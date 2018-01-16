Польский МИД уволит выпускников российских вузов

МИД Польши уволит всех выпускников российских вузов, сообщил новый глава ведомства Яцек Чапутович, решивший провести в министерстве кадровые перестановки.

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Чапутович планирует набирать на работу новых сотрудников, даже если у них будет более низкий уровень подготовки. Согласно польским СМИ, под увольнение попадут с основном выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Нежелание серьезных кадровых изменений было одной из главных причин ухода с поста бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Он выступал против приема на работу дипломатов без опыта.

Намерение уволить выпускников российских вузов из польского МИДа возмутило Минобрнауки России, сообщает RT.

«Честно говоря, это уже ни в какие ворота», — заявил замглавы российского ведомства Павел Зенькович, сам являющийся выпускником МГИМО.

Российские парламентарии также раскритиковали и высмеяли данное решение Варшавы. Депутат Государственной думы Виталий Милонов посоветовал министерству иностранных дел Польши брать на работу выпускников украинских вузов, передает ФАН.

Политик указал на то, что Польша подвержена «рецидивам русофобии», граничащей с «клинической формой шизофрении». Кроме того, по его словам, польской стороне выгодно поддержание мифов об угрозах, которые исходят от Москвы.

«Этот страх не имеет рационального объяснения и скорее близок по своей природе к приключениям пана Твардовского на Луне, чем к реальности», — указал парламентарий.

Депутат также посоветовал МИД Польши внимательно присмотреться к выпускникам высших учебных заведений в Львовской области.

«Вот места, где проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли и к чьей квалификации у поляков вопросов возникнуть не должно», — иронично пояснил Милонов.

В Совете федерации же заметили, что от такого кадрового маневра Польша потеряет больше России.

«Понятно, что это глупость полная. Польские политики соревнуются между собой, как побольнее «укусить» Россию», — рассказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что от этого решения пострадает сама Польша, которая потеряет хороших профессионалов, кадровых дипломатов. Джабаров напомнил, что многие видные политики во всем мире закончили российские вузы.

Российские правозащитники, в свою очередь, пообещали поднять этот вопрос на международном уровне. Об этом рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, сообщает РИА «Новости».

«Это настоящая дискриминация и нарушение прав человека, причем можно сказать почти по национальному признаку.

Это противоречит всем демократическим нормам. Мы обратимся к уполномоченному по правам человека в Совете Европы, а также комиссию по правам человека Совета Европы. Считаю, что и главы МИД всех европейских государств должны дать публичную оценку данным действиям, откровенно выразить возмущение», — указала она.

В конце ноября прошлого года между Москвой и Варшавой также произошел дипломатический скандал. 27 ноября Россия подтвердила факт высылки польского историка Генриха Глембоцкого, а также сообщила, что это было сделано в качестве реакции на выдворение из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова.

«Подтверждаем факт выдворения из России гражданина Польши Глембоцкого — сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти», — сообщал МИД России.

Глембоцкий покинул российскую территорию еще 25 ноября.

«Хотели бы напомнить, что 11 октября 2016 года польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью. Меры, принятые в отношении Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», — пояснял МИД России.

Российское ведомство имело в виду депортацию из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова, обвинявшегося в причастности к «гибридной войне против польских интересов». Профессор Новосибирского государственного технического университета был выслан по представлению Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ, контрразведка).

Карнаухову вменяли в вину деятельность «с элементами гибридной войны», направленную против польских интересов и «в пользу враждебного государства», поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды.