Стриптиз возле урны: Чехия выбирает между Россией и Западом

В Чехии начался первый тур выборов президента республики. Избирательные участки открылись 12 января, в 14:00 по местному времени (16:00 мск) и закроются в 22:00 (00:00 мск). При этом для удобства граждан, на следующий день, 13 января с 8:00 до 14:00 избирательные участки можно будет посетить тем, кто не успел это сделать в пятницу.

Результаты первого тура станут известны уже в субботу вечером, однако на этом избирательный процесс вряд ли закончится. Если верить соцопросам, в первом туре ни один из девяти кандидатов не сможет получить 50% голосов.

Второй тур пройдет через две недели, 26 и 27 января. Больше всего шансов пройти — у действующего президента Чехии Милоша Земана, идущего на второй срок, и бывшего главы Академии наук Чехии Иржи Драгоша.

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Друг всех русских и евреев

Милош Земан считается чуть ли не главным союзником России в ЕС. «Я не вижу никаких причин, зачем нужно изолировать Российскую Федерацию от Евросоюза, зачем говорить о санкциях, о блокаде, об эмбарго», — говорил он еще в 2014 году.

Земан говорил о желательности отмены визового режима между Чехией и Россией, выступал против вступления Украины в НАТО, а в 2015 году и вовсе заявил, что неплохо было бы России вступить в ЕС.

«У меня есть мечта: в долгосрочном будущем Россия станет членом Евросоюза. Если вам не нравится, считайте, что Евросоюз должен вступить в Российскую Федерацию», — говорил Земан в эфире национального радио.

Чешский президент не скрывает, что является противником антироссийских санкций, считая их неэффективными. В прошлом году, в качестве варианта разрешения конфликта между РФ и Западом, Земан заявил, что вопрос Крыма можно решить, договорившись с Россией о компенсации.

В ноябре 2017 года Земан по приглашению президента России Владимира Путина совершил визит в Россию. Тогда помимо Москвы он посетил также Сочи и Екатеринбург. Примечательно, что в ходе этой поездки президент Чехии активно отказывался от переводчиков и во время переговоров с российским президентом общался исключительно на русском языке. Кроме России Земан также видит союзника в Китае — при его президентстве контакты Чехии с этой страной вышли на совершенно новый уровень.

При этом Земан постоянно конфликтует с Брюсселем. Главным камнем преткновения в отношениях между Чехией и ЕС является миграционный вопрос. Как и другие восточноевропейские страны — такие, как Польша и Венгрия, — Чехия отказывается принимать беженцев по квотам ЕС, что в декабре 2017 года стало причиной жалобы на эти страны со стороны Еврокомиссии в Европейский суд.

Летом 2017 года Земан заявлял, что поддержит референдум о выходе Чехии из ЕС, по аналогии с Brexit. Правда, он оговаривался, что сам на таком всенародном голосовании поддержал бы сохранение статуса-кво.

Земан также является одним из немногих европейских политиков, кто открыто поддержал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он и сам предлагал такую инициативу в начале своего первого президентского срока, однако, поскольку Чехия является парламентской республикой, эта инициатива так и не была претворена в жизнь.

Пятничное голосование началось для Земана с конфуза. На избирательном участке на него напала активистка украинской группы Femen. Обнаженная дама обвиняла Милоша Земана в чрезмерной лояльности к российскому лидеру Владимиру Путину. Девушку довольно быстро удалось оттащить от президента.

Главный чешский еврооптимист

Главный противник Земана — Иржи Драгош — больше ориентирован на сотрудничество с ЕС. Его программа ориентирована на евроинтеграцию, а в размещении в Чехии мигрантов с Ближнего Востока политик не видит ничего плохого. Политик прямо противопоставляет себя действующему президенту Милошу Земану.

«Я хочу совершенно другой стиль президентства, хочу объединять людей, а не наклеивать на них ярлыки, хочу иметь союзников в НАТО и ЕС, а не в Китае», — говорит он.

«Меня беспокоит ближайшее окружение президента, которое явно тащит Чешскую Республику туда, куда я лично не хочу. Тащат на восток, в сторону путинской России, в сторону Китая», — говорит Драгош.

Главный лозунг предвыборной кампании чешского академика при этом гласит: «Мы относимся к Западу».

Драгош считает, что Чехия должна активно участвовать в европейской политике. «Наши отношения с другими странами ЕС дают нам возможности, о которых раньше мы могли только мечтать», — подчеркивает кандидат.

Соответственно, и отношение к России у Драгоша не такое трепетное, как у Земана. В частности, политик считает, что причин для снятия с РФ санкций нет. «Санкции против России были введены после того, как она грубо нарушила Будапештские соглашения 1994 года, которые гарантировали территориальную целостность Украины. С моей точки зрения, основания для санкций сохраняются», — говорил он накануне Нового года.

Политик также является сторонником теорий о российском вмешательстве в выборы третьих стран.

В декабре 2017 года Драгош выразил свои опасения в том, что некие иностранные спецслужбы путем распространения дезинформации смогут оказать влияние на исход президентских выборов.

Кроме того, он заявил, что у него полностью отсутствуют сомнения, что это иностранное влияние имело место на прошедших в конце 2017 года парламентских выборах. Хотя напрямую о «российском вмешательстве» Драгош не говорил, в качестве примера он обратил внимание на «вмешательство со стороны России в избирательный процесс в некоторых других странах».

Выборы, которые неважны

Все соцопросы единогласно говорят о том, что Земан будет фаворитом первого тура. Чешская компания SANEP предсказывает, что действующий президент получит свыше 31% голосов. И это — самый пессимистичный прогноз. Агентство STEM/MARK дает Земану 46% избирательских голосов в первом туре. Одно из последних исследований, проведенных 3-7 января агентствами Kantar TNS и Median, показало, что за «друга России» готовы отдать голоса почти 43% избирателей.

Иржи Драгош во всех соцопросах занимает стабильное второе место в первом туре. Различные исследования предсказывают, что Драгош получит от 20% до 30% голосов избирателей.

«Исключать победу Земана в первом туре конечно же нельзя. Однако если дело дойдет до второго тура, победу одержать сможет и Иржи Драгош»,

— комментирует результаты соцопросов доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, практика показывает, что если разрыв между главными кандидатами на первом туре составляет меньше 10% процентов голосов, во втором туре кандидат, занимавший второе место, как правило, перехватывает себе голоса вылетевших из президентской гонки кандидатов и одерживает победу на выборах.

В то же время главный редактор газеты «Пражский Экспресс» Ирина Шульц считает, что в первом туре никто из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, что приведет ко второму туру выборов.

Кирилл Коктыш в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что независимо от того, выиграет ли на выборах Земан или Драгош, реальная политика страны существенно не изменится. Президент де-факто не формирует ни внешнюю, ни внутреннюю политику.

Все решения в Чехии принимает правительство, которое по итогам прошедших в конце 2017 года парламентских выборов возглавил глава популистской партии «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш.

Считается, что Бабиш находится под политическим покровительством Милоша Земана, чью кандидатуру он открыто поддержал на проходящих выборах. Кроме того, западные СМИ называют Бабиша «евроскептиком» и «чешским Трампом». Как и Земан, Бабиш говорил о неэффективности санкций против России и необходимости их отменить. Сам Бабиш открещивается от клейма «пророссийского» политика, однако американская TheWashington Post отмечает, что среди его союзников есть те, кто хочет улучшить связи с Россией.