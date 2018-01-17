Назарбаев закупился в Вашингтоне

Во вторник, 16 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США подписал ряд соглашений, общий объем которых составил около $7 млрд.

Согласно документам, Казахстан приобрел американской продукции и услуг только в транспортной и ресурсодобывающей сферах на сумму $2,5 млрд. О сделках сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Основные соглашения были подписаны между фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственный акционер — правительство Казахстана), авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines, железнодорожной компанией «КазТемирЖолы» с одной стороны и корпорациями Boeing Company, GE (General Electric) Transportation, GE Digital, энергокорпорацией Chevron — с другой.

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Всего, по сообщению пресс-службы Назарбаева, было подписано более двух десятков соглашений об инвестициях и коммерческом сотрудничестве.

Кроме того, Госдеп отмечает, что Вашингтон и Астана продолжают сотрудничество в рамках ВТО (Всемирной торговой организации). В 2016 году объем экспорта и импорта между Казахстаном и США достиг $1,9 млрд. Обе стороны «намерены развивать отношения в этой сфере».

Нурсултан Назарбаев также поблагодарил американского лидера за гостеприимную встречу в Белом доме и пригласил Трампа в будущем посетить Казахстан. Как отмечает пресс-служба Назарбаева, в ходе разговора были подтверждены независимость, суверенитет и территориальная целостность Казахстана, а также его роль в достижении глобального мира и процветания.

Казахстан и США ко всему прочему намереваются реализовывать совместные проекты в сфере космических исследований, сельского хозяйства и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Всего в ходе визита главы Казахстана были заключены три соглашения между Вашингтоном и Астаной: о бесплатном аэронавигационном обслуживании государственных воздушных судов, об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через казахстанскую степь и о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Сделки между авиакомпаниями Казахстана и корпорацией Boeing составили $1,3 млрд. Эти соглашения поддерживают создание более 7 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США.

Казахстанская SCAT Airlines приобрела шесть самолетов Boeing-737 MAX 8, а Air Astana подтвердила, что собирается приобрести по контракту три Boeing-787, которые должны доставить в 2021 году.

Сеть железных дорог «Казах Темир Жолы» подписала две сделки с General Electric (GE), сумма контрактов составила $900 млн. Компания GE Transportation разработает и произведет около 300 сцепных локомотивов для КТЖ, их поставки ожидаются в 2019 году. Также GE Transportation будет в течение 18 лет обслуживать эти три сотни и еще 175 купленных ранее локомотивов.

В рамках многолетнего сотрудничества энергетическая корпорация Chevron подписала с Астаной меморандум о реинвестировании $251 млн прибыли в проекты в Казахстане.

Кроме того, глава Казахстанга заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что надеется на введение США безвизового режима для граждан Казахстана. «Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас, мы надеемся на ответную реакцию», — сказал Назарбаев по окончании переговоров с Трампом.

Он также подчеркнул, что авиационное сообщение между США и Казахстаном откроется впервые.

Также Назарбаев в разговоре с Трампом отметил роль России в решении Корейского ракетного кризиса и холодные отношения между РФ и США. «Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — заявил Назарбаев.

Встретившись с американскими бизнесменами в Вашингтоне, Назарбаев подчеркнул, что США занимают второе место по объемам прямых инвестиций в экономику Казахстана. Всего, начиная с 1991 года, в Казахстан было инвестировано более $50 млрд, подчеркнул Назарбаев.

Президент Казахстана находится в США с официальным визитом с 16 января по 18 января. Помимо Вашингтона, Назарбаев также посетит Нью-Йорк, где 17 января в штаб-квартире ООН пройдут дебаты Совбеза ООН на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под его председательством.