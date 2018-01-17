Киев еще поговорит с Москвой

Верховная рада Украины отказалась принимать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса — данное решение получило поддержку лишь 72 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее поправка, обязывающая украинский кабмин разорвать дипотношения с Москвой, была также отклонена профильным комитетом.

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«Мы обсуждали этот вопрос на рабочих группах и приняли решение, что вопрос дипломатических отношений — это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а поэтому, руководствуясь конституцией Украины и независимостью ветвей власти, мы приняли решение, что мы не будем говорить кабинету министров, как ему выполнять меры, связанные с фактом признания России агрессором», — сказал депутат Верховной рады Украины Иван Винник.

Тем не менее автор потребовал вынести поправку на голосование в зал — в итоге предложение не получило необходимых голосов. По мнению ряда депутатов, подобный шаг будет сродни «самоубийству» для Украины и приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Верховная рада Украины второй день подряд продолжают рассмотрение во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Всего депутаты рассмотрели должны рассмотреть 673 поправки, над ними работают порядка 200 нардепов.

Днем ранее принятие во втором чтении поправок к законопроекту №7163 — так называемому закону «О реинтеграции Донбасса» — пришлось перенести, поскольку народные депутаты не успели рассмотреть их все. «Всего рассмотрено 482 правки из 673. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Рады.

Накануне депутаты Рады отказались принять еще одну поправку в законопроект --

парламентарии не стали признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями.

В ходе голосования за соответствующую поправку к проекту закона о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 депутатов из 340.

Голосование депутатов происходило на фоне беспорядков, устроенных у здания Рады в Киеве сторонниками рассматриваемых радикальных поправок в законопроект. По данным украинских телеканалов, произошли столкновения протестующих с правоохранителями.

16 января в центр Киева были стянуты почти 4 тысячи силовиков, а также предприняты меры по усилению охраны правительственного квартала. Избежать инцидентов все же не удалось — митингующие зажгли пять автомобильных шин, спасатели попытались потушить их, а участники протеста применили слезоточивый газ и стали кидать в сторону правоохранителей брусчатку, покрышки и другие предметы. В результате инцидента пострадал один правоохранитель.

По словам очевидцев, среди митингующих также присутствовали ветераны боевых действий на Востоке Украины, в том числе бойцы внутреннего корпуса батальона «Донбасс». Участники протестной акции требовали от Верховной рады принятия закона о реинтеграции Донбасса, а также признания России «агрессором».

6 октября Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»,

известный также как закон «о реинтеграции Донбасса».

15 ноября в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса был включен пункт о статусе Крыма. «Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — пояснил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Участники комитета также утвердили окончательное название законопроекта — «Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области».