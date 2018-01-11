Навальный, биткоин и США: что Путин обсуждал с главредами

Владимир Путин провел неформальную беседу с главными редакторами ведущих СМИ в здании редакции «Комсомольской правды» на северо-западе Москвы. Предыдущая аналогичная встреча проходила в мае, в Сочи. Однако тогда она была закрытой. В этот же раз часть общения с журналистами стала достоянием широкой общественности.

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Руководители изданий, среди которых присутствовала и главред «Газеты.Ru» Ольга Алексеева, не скрывали значимость общения с главой государства — все с пониманием и готовностью ждали параллельно занятого управлением страной и ведением предвыборной кампанией президента пару часов. Позже, в ходе ответа на один из вопросов, стала понятна и конкретная причина его задержки. Как оказалось, он разговаривал по телефону с главой Турции Реджепом Эрдоганом по поводу недавней атаки беспилотников на российские базы в Сирии. По словам Путина, турецкое государство и военные «не имеют к этому отношения».

Но при этом провокация, по мнению президента РФ, все-таки имела место. Он не уточнил, кого конкретно считает соорганизатором нападения, однако сделал многозначительный намек: «Что касается самих нападений, то у нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены, мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их».

Как рассказал президент, дроны были закамуфлированы под кустарное производство, однако в их устройстве было очевидно наличие модулей высокотехнологичного характера: средств радиолокации и наведения через космос и систем сброса боеприпасов высокоточным образом.

И все-таки, при всей дипломатической взвешенности ответов национального лидера, властям одной страны досталось от Путина напрямую — речь, разумеется, о США. Примечательно, что в одном ответе на вопрос он покритиковал и их, и одного известного российского оппозиционера, которого Путин никогда не называет вслух — Алексея Навального. Вопрос строился на новости о том, что американские власти не одобрили недопуск оппозиционера к выборам.

Фоторепортаж: Путин встретился с представителями ведущих СМИ __is_photorep_included11610380: 1

Напомним, что согласно закону, препятствием для участия Алексея Навального в выборах является не погашенная судимость по особо тяжкой статье. Однако сам политик настаивает на политическом характере этого обвинения, а дело против него считает сфабрикованным. К моменту вынесения приговора Навальный уже успел прославиться в качестве несистемного оппозиционного политика — и даже поучаствовать в выборах мэра Москвы в 2013 году. На данный момент он и его сторонники призывают к бойкоту президентских выборов, что путает карты другим кандидатам в президенты с либерального фланга.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны», — оживился отвечая на вопрос российский лидер. В своей реакции, по мнению Путина, Вашингтон прокололся. В ходе рассуждения о жалобах США на вмешательство их внутреннюю политику Путин неоднократно высказал уверенность, что Штаты не любят, когда кто-то вмешивается в их дела, но при этом сами постоянно предпринимают такие попытки.

«Если уж они сами везде суют свой нос, они должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами и стимулируют», — отрезал российский президент.

Впрочем, он тут же оговорился, что не надо понимать эти его слова в том ключе, что Россия считает возможным вмешиваться в американскую внутреннюю политику.

Позже Путин констатировал, что пока российско-американские отношения оставляют желать лучшего. При этом он четко дал понять, что ждет уступок именно с американской стороны. По его видению, в Штатах никак не успокоится внутриполитическая возня. Пока она не закончится, условий для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не будет.

«Любые шаги, направленные на какие-либо ограничения и незаконные санкции, будут ухудшать наши отношения с Соединенными Штатами», — безапеляционно повторил свою позицию Путин.

В остальных аспектах внешнеполитической деятельность российский президент был достаточно консервативен в оценках. Складывающуюся на Украине он склонен считать «замороженным конфликтом», в котором никто не заинтересован, «в том числе и Россия».

«Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе», — вновь обозначил позицию Москвы Путин.

За развитием ситуации на Корейском полуострове в Кремле, очевидно, тоже следят и не могут не отметить искусность политики Пхеньяна и лично Ким Чен Ына. «Он решил свою стратегическую задачу — у него есть ядерный заряд, есть ракета дальности до 13 тысяч километров. Он зрелый и грамотный политик», — отметил национальный лидер России.

Путин неожиданно с удовольствием вступил в дискуссии о цифровой экономике. «За криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления. Она ничем не обеспечена», — губил надежды деятелей в этой сфере Путин.

А вот, что, по его мнению, стоит развивать, так это создание цифровых платформ в сфере промышленности. По его словам, Россия уже занимается их созданием в рамках Евразийского экономического союза.

«У кого платформа в руках, тот и хозяин положения», — намекнул на выбранную в этом вопросе стратегию президент.

Закончился разговор на водке. Президенту была высказано мнение о том, что неплохо бы в преддверии Чемпионата мира по футболу ослабить нормы законы о рекламе в сфере алкоголя.

Однако здесь Путин категорически воспротивился.Публично он не раз подчеркивал свою нелюбовь к алкогольным напиткам. Особенное неудовольствие на его лице вызвало упоминание виски.

Насчет водки, как гордости России, он тоже высказался довольно пренебрежительно: «Какая гордость?».

На этой поучительной ноте завершилась публичная часть разговора Путина с главами СМИ.