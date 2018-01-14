История для Трампа: кто сделал Гаити «задницей мира»

Причиной главного скандала минувшей недели, вызвавшего негодование не только в Гаити, но и в других странах региона, а также в ООН, стали высказывания Трампа в ходе встречи с законодателями. В беседе с ними он назвал прибывающих в Америку мигрантов из некоторых стран выходцами из «вонючих дыр» (shithole countries).

«Почему у нас в стране все эти люди, прибывающие из своих стран-вонючих дыр к нам?» — спросил Трамп, уточняя, что речь о мигрантах из африканских государств и Гаити.

По его словам, США должны привлекать людей их таких стран, как Норвегия.

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«Думаю, что Гаити просто подвернулось ему к слову, его мысль была в том, чтобы больше людей из успешных стран приезжало в США. Но это явно противоречит всему американскому менталитету и тому, что написано на постаменте статуе Свободы. Если же говорить о [положении] Гаити, то это [результат] провала американской политики. Такие страны легко «починить», если бы американцы относились к этому серьезно», — поделился с «Газетой.Ru» своей оценкой проблемы глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.

Любопытно, что некоторые американские СМИ также поспешили напомнить президенту США о связи Гаити и Америки и переплетении многих страниц истории обеих стран. Так леволиберальный журнал Nation даже нашел смелость напомнить президенту США, что именно Америка была бы «грязной дырой» без Гаити. Журнал напоминает о том,

как на заре своей государственности Вашингтон приобрел земли Луизианы у революционной Франции — не только порт Новый Орлеан, но и фактически весь огромный бассейн реки Миссисипи — чем фактически удвоил свои территории.

На такое решение Наполеона подтолкнули не только необходимость финансировать свои европейские войны, но и потеря контроля над Гаити — важного перевалочного пункта в атлантической торговле на пути в Новый Орлеан. Рабы этого французского острова в карибском бассейне вели успешное восстание и в результате фактически стали второй колонией после САСШ, добившейся независимости от метрополии, «от таких белых людей, как Дональд Трамп» саркастически пишет издание.

В ХХ веке история Гаити вновь близко переплетается с США, когда в 1915 году американские морпехи оккупировали Гаити на долгое время, вплоть до того, как местному национальном ополчению удалось изгнать их в 1934 году.

Пришел врач-палач

Спустя 20 лет, отмеченных многочисленными переворотами и свержениями правящих элит, к власти в Гаити пришел дипломированный врач Франсуа Дювалье, успевший за время медицинской карьеры даже поработать в американской санитарной миссии на острове. На этом поприще, он даже смог занять пост помощника одного из высокопоставленных чиновников медицинской службы ВМС США.

В учтивом интеллигентном враче с безупречными манерами мало кто мог разглядеть будущего кровавого диктатора, установившего фактически тоталитарный режим на Гаити. Придя к власти в октябре 1957 года Дювалье жестоко расправился со своими соперниками на выборах и установил жестокую диктатуру.

Символом жестоких расправ над инакомыслящими и недовольными режимом стали вооруженные отряды «Добровольцов национальной безопасности», известные под прозванием «тонтон-макуты».

«Тонтон-макуты — злые духи народной мифологии — отборные убийцы из тайной охранки Дювалье — обеспечивали ему не только «кладбищенское безмолвие» в стране, но и «переизбрание», а затем провозглашение «пожизненным президентом», — писал о них гаитянский писатель Жак Стефен Алексис, убитый впоследствии палачами Дювалье.

Несмотря на жестокость, известный во всем мире под кличкой Папа-Док Дювалье, пользовался активной поддержкой западных стран и США, снабжавших его оружием, очевидно, в противовес соседней революционно-социалистической Кубе.

Шла «холодная война» и поддержка даже самых неприглядных режимов вполне укладывалась в американскую стратегию борьбы с коммунизмом.

Правда, в начале 1960-х годов отношения режима Дювалье с США стали портиться. Вашингтон открыто возразил, когда главой программы по развитию Гаити стал один из ближайших подручных Дьювалье, а сам же Папа-Док негодовал, что помощь США его стране начала сокращаться.

В 1962 году отношения достигли низшей точки — известный либеральными взглядами Джон Кеннеди терпеть не мог ни Дювалье, ни его головорезов, и даже планировал свержение режима с помощью союзников из соседней Доминиканской республики. Правда, после прихода к власти в США любителя разного рода «сукиных сынов» Ричарда Никсона, отношения между Вашингтоном и Порт-о-Пренсом вновь стали улучшаться. Сам Никсон заявил тогда, что США «должны реалистично» относиться к таким странам как Гаити, принимая их такими, какие они есть.

