРУ. «Они сказали, что Дональд Трамп снял бюст — статую Мартина Лютера Кинга, но он был там. И там был оператор, который стоял перед ним», — сказал Трамп. Он возмутился, что репортер журнала Зик Миллер написал, что Трамп убрал этот бюст. Трамп также задался вопросом, было ли в журнале опровержение данной информации? «Я бы никогда этого не сделал, потому что я испытываю огромное уважению к доктору Мартину Лютеру Кингу», — сказал он.

Путаница в датах

В декабре 2017 года CNN со ссылкой на данные расследования конгресса США, сообщил, что Трамп, его сын Дональд Трамп-младший и другие лица из Trump Organization в декабре 2016 года, когда Трамп был кандидатом в президенты, получили письмо, предлагавшее доступ к переписке демократов, загруженной на сайт Wikileaks.

Однако оказалось, что Трампу предложили ознакомиться с расследованием уже после публичной публикации материалов WikiLeaks. Через несколько часов после публикации CNN опубликовал исправление, отметив, что неправильно указал дату получения Трампом электронного письма. Телеканал указал, что письмо было получено 14 сентября 2016 года, а не 4 сентября 2016 года. Также был изменен заголовок и удален твит Дональда Трампа-младшего, а котором говорилось о WikiLeaks.

Обрушивший рынки Флинн

На второе место попал журналист ABC News Брайан Росс. В своем репортаже он написал, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания против президента и подтвердить, что во время предвыборной кампании он просил его установить связь с русскими. Росс указывал, что показаний Флинна будет достаточно для того, чтобы объявить Трамп импичмент, что стало причиной резкого обрушения фондовых рынков не большое время.

Нобелевка не спасет от фейков

Первое место в списке занял колумнист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике и ярый сторонник Демократической партии США Пол Кругман, заявивший, что фондовые рынки «никогда не оправятся» от прихода Трампа к власти.

На самом же деле весь 2017 год ведущие фондовые индексы демонстрировали уверенные показатели роста и регулярно ставили новые рекорды.