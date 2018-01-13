«Санкции не отменят, но слушать приятно»

За последние несколько дней сразу несколько европейских политиков заявили о необходимости постепенного снятия антироссийских санкций. 10 января на эту тему, в частности, высказался главы МИД Германии Зигмар Габриэль во время приема в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

Реклама

Немецкий дипломат назвал «сомнительной» идею о единовременной отмене антироссийких санкций только в случае полного выполнения обязательств по минским соглашениям.

«Идея о том, что только после стопроцентного выполнения минских соглашений будут стопроцентно сняты санкции с Россией, я считаю, оторвана от реальности», — констатировал Габриэль.

Министр также призвал к поэтапной отмене ограничительных мер в случае установления устойчивого перемирия на востоке Украины и поддержал идею российской стороны о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта, пусть даже расходятся взгляды разных стран на то, каким образом это должно быть осуществлено.

«Я считаю, что только жесткий мандат ООН может заставить стороны соблюдать свои обязательства по минским договоренностям, таким как вывод из зоны конфликта тяжелого оружия», — заметил Габриэль. Он добавил, что в случае если Москва готова сделать это, «она должна получить что-то взамен».

В своей речи Габриэль несколько раз упоминал о пагубном воздействии антироссийских санкций на экономику Германии, а также выражал обеспокоенность ужесточением ограничительных мер в отношении РФ со стороны Соединенных Штатов, подчеркивая, что действия Вашингтона наносят ущерб интересам Берлина.

И это, как показывают исследования немецких специалистов, действительно так — в середине декабря немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала результаты исследования Кильского института мировой экономики, показавшие, что Германия понесла наибольшие убытки из-за антироссийских санкций, чем какая-либо другая страна ЕС.

«На Германию приходится 41% от общего снижения объемов торговли в ЕС,

в то время как другие крупные геополитические игроки, такие как Великобритания (7,9%), Франция (4,1%) и США (0,6%) подверглись негативному влиянию антироссийских санкций в гораздо меньшей степени», — говорится в докладе.

Исследование Кильского Института показало, что немецкий экспорт в среднем оказался ниже на $727 млн в месяц, чем мог бы быть при сценарии без антироссийских санкций. Суммарные же потери Германии от санкций только за 2015 год составили $114 млн, 61% этой суммы был потерян из-за ограничений, введенных для российских компаний.

В то же время снижение объемов экспорта из-за санкций РФ в отношении западных стран уже достигают $44 млрд, причем на долю стран-членов Евросоюза приходится 90% этих убытков.

Несмотря на это, канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему продолжает настаивать на сохранении санкций. Накануне заседания Совета Европы 14 декабря, где решался вопрос о продлении санкций, лидер ФРГ заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены ограничительных мер в отношении РФ. Разумеется, канцлер ссылалась на «отсутствие результатов» по выполнению минских соглашений.

«Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс», — сказала Меркель.

И все же идея о необходимости снимать санкции с Москвы звучит во многих европейских странах. На днях еще одной страной Евросоюза, заговорившей о бесполезности антироссийских санкций, стала Австрия.

9 января глава австрийского МИДа Карин Кнайсль в интервью газете Kurier заявила, что западные санкции в отношении России «не сработали».

По словам Кнайсль, российская нефтяная индустрия, на которую были ориентированы ограничительные меры Запада и прежде всего США от 31 июля 2014 года, не была ослаблена.

«Санкции просто-напросто не сработали», — констатировала дипломат. По ее мнению, одной из причин стало обрушение цен на нефть осенью 2014 года. Она добавила, что «может прямо сейчас представить мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, при помощи которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР».

На следующий день идея о пошаговой отмене антироссийских санкций прозвучала уже в Экономической палате Австрии. «Я думаю, мы все реалисты. Мы выступаем за пошаговое снятие санкций. Нужно идти друг другу на уступки, выстраивать доверие», — сказал президент палаты Кристоф Ляйтль.

Кстати, в Австрии совсем недавно сменилось правительство, и в программе на 2017-2020 годы, представленном коалицией Консервативной народной партии Австрии (ÖVP) и ультраправой Партии свободы (FPÖ), которые будут управлять страной в ближайшие годы, значится в том числе снятие санкций с РФ.

«Австрия в соответствии с европейскими стандартами будет активно стремиться снизить напряженность и связанные с этим санкции, введенные, в частности, в результате украинского конфликта», — говорится в документе.

14 декабря Европейский совет принял решение о продлении санкции в отношении Москвы — это произошло на следующий день после заявления Меркель об «отсутствии оснований» для их отмены. «ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России», — сообщил о решении стран ЕС председатель европейского совета Дональд Туск.

Однако это не означает, что с этим решением безусловно согласны все — сомнения на этот счет высказывают не только отдельные европейские страны, но и руководители региональных международных организаций. 26 ноября генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о рассмотрении вопроса о снятии санкций, опасаясь возможного выхода Москвы из состава организации.

В российских политических и дипломатических кругах все чаще говорят о том, что санкций вскоре будут ослаблены — такую мысль озвучивали и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и постпред России при ЕС Владимир Чижов. На вопрос об отмене санкций Чижов ответил, что такая вероятность действительно есть.

«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий [2018] год. Я говорю об этом процессе, сравнивая его в терминах ядерной физики с процессом накопления критической массы политической воли для того, чтобы Евросоюз смог вытянуть себя из того тупика, в который он загнал сам себя и наши отношения», — сообщил дипломат в интервью «Известиям» 28 декабря.

А вот эксперты настроены менее оптимистично. Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин пояснил, что в ближайшее время санкции не будут отменены или ослаблены как минимум потому, что в декабре ЕС продлил их до конца июля 2018 года.

Однако важен и тот факт, что об отмене санкций заговорили в одной из наиболее влиятельных стран ЕС.

«Важно, что Германия и Франция являются гарантами выполнения минских соглашений. В то же время Габриэль говорит о том, что антироссийские санкции нужно ослабить уже в случае установления устойчивого перемирия. Если до лета, когда в очередной раз истечет срок действия санкций, на востоке Украины не будет нарушений перемирия, то при обсуждении вопроса о продлении санкций в июне это смогут использовать в качестве аргумента», — отметил эксперт.

Тем не менее, такой сценарий Топорнин оценивает как маловероятный — по его словам, сейчас ни Донецк, ни Киев не показывают стремления сохранять перемирие, о чем свидетельствуют регулярные провокации в зоне конфликта. «В ближайшее время вряд ли стоит ожидать каких-либо подвижек в отношении санкций», — заключил эксперт.

Схожую идею высказал и научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Он обратил особое внимание на тот факт, что слова европейских политиков о возможности отмены санкций всегда сопровождаются формулировками «если» и «как только» — и речь идет об урегулировании ситуации с Украиной.

«Я считаю, что все эти разговоры приятно слушать, но в подобных заявлениях европейских политиков слишком много оговорок», — констатировал эксперт, заключив, что пока ослабления антироссийских санкций ожидать не стоит.