Трамп против гаитян

Президент США Дональд Трамп в грубой форме отклонил проект двухпартийной иммиграционной сделки в ходе совещания в Овальном кабинете в пятницу, 12 января. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников, присутствовавших на совещании.

«Почему все эти люди из задницы мира должны приезжать сюда к нам?» — удивленно спросил Дональд Трамп.

Президент США заявил также, что Штаты должны приглашать больше людей «из таких стран, как Норвегия», а также поприветствовал иммигрантов из стран Азии — он «чувствует, что [азиаты] помогают экономическому росту США».

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Кроме того, Дональд Трамп особо выделил Гаити — он заявил участникам совещания, что иммигранты из этого островного государства должны быть «исключены из любого типа сделок», сообщают источники. «Зачем нам еще больше гаитян? — спросил Трамп. — Выкидывайте их [из сделки]».

Как пишет издание, сенаторы были «ошеломлены» такими ремарками американского президента.

В сделке, отклоненной Трампом, обсуждалась возможность восстановить иммиграционную бронь для тех стран, которые были вычеркнуты из списка временно защищенных, в то время, как $1,5 млрд были бы выделены на строительство стены на границе с Мексикой. Также сделка предполагала внести изменения в систему визовой лотереи. Члены конгрессионального Черного кокуса (собрания политиков афроамериканского происхождения. — «Газета.Ru») также выразили желание внести в список несколько африканских стран.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Дурбин предложили урезать визовую лотерею на 50% и отдать приоритет тем странам, которые уже есть в этой системе иммиграции, отметил официальный представитель Белого дома Радж Шах.

Шах заявил, что «некоторые вашингтонские политики желают бороться за другие страны, но президент Трамп всегда будет бороться за американцев».

«Так же, как и у других стран есть иммиграция на основе заслуг, так и президент Трамп борется за укрепление нашей страны, приветствуя тех, кто может привнести что-то в наше общество, помочь экономическому росту и ассимилироваться в нашу великую нацию», — подчеркнул Шах.

Поздно вечером в четверг, 11 января, Трамп написал в своем твиттере, что «демократы, кажется, хотят закидать нашу страну людьми и наркотиками из-за южной границы [США], рискуя в процессе тысячами жизней». «Мой долг — защищать жизни людей и безопасность американцев. Мы должны построить великую стену, встречать по заслугам и прекратить лотерею [виз] и цепную миграцию. США!» — заключил Трамп.

Конгрессмен Седрик Ричмонд, участник Черного кокуса американского конгресса, заявил в твиттере, что ремарки Трампа «являются дальнейшим доказательством того, что его лозунг «Сделаем Америку снова великой» представляет собой идею «Сделаем Америку снова белой».

Посол Гаити в США Поль Альтидор заявил в эфире телеканала NBC после заявлений Трампа, что «президент США либо плохо осведомлен, либо плохо образован по вопросу Гаити и его народа». Также Альтидор потребовал от американского правительства объяснений и осудил риторику Трампа.

Гаитянский посол также подчеркнул, что электронная почта посольства Гаити была «завалена» письмами от американцев с извинениями за слова президента США.

Стоит отметить, что, по данным ООН, республика Гаити, расположенная на одноименном острове в Карибском море, является самой бедной страной Нового света, одной из беднейших стран мира и обладает одним из высочайших уровней преступности.

Неделю назад, 4 января, стало известно, что США при президентстве Дональда Трампа приняли наименьшее число беженцев за год.

По данным Госдепартамента США, со дня инаугурации Трампа было одобрено 29,022 тыс. заявок, что стало наименьшим показателем с 2002 года. Предыдущее рекордно низкое число было зафиксировано в 2002 году и составило 29,468 тыс. заявок. Тогда ужесточение миграционной политики было связано с терактами 11 сентября 2001 года.

1 ноября 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что он распорядился еще больше ужесточить программу отбора беженцев, въезжающих на территорию страны, после теракта, произошедшего в Нью-Йорке. Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов осуществил атаку в Нижнем Манхэттене у Всемирного торгового центра от имени террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора», — написал Трамп в своем твиттере. Он также добавил, что «быть политически корректным — это отлично, но не в этом случае».