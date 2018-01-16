Глава Белого дома Дональд Трамп признался в хорошем отношении к иммигрантам из всех страны мира, сообщает RT.

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«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы в США приезжали иммигранты преимущественно из Норвегии.

Началась эта история в пятницу, 12 января, когда президент США в ходе встречи с законодателями назвал прибывающих в Америку мигрантов из некоторых стран выходцами из «вонючей дыры».

«Почему у нас в стране все эти люди, прибывающие из своих стран — вонючих дыр к нам?» — сказал Трамп, подразумевая мигрантов из африканских государств и Гаити.

По его словам, США должны привлекать людей из таких стран, как, например, Норвегия. Мировому сообществу и в том числе официальным лицам, мягко говоря, эти слова Трампа не понравились.

Например, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека высказывания американского лидера назвали «расистскими» и подстрекающими к ксенофобии. Во время брифинга в Женеве представитель ведомства Руперт Колвилл назвал замечания Трампа «шокирующими и постыдными».

«Нельзя списывать со счетов целые страны и континенты как «вонючие дыры», чье не белое население не приветствуется из-за цвета кожи», — подчеркнул Колвилл.

Трамп поспешил пояснить, что имел в виду. По его словам, он высказался жестко, но также президент США призвал обращать внимание не на слова, а на странные предложения. Для программы DACA («Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов») они означают шаг назад, отметил Трамп.

«К сожалению, демократы хотят прекратить платить нашим войскам и правительственным работникам, чтобы заключить несправедливую сделку в интересах DACA», — написал президент.

Он также призвал в первую очередь позаботиться об армии и стране и снова сделать Америку великой. В тот же день МИД Сальвадора направил США ноту протеста в США, сообщает ФАН.

«Мы направили ноту протеста правительству США, подчеркивая в этом документе высокое достоинство сальвадорцев,

их вклад в восстановление Пентагона после ужасного теракта 11 сентября 2001 года, а также в восстановление Нового Орлеана после разрушительного урагана Катрина. Кроме того, роль нашей страны подчеркивается благодаря участию, наряду с США, в многочисленных миротворческих миссиях на международной арене», — указывалось в сообщении.

Не осталась в стороне и бывшая соперница Трампа Хиллари Клинтон. Она также раскритиковала президента США за «расистские взгляды» и призвала вместо этого почтить память жертв землетрясения на Гаити.

«Годовщина разрушительного землетрясения, произошедшего восемь лет назад, это день, когда нужно вспомнить о трагедии, почтить выдержку народа Гаити и подтвердить тот факт, что Америка всегда готова помочь соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные расистские взгляды Трампа на всех, кто не похож на него», — сказала она.

В конгрессе и вовсе пообещали заняться вопросом импичмента Трампа. Об этом член палаты представителей конгресса Эл Грин написал в твиттере.

«Осуждения конгрессом расистских высказываний недостаточно. В конгрессе разговоры ничего не значат, важно только наше голосование. На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — указал Грин.

На следующий день Африканский Союз, представляющий в ООН интересы стран Африки, выступил с заявлением, в котором потребовал от президента Трампа принести извинения.

«Миссия Африканского Союза хочет выразить гнев, разочарование и возмущение в связи с неудачным комментарием, который сделал господин Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, чьи слова бросают тень на взгляды США и уважение страны к различиям и человеческому достоинству», — говорилось в тексте обращения.

В союзе подчеркнули, что ожидают извинений не только перед странами Африки, но и перед всеми гражданами африканского происхождения. Вскоре два сенатора США от республиканской партии заявили, что не слышали слова Трампа о «вонючих дырах».

«Я этого не слышал, хотя сидел рядом с Дональдом Трампом», — заявил Коттон.

Он добавил, что сенаторы, утверждающие, что подобные слова были сказаны, искажают ситуацию.

«Нет, я не расист. Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо возьмете интервью», — так ответил на все эти обвинения сам Трамп.