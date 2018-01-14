Дружба кончилась, а договор остался

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предлагает денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Денонсация должна коснуться пункта договора о признании двумя странами территориальных границ друг друга, подчеркнул Затулин.

Депутат от «Единой России» заявил, что Договор о дружбе выгоден только для Украины, поскольку без оговаривания «механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы» во второй части Договора РФ признает территориальные границы Украины.

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То есть, отметил парламентарий, речь идет о том, что Россия, подписав Договор в 1997 году, и ратифицировав его в 1999 году, подтвердила, что «считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».

Даже в девяностые, заявил депутат, российская сторона вела активную борьбу против положения документа о границах. Представители РФ заявляли, что делать этого нельзя, а также что даже в случае согласия Москвы на такой шаг, необходимо оговаривать эти положения в разы более конкретными условиями. В Договоре о дружбе такая конкретика отсутствует, подчеркнул Затулин.

Российская трактовка, отметил депутат, заключается в том, что признание границ Москвой, сделанное в этом Договоре, имеет взаимную связь с темой дружбы, сотрудничества и партнерства.

А если между Россией и Украиной партнерства и дружбы нет, то возникает повод для того, чтобы все вопросы решить заново — в том числе и вопрос о государственных границах стран, заявил Затулин.

«Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», — заявил депутат в беседе с РИА «Новости».

Документ о Дружбе был подписан 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В январе 1998 года его ратифицировала Верховная рада Украины, а Государственная Дума РФ провела процедуру ратификации почти 12 месяцев спустя — в конце декабря 1998 года.

Соглашение вступило в силу с апреля 1999 года. Наиболее острым вопросом при заключении соглашения между РФ и Украиной был вопрос о статусе Черноморского флота. Соглашение о разделе было подписано за три дня до заключения Договора о дружбе. Это открыло возможность для подписания соглашения между Ельциным и Кучмой.

Фактически, заключив Договор о дружбе, Россия признала Крым и Севастополь «составной частью» Украины, передает RT разговор с директором Центра евразийских исследований Владимиром Корниловым. Он также отметил, что Договор был изначально более выгодным для Украины, а не для России.

Договор о дружбе (также известный как Большой договор — «Газета.Ru») заключался на десятилетний срок и был продлен в 2008 году. Согласно статье 40 Договора, действие документа будет автоматически продлеваться каждые десять лет, если «ни одна из сторон не заявит о желании выйти из него» не позднее, как за шесть месяцев до завершения очередной итерации.

Если ни Украина, ни Россия не заявят о денонсации до октября 2018 года, то Договор о дружбе продолжит действовать уже до 2029 года.

Договор предполагает стратегическое партнерство России и Украины на основе «принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

«С политической точки зрения было бы неправильно разрывать формально дружеские отношения с Украиной. Зачем России это делать, если Россия не признавала эту войну и не считает Украину официальным врагом?» — подчеркнул Корнилов.

При этом, вопреки букве Договора о дружбе, Украина называет Россию агрессором и ущемляет права этнических русских.

Владимир Корнилов также считает, что положения Договора нарушались на Украине с самого начала и не соблюдаются сейчас.

«Этот договор — сам по себе документ выхолощенный, который в основном является декларативным. В нем, например, утверждается, что мы должны паритетно соблюдать языковые права украинцев в России и русских на Украине. Мало того что они сейчас не соблюдаются, так они нарушались на Украине с самого начала. Для России будет совершенно безболезненным, если этот договор, никому уже не нужный, будет остановлен и прерван», — полагает эксперт.

Политолог также подчеркнул, что с высокой долей вероятности в 2018 году ни Москва, ни Киев соглашение расторгать не будут.