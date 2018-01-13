Чехия: Земан и Драгош вышли во второй тур

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства. По данным чешского телевидения, после подсчета данных на 95% избирательных участков он набрал 39,1% голосов в первом туре выборов президента.

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На втором месте — экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, который набрал 26,3% голосов, а на третьем — экс-посол Чехии во Франции Павел Фишер, которому удалось заручиться поддержкой 9,39% граждан.

По предварительным данным, в первом туре за Земана проголосовали около 1,87 миллиона человек, а за Драгоша — около 1,25 миллиона человек. Сообщается, что действующих лидер Чехии победил во всех 13 краях республики.

Чешское радио сообщает, что действующий лидер Чехии следит за подсчетом голосов из своего предвыборного штаба в Праге, где также находится его супруга и сторонники. Отмечается, что журналистов в здание не пускают. Иная ситуация в штабе Драгоша – туда представителей прессы пустили. Помимо них, там находятся представители чешской творческой интеллигенции, а также ученые — бывшие коллеги претендента на президентский пост.

13 января в Чешской республике завершился первый тур президентских выборов, Издание iDNES.cz отмечает, что явка превысила 60%. На данный момент в стране проводится окончательный подсчет голосов. В президентской гонке участвуют девять кандидатов. Выборы проходили в Чехии два дня – во вторую половину пятницы и субботу.

При этом пятничное голосование началось для Земана с конфуза. На избирательном участке на него напала активистка украинской группы Femen.

На видеозаписи с места происшествия видно, как к Земану с криками подбегает девушка и распахивает рубашку. Обнаженная девушка обвинила чешского лидера в чрезмерной лояльности к российскому лидеру Владимиру Путину. К слову, охрана быстро оттащила провокаторшу от президента.

Милош Земан, которому в 2018 году исполнится 74 года, занимает президентский пост с 2013 года. После миграционного кризиса в 2015 году он заявил, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Земан считается чуть ли не главным союзником России в ЕС. «Я не вижу никаких причин, зачем нужно изолировать Российскую Федерацию от Евросоюза, зачем говорить о санкциях, о блокаде, об эмбарго», — заявлял он еще в 2014 году. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

Земан говорил о желательности отмены визового режима между Чехией и Россией, а также выступал против вступления Украины в НАТО. Более того, в 2015 году он заявил, что России неплохо было бы вступить в Евросоюз. «У меня есть мечта: в долгосрочном будущем Россия станет членом ЕС. Если вам не нравится, считайте, что Евросоюз должен вступить в Российскую Федерацию», — сообщил Земан в эфире национального радио.

В ноябре 2017 года Земан по приглашению президента России Владимира совершил целое турне по России – кроме Москвы, чешский лидер также посетил Сочи и Екатеринбург. Во время визита Милош Земан отказывался от переводчиков и общался с Путиным исключительно на русском языке.

Йиржи Драгош, напротив, выступает за сохранение санкций против России. Он неоднократно напоминал, что Россия нарушила будапештский меморандум 1994 года и суверенитет Украины.

«Меня беспокоит ближайшее окружение президента, которое явно тащит Чешскую Республику туда, куда я лично не хочу. Тащат на восток, в сторону путинской России, в сторону Китая», — заявлял Драгош.

Он убежден, что Прага должна «играть более активную роль в ЕС» и считает, что евро должно стать национальной валютой Чехии. Примечательно, что главный лозунг предвыборной кампании чешского академика гласит: «Мы относимся к Западу».

Если ни одному из кандидатов не удастся по итогам первого тура набрать больше 50% голосов, то спустя две недели состоится второй тур. Общегосударственные президентские выборы проходят в Чешской республике во второй раз. До 2013 года, когда с 54,8% голосами президентом Чехии стал Милош Земан, лидера республики избирали депутаты двух палат парламента. По закону, президент Чехии избирается сроком на пять лет.