Цена ядерной сделки: Трамп решает судьбу Ирана

Президент США Дональд Трамп 12 января должен вынести решение, следует ли Вашингтону сохранить ядерную сделку с Ираном. Глава Белого дома должен сделать это после консультации с американским конгрессом. В октябре 2017 года администрация США впервые заявили, что Иран не выполняет всех условий соглашения и тем самым заложили почву для смены правил игры с Исламской республикой.

Трамп дал американским парламентариям 60 дней для анализа сделки. Конгресс, в свою очередь, дал возможность президенту США вынести окончательное решение по этой проблеме.

Агентство The Associated Press со ссылкой на источники в администрации президента США пишет, что президент, скорее всего, сохранит ядерную сделку на ближайший период. За сохранение соглашения выступают глава госдепа Рекс Тиллерсон, а также советник президента по Национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер, которые, к слову, достаточно жестко настроены по отношению к режиму в Тегеране.

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Отношение президента США к самой сделке также известно. Он называл ее ужасной еще во время предвыборной кампании и считает, что соглашение надо отменить.

Сделка, которая была заключена между Ираном, США, Россией, Германией, Францией, Великобританией и Китаем, подразумевает заморозку иранской ядерной программы в обмен на значительное ослабление международного санкционного режима.

Администрация экс-президента Барака Обамы, которой удалось добиться соглашения с Ираном, называла сделку серьезной дипломатической победой, которая избавила Ближний Восток от ядерного конфликта.

Однако часть республиканцев в конгрессе считает, что сделку нужно если не отметить, то пересмотреть. Они хотят включить в нее отказ Ирана от производства баллистических ракет, а также поддержки радикальных исламских движений типа ливанской «Хезболлы», активно действующей на границе с Израилем.

Европа, Россия и Китай против

В свою очередь, европейские страны выступают против расторжения сделки. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал США рассматривать ядерную сделку с Ираном как отдельный вопрос и воспринимать без увязки с программой по баллистическим ракетам и роли этой страны в сирийской войне, сообщает Reuters.

«Мы должны отделять друг от друга два фактора: ядерную сделку с Ираном и роль, которую эта страна играет в регионе», — сказал Габриэль, выступая перед встречей со своими коллегами из Ирана, Великобритании, Франции и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Единым фронтом с европейскими странами выступают также Китай и Россия.

На этой неделе в Москве прошла встреча между главами внешнеполитических ведомств Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и России Сергеем Лавровым. Согласно заявлению МИД России по итогам встречи, отмена соглашения «будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения».

Как отмечает профессор МГИМО, специалист в области международной безопасности Виктор Мизин,

«обозначился разрыв между Брюсселем и администрацией Трампа».

По мнению собеседника «Газеты.Ru», если Трамп пойдет на отмену сделки, это поставит под вопрос весь режим нераспространения ядерного оружия как минимум на всем Ближнем Востоке. Мизин считает, что в этой ситуации можно провести параллель с договором США и России по ракетам средней и малой дальности (РСМД), срыв которого может привести к коллапсу всех остальных российско-американских ядерных соглашений.

Сторонники сохранения сделки напоминают, что в течении 10-15 лет у Ирана не будет возможности создавать ядерное оружие — это гарантирует стратегическую стабильность на Ближнем Востоке. Ее срыв грозит новой напряженностью в районе Большого Ближнего Востока.

Трамп подвесит Иран

Несмотря на то что США фактически ставят свою позицию по сделке с Ираном против интересов всех остальных игроков, Вашингтон это не пугает.

Отношения Белого дома с европейскими союзниками можно назвать напряженными, а Китай и Россию Трамп внес в список «ревизионистских держав», которые пытаются изменить мировой порядок.

Президент США также не скрывает негативного отношения к политическому режиму в Иране, и во время недавних массовых протестов в этой стране президент США заявил в социальных сетях, что США окажут поддержку восставшим против режима. Белый дом вдохновили лозунги, которые были направлены против «Хезболлы», а также прекращения влияния Ирана в Сирии. Это основная цель Белого дома, считают источники «Газеты.Ru», близкие к российским дипломатическим кругам.

Иранское влияние в Сирии не устраивает Вашингтон. По мнению американских властей, это угрожает их главным региональным союзникам на Ближнем Востоке — Израилю и Саудовской Аравии.

Иран отвергает идею изменить условия сделки и подчеркивает: страна придерживается заключенного соглашения, прежде всего, потому, что это выгодно самой Исламской республике.

Если ядерная сделка перестанет существовать, это может повлиять на ситуацию внутри Ирана и ослабить позиции президента-реформатора Хасана Роухани, который и так находится под прессингом со стороны консервативных групп.

Это может быть выгодным Трампу. В отличие от администрации Обамы, у нынешнего хозяина Белого дома нет интереса поддержания даже ограниченных отношений с иранскими реформаторами.

Как отметил в беседе с телеканалом CNBC бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Ричард Нефью, Трамп скорее всего оставит сделку в неприкосновенности, и у конгресса снова будет 60 дней, чтобы ввести санкции против Ирана или оставить все как есть.

По мнению главы Центра глобальных интересов в Вашингтоне, политолога Николая Злобина, «поддержание договора в подвешенном состоянии — очень сильный инструмент в современных реалиях, и Трамп это хорошо понимает».

Злобин считает, что хотя Трамп и хочет выйти из договора он хочет сделать это с максимальной выгодой: «Трамп хочет добиться максимальной геополитической выгоды для США, политической внутренней выгоды для себя и максимального эффекта на внутреннюю ситуацию в Иране. Выход из договора — часть перестройки глобального миропорядка и подрыва стабильности иранского режима. Очень сильный ход. Но как выходить — вопрос тонкой тактики», — говорит эксперт.