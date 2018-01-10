Французский блок: Макрон дал бой fake news

Представляя законопроект, французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости усилить контроль над распространением «лженовостей» в социальных сетях. По мнению Макрона, если это необходимо, «новость должна быть убрана, а профиль того, кто ее распространил, удален из социальной сети, а сам интернет-сайт заблокирован».

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В законопроекте говорится о необходимости ужесточить контроль над социальными платформами, которые будут обязаны указать источник финансирования за представленный контент. Контролировать эту сферу предполагается силами Высшего Совета по аудиовизуальному вещанию Франции, который будет определять и назначать сумму штрафа за публикацию лживых новостей или слухов.

Как и во многих странах мира, во Франции существуют законы о диффамации (публикации, порочащие честь и достоинство человека), которые касаются традиционных СМИ, однако социальные платформы остаются в «серой» зоне, что беспокоит французские власти.

Известно, что сам французский президент довольно жестко настроен против распространения «фальшивых новостей». Во время президентской кампании весной 2017 года штаб Макрона подвергся кибератакам, а в социальных сетях была опубликована информация о якобы имеющемся у него секретном счете на Карибских островах.

Во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в мае 2017 года в Версале он даже вступил в пикировку с задавшим ему вопрос журналистом телеканала RT.

После того как корреспондент спросил, почему RT и агентство Sputnik не допускали на пресс-конференцию штаба Макрона, тогда еще кандидата в президенты, он обвинил эти СМИ в распространении лживых новостей.

Стоит отметить, что законодательные предложения Макрона были заявлены через неделю после того, как телеканал RT начал свое вещание на французскую аудиторию.

Как сообщили представители RT, запуск телеканала обошелся в сумму в €20 млн.

Закон, предложенный французским президентом, подвергся жесткой критике со стороны политических комментаторов, усмотревших в нем элементы цензуры. Ранее американский журнал The Atlantic, посвятивший статью идеям Макрона, отметил: «Кто будет решать, какие новости являются лживыми?»

Фабрика фейков

Успокоить СМИ попыталась министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, которая заявила, что решение о штрафе для распространителей «фальшивых новостей» будет находиться исключительно в компетенции суда.

В то же время специалист в области интернета Аврора Белфрадже считает, что предложенные французским президентом меры «защитят демократию»: «Ставки слишком высоки: наши умы, и сердца, и ценности свободного и открытого общества, которое мы принимаем как должное», — пишет эксперт в статье, опубликованной на сайте европейской редакции издания Politico.

В то же время эксперт отмечает, что закон должен включать в себе точное определение «лженовостей».

Как пишет автор, само по себе выражение «лженовости» теряет свое значение и может означать что угодно — как мнение, с которым кто-то не согласен, так и «безумную ложь, которая хочет подорвать демократический процесс».

В ЕС давно озабочены проблемой «фальшивых новостей», которую, по мнению властей ряда европейских стран, распространяют группы, связанные с Россией. Хотя каких-либо весомых доказательств этой версии на Западе найти не могут. Специальная структура East StratCom для борьбы с подобной дезинформацией действует в Брюсселе. Ее сотрудники, хорошо владеющие русским языком, готовят еженедельные обзоры «дезинформации из России».

В США термин «лженовости» активно использовал президент США Дональд Трамп, который упрекал в их распространении традиционные СМИ, в частности, телеканал CNN. Уже на первой пресс-конференции в качестве главы государства он обрушился с критикой на журналиста телеканала. Президент обвинил телеканал в публикации «фейковых новостей», отказавшись отвечать на вопрос корреспондента. «Нет, не вы. Не ваша организация. Успокойтесь. Я не разрешал вам задавать вопрос. Вы делаете фейковые новости», — ответил Трамп на просьбу журналиста, предоставить ему возможность задать вопрос.

Заявления Трампа разделяют многие американцы.

В 2016 году недоверие к прессе в США достигло исторического максимума. Согласно опросу 2016 года социологического агентства Gallup, уровень доверия к СМИ упал до 32% — самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

Как ранее объясняла «Газете.Ru» профессор политологии Университета Дьюка Эллен Мицкевич, одна из главных причин падения «в сокращении числа СМИ из-за экономической ситуации».