Саакашвили не поверил в глупость Порошенко

Михаил Саакашвили, лидер украинского оппозиционного движения «Рух новых сил» и экс-президент Грузии, прокомментировал опубликованные ранее документы, которые украинские СМИ называют обращением Петра Порошенко в ФСБ. В расписке от 2017 года действующий президент Украины обязуется не вредить интересам России.

Реклама

Саакашвили вместе с тем заявил, что доверяет журналистам грузинского телеканала «Рустави-2», которые первыми сообщили об этих бумагах. Он также подчеркнул, что официальное опровержение подлинности этих документов администрацией украинского президента «говорит о панике на Банковой улице». Заявление политика было опубликовано в его аккаунте на фейсбуке.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — утверждает Саакашвили.

Политик добавил, что «украинцы знают, что он [Порошенко] поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебного государства» (орфография автора сохранена. — «Газета.Ru»).

«Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня», — подчеркнул Саакашвили.

Он подчеркнул, что «стоит на своем», хотя ему «слабо верится», что Порошенко мог подписать документ для ФСБ собственноручно. «Рукописи не горят», — добавил Саакашвили в своем заявлении.

Политик также утверждает, что «не верил и про Леха Валенсу (польский президент с 1990 по 1995 годы, обвинен в сотрудничестве с польскими спецслужбами. — прим. «Газеты.Ru») и других мировых деятелей, гораздо более уважаемых, чем Порошенко».

Ранее грузинский оппозиционный телеканал «Рустави-2» опубликовал фото написанного от руки «обязательства», подписанного Петром Порошенко 3 февраля 2007 года.

В тексте документа указаны дата рождения Петра Алексеевича Порошенко (26 сентября 1965 года), а также написано, что он обязуется в период пребывания на территории России неукоснительно «соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ».

Также в расписке указано, что Порошенко «к действиям российских пограничников претензий не имеет».

В другом заявлении, подписанном в тот же период, политик подтверждает, что не имеет отношения «к антироссийской кампании президента Ющенко» и называет «необъективным» решение российских силовиков не впустить его, Петра Порошенко, на территорию России. В документах также говорится о том, что в Санкт-Петербурге проживают родители супруги Алексея Порошенко, старшего сына президента Украины.

Администрация украинского президента уже назвала документы «фейком» и «низкопробной подделкой».

«Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — указали в киевской администрации.

Представители президента также подчеркнули, что рассчитывают на публичные извинения со стороны изданий «Украинская правда» и Newsone, распространивших эту информацию.

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил, что собирается направить запрос в службу безопасности Украины (СБУ) по факту «государственной измены» украинского президента.

«Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», – написал Куприй в фейсбуке. Он собирается подать запрос 15 января и опубликовать ответ СБУ в феврале.

Ранее СБУ обвинила ФСБ том, что российские спецслужбы «ведут охоту» на граждан Украины на территории России. Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 3 января, на официальном сайте украинской службы безопасности.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

В связи с этим СБУ призвала граждан Украины «воздержаться от поездок по России».