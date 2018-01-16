С оглядкой на Россию: Назарбаев едет к Трампу

Во время встречи президенты Казахстана и США Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп примут совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, которое будет касаться как экономического, так и политического характера.

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В Казахстане — влиятельном государстве Центральной Азии — придают важное значение визиту, который к тому же проходит на фоне председательства этой страны в Совете Безопасности ООН.

Визит продлится три дня, на переговорах 16 января оба лидера планируют принять совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, сообщил ранее пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай в интервью агентству «Казинформ».Последний раз Назарбаев посещал США в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама.

Однако сейчас, отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик, Назарбаев придает большее значение визиту в США в международном контексте: «Здесь и роли в ООН и в ОБСЕ, а также стремление страны стать магнитом для инвестиций. Казахстан ясно демонстрирует, что он международный игрок и связующая нить в сегодняшних и будущих геополитических интересах». При этом Карасик добавляет, что

отношение к Казахстану внутри США сейчас не самое лучшее.

Эксперт напоминает о расследованиях вокруг пропавших активов казахского БТА Банка, связанного с рядом высокопоставленных казахстанских бизнесменов и политиков. В декабре 2017 года агентство Bloomberg писало, что суды в Нью-Йорке и Лондоне выясняют, могли ли эти деньги быть вложены в недвижимость в этих странах.

США и Казахстан имеют давнюю историю отношений, которую можно отчитывать с визита в Казахскую ССР тогдашнего главы внешнеполитического ведомства США Джеймса Бейкера в сентябре 1991 года. Энергичный лидер на тот момент еще союзной республики Назарбаев запомнился политику, и у ставшего после независимым Казахстана наладились хорошие отношения с США.

Отношения с Астаной имели большое значение для администрации Джорджа Буша-мл., которая после терактов 11 сентября 2001 года начала рассматривать государства Центральной Азии как «прифронтовые» в связи с операцией в Афганистане. Во времена президентства Барака Обамы этот интерес начал спадать в связи тем, что США говорили о планах вывести войска из этой страны.

Сейчас Афганистан, где остается американский контингент и идет борьба с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), снова в фокусе американской политики, и афганская тема станет ключевой в дискуссии между президентами, сообщил телеканал Fox со ссылкой на представителей Белого дома.

Для Казахстана обсуждение афганской тематики — важная часть региональной дипломатии. В Астане не скрывают, что не прочь повысить свою роль в регионе.

Казахстан давно является участником сирийского урегулирования, предоставляя площадку для переговоров между правительством и оппозицией. В прошлом году именно в Казахстане состоялась Погуошская конференция ученых о Противодействии ядерным угрозам. Не исключено, что и оба президента коснутся ядерной тематики в связи с Ираном. Казахстан выступает за сохранение ядерной сделки с Тегераном, и Назарбаев может использовать визит, чтобы затронуть и этот вопрос.

Кроме международной повестки, важна для Назарбаева и тема инвестиций. Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента Казахстана, по итогам переговоров двух президентов планируется подписать ряд энергетических соглашений на несколько миллиардов. «Совместные проекты с участием американского капитала будут охватывать различные сферы экономики Казахстана», — сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.

Казахстан вместе с «ревизионистами»

Новые инвестиционные проекты США в Казахстане дают возможность для Астаны еще раз подтвердить многовекторность своей политики:

«Казахстан активно лавирует между Россией и Китаем. Политически он связан с Москвой, а капиталом — с Китаем, но выпадает из экономической орбиты США», — констатирует в беседе с «Газетой.Ru» глава Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Стоит отметить, что оба государства — Китай и Россия — названы в недавно опубликованной Доктрине национальной безопасности США «ревизионистскими» державами. Однако, хотя США без энтузиазма смотрят на повышение роли Пекина, они пока не настроены на сдерживание интересов Китая в Центральной Азии, отмечает профессор МГИМО Иван Сафранчук: «Есть антикитайская линия в юго-восточной, в северо-восточной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но ее нет в Пакистане и Центральной Азии. В США позитивно относятся к идее «Шелкового Пути».

Сафранчук добавляет, что Казахстан, как и большинство стран Центральной Азии, стремится к хорошим отношениям с США, так как желает, чтобы Вашингтон «не мешал Астане». «В этих странах существует мнение, что ничего не происходит просто так — за всем стоит стратегия, как правило, американская.

И если у вас будут хорошие отношения с Америкой, у вас не будет «цветных революций», — излагает точку зрения местных элит эксперт.

Сейчас в отношениях с США для Казахстана складывается вполне благоприятная ситуация — администрация Трампа, в отличие от администрации Барака Обамы, не слишком озабочена правами человека, а сам президент США уважает «сильных лидеров», подобных Назарбаеву, говорит Сафранчук. К тому же для Вашингтона Казахстан — «удобный партнер для возвращения в Центральную Азию», откуда США практически ушли при предыдущем руководстве Белого дома.

Эксперт отмечает, что Казахстан в отношениях с США действует предельно прагматично — без оглядки на состояние российско-американских отношения: «Они считают, что разногласия РФ и США — это «ваши разногласия с США», и они не должны бить по Астане рикошетом». Для Казахстана важно, чтобы «геополитическая напряженность не мешала международному развитию».

При этом Пилько убежден, что стороны затронут в переговорах не только сирийскую тематику, но и, возможно, украинскую, так как Казахстан хорошо знает ситуацию и может донести более независимый, но близкий к российской позиции взгляд. Эксперт убежден, что Назарбаев и Путин могли обсудить визит в США, и казахстанский лидер может даже передать Трампу опреденный месседж от Путина — «Казахстан как союзник России может сыграть позитивную роль в налаживании диалога между Москвой и Вашингтоном», считает эксперт.