Жириновский ждет объяснений от Грудинина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его сопернику на выборах 2018 года Павлу Грудинину придется прокомментировать обнаружившиеся у него счета в зарубежных банках. «У наших соперников обнаружены большие счета за границей. Так что придется, видимо, объяснения давать», – заявил Жириновский РЕН ТВ.

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О том, что у кандидата в президенты России от КПРФ и предпринимателя Павла Грудинина были счета в иностранных банках сообщили в Центризбиркоме.

По словам члена комиссии ЦИК Бориса Эбзеева, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов бизнесмен внес изменения в сведения о себе. Кандидат указал, что у него было пять счетов в австрийском банке, о которых он забыл сообщить ранее. При этом в ЦИК отметили, что на сегодня все счета закрыты, а остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.

Также Эбзеев сообщил, что у Грудинина есть ценные бумаги — они хранятся в том же австрийском банке. Однако во время подачи декларации в избирком накануне выборов в Госдуму летом 2016 года предприниматель заявлял, что у него нет никаких ценных бумаг, кроме акций «Совхоза имени Ленина».

Напомним, что 12 января ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата на президентских выборах-2018 Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. «Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента России Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», — говорится в постановлении по итогам заседания Центризбиркома.

Грудинин стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Первым 29 декабря зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. ЦИК сообщил, что кандидат от КПРФ в последний момент представил избирательной комиссии дополнительные сведения о наличии иностранных финансовых инструментов.

После этого стало известно, что у Грудинина есть пять счетов в австрийском банке, однако все они, по сообщениям Компартии, закрыты.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев подчеркнул, что Грудинин стал первым кандидатом, которого председатель ЦИК Элла Памфилова поцеловала при регистрации. Показывая представителям прессы свое удостоверение кандидата в президенты, Павел Грудинин заявил, что, будучи кандидатом, он имеет законную привилегию целовать всех девушек, достигших избирательного возраста. «Ну, мы не в Америке», — отреагировала на слова кандидата Элла Памфилова.

Грудинин с 1995 года занимает должность директора подмосковного «Совхоза имени Ленина». О выдвижении беспартийного кандидата КПРФ объявила 23 декабря на своем съезде. Хотя Грудинин не состоит в партии, он заявил, что полностью поддерживает идеологию коммунистов и идет на выборы с программой, разработанной партией.

Павел Грудинин пообещал не нарушать правила во время избирательной кампании и добавил, что всегда все кандидаты от КПРФ «участвовали в выборах честно». «Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК — это действия, соответствующие закону», — сообщил Грудинин.

После решения съезда о выдвижении Грудинина Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб. «Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сказал Зюганов журналистам на съезде ЦК КПРФ.

Лидер партии подчеркнул, что он будет руководить, «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав». Так, Зюганов в выдвижении Грудинина становится хотя и важной фигурой, однако отходит на второй план. Некоторые эксперты отмечают, что это означает, что Зюганов больше не будет выдвигаться в президенты.

Грудинин, в свою очередь, заявил, что будет подчиняться избирательному штабу. Программа кандидата «20 шагов Павла Грудинина» опубликована на официальном сайте КПРФ — большая ее часть посвящена экономическим мерам.

КПРФ до последнего момента сохраняла интригу относительно выдвижения кандидата в президенты. О своем возможном участии в гонке говорил и сам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который участвовал в президентских выборах уже четыре раза. Его самым большим успехом стал выход во второй тур против президента Бориса Ельцина в 1996 году.

Хотя Грудинин не был депутатом Госдумы или губернатором, у него есть небольшой политический опыт — он был депутатом Московской областной думы от партии «Единая Россия». Однако его политическую карьеру в Московской области оборвало интервью изданию «Русский репортер», где он обратился к инвесторам, продающим квартиры людям «неславянской» национальности: «Есть такое понятие — фейс-контроль, когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым», — сообщил Грудинин.

Глава «Совхоза имени Ленина» также добавил, что в стране необходимо ограничить въезд гражданам из Средней Азии. Интервью признали «экстремистским», и предпринимателя сняли с выборов в областную думу.

Впрочем, эксперты считают, что выдвижение кандидатом в президенты Грудинина — удачный ход партии, так как по возрасту — «это новое лицо», и на контрасте с Зюгановым он выглядит более современным.

Постановление Совфеда «О назначении выборов президента Российской Федерации» было опубликовано 18 декабря — в этот день в стране официально стартовала президентская избирательная кампания. С 18 декабря партии и самовыдвиженцы получили возможность официально выдвинуть кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подать документы в Центризбирком.

На сегодняшний день, по данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в общей сложности 70 человек заявили о желании участвовать в выборах президента. «Всего с 18 декабря по состоянию на сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», — заявила Памфилова.

В пятницу, 12 января, ЦИК завершит прием документов от кандидатов на выборах президента страны от партий. С этого момента закончится этап выдвижения претендентов на высший государственный пост. Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата в соответствии с Конституцией РФ была назначена Совфедом 15 декабря.