Сам Дювалье активно использовал отношения с США для собственной выгоды, а граждан держал в страхе, используя в качестве инструмента контроля даже культ вуду.

Он уверял, что даже уличные собаки — это его разведчики, которые доносят ему о всех неблагонадежных гражданах. В Гаити действовали концлагеря, где сотни людей встретили мученическую смерть.

Яблоко от яблони

После смерти старшего Дювалье в 1971 году кресло лидера страны занял его младший сын Жан-Клод Дювалье, получивший прозвище Бэби-Док. Его имя было хорошо известно советским гражданам: карикатуры на младшего Дювалье в виде получеловека-полусобаки с кровавыми клыками часто печатали советские газеты.

«Пожизненный президент» Гаити, сын диктатора Франсуа Дювалье, Жан-Клод Дювалье (или, как его называют, Бэби-Док) повсюду появляется с заряженным пистолетом в руке», — так описывал Дювалье-младшего в 1979 году советский сатирический журнал «Крокодил».

Правда, несмотря на умение Дювалье-старшего ладить с республиканцами, его сыну с ними не повезло. Одиозный режим встал поперек горла президенту США Рональду Рейгану. И хотя он терпимо и благосклонно относился к различного рода правым латиноамериканским режимам, именно при его правлении Дювалье был вынужден покинуть страну.

Поначалу все было неплохо: американские компании активно работали на Гаити, добывая полезные ископаемые, а Бэби-Док очаровывал членов конгресса США и считался в Америке «своим парнем». При этом «тонтон-макуты» по-прежнему совершали внесудебные расправы над политическими оппонентами режима.

Однако поворотным моментом для Дьювалье стал визит на Гаити в 1983 году Папы Римского Иоанна Павла Второго, который призвал к переменам на острове и воодушевил противников диктатора на борьбу против режима.

Видя, что ситуация оборачивается против диктатора, администрация Рейгана начала также давить на него, убеждая отказаться от власти. 30 января 1986 года официальный представитель Белого дома объявил, что Дювалье отказался от власти и уходит во отставку, но это оказалось неправдой. Как пишет в своей книге воспоминаний «Для кого шпионят собаки» бывший посол США в этой стране Реймонд Джозеф Бэби-Док отказывался ехать до тех пор, пока все условия его отставки не будут соблюдены.

Уход Дьювалье произошел лишь месяц спустя, когда вылетевший за ним с американской базы на Кубе самолет ВВС США взял на борт диктатора и его жену и взял курс на Париж. Хотя по всем параметрам Дювалье был «сукиным сыном», США, спасали его, понимая, что если этого не произойдет, то это станет плохим сигналом для остальных союзников.

Как пишет бывший посол, «мы оставались кустом терновника, прикрывающим режим Дювалье до самого конца диктатуры 7 февраля 1986 года». Несмотря на многочисленные преступления, Дювалье избежал суда — и даже когда под конец жизни вернулся на Гаити, умерев там в 2014 году.

В 1990-е годы, во времена президентства Билла Клинтона США вновь обратили свой взор на Гаити, руководствуясь в этот раз гуманитарными соображениями.

Страну по-прежнему лихорадило после десятилетий диктатуры, а у власти стояла военная хунта, лишившая власти законно избранного президента страны Жана Бертрана Аристида.

Борец против диктатуры Дювалье-младшего, автор зажигательных проповедей, интеллигент Аристид казался живым воплощением демократии. После свержения он получил убежище в США, а его встречу с президентом Клинтоном показали все американские каналы — Аристида даже сравнили с борцом против апартеида Нельсоном Манделой.

При этом желание возвратить законно избранного президента Гаити к власти не помешало Клинтону заявить, что «практика возвращения тех, кто покинул Гаити на лодках, будет продолжена», а спасающихся из объятой кризисом страны беженцев будут все равно возвращать обратно на остров.

При этом, ведя президентскую кампанию, Клинтон резко осуждал подобные действия администрации Джорджа Буша-старшего.

Возвращение в конечном итоге к власти законного президента Аристида не принесло стране успокоения. Несмотря на то, что в 2000 году Аристид смог избраться на второй срок, он «закончил за упокой». Оппозиция обвинила его в коррупции и политических репрессиях, и история повторилась как фарс. Аристид был схвачен, после чего на американском военном самолете его доставили в ЮАР. В 2011 году он также вернулся домой и жил тихой жизнью, пока вновь не был помещен под домашний арест.