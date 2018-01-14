«Порошенко не писал писем в ФСБ»

Администрация президента Украины опровергла ранее опубликованную грузинским телеканалом «Рустави-2» информацию о том, что в 2007 году Петр Порошенко писал заявление с обязательством не действовать против интересов России, передает RT.

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«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», — говорится в комментарии администрации украинского лидера.

В подтверждение своих слов пресс-служба Порошенко указала на фактические ошибки в заметке грузинского информационного ресурса.

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — говорится в аннотации.

В субботу 13 января оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к бывшему президенту Грузии, а ныне – украинскому политику Михаилу Саакашвили — обнародовал заявление Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. Порошенко на тот момент являлся депутатов Верховной рады, сообщает РИА «Новости».

В обязательстве, датированном 3 февраля 2007 года, действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство, сообщает ФАН.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — поясняется в тексте.

В другом заявлении, якобы адресованном Порошенко директору ФСБ, отмечается, что украинский политик занимается привлечением инвестиций в интересах России.

«К антироссийской деятельности президента Украины Виктора Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область) и «Богдан» (Нижегородская область)», — такое заявление якобы за подписью Порошенко опубликовал грузинский портал.

В феврале 2007 года Порошенко прилетел в аэропорт «Пулково», но его не пустили на территорию России. Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику Киева.

«Ответ… кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину», — говорилось в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

В середине декабря 2017 года украинские СМИ сообщали, что Саакашвили направил Порошенко письмо с предложением помириться. Два дня спустя грузинский политик подтвердил эту информацию. Саакашвили сказал, что передал письмо Петру Порошенко после освобождения из-под стражи. По его словам, он «делал то, что делают победители, люди, уверенные в своей правоте».

«Я ему сказал: «Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что это оскорбление — называть меня российским агентом. Мне сказали, что через пару дней президент готов встретиться. Но я сказал: «Нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через задние двери куда-то заходить», — заявил Саакашвили.

В тот же день пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке опубликовал письмо Саакашвили.

«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — указывалось в послании.

Цеголко отметил, что Саакашвили в письме пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и не сдержал обещание. Однако, еще через два дня грузинский политик призвал Порошенко добровольно оставить свой пост и уйти в отставку. Саакашвили опубликовал в фейсбуке открытое письмо, в котором потребовал от Порошенко «признаться себе и народу», что он и его соратники «не способны и не хотят менять Украину к лучшему».

По словам Саакашвили, «почти последний шанс [Порошенко] преодолеть политический кризис, который иначе будет только усугубляться» — добровольная отставка. «Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — подчеркнул Саакашвили.