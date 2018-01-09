Иран: как пустые обещания привели к беспорядкам

Вспыхнувшие в начале января 2018 года в ряде иранских городов протесты против экономической ситуации в стране переросли в жесткие антиправительственные выступления. Они были направлены как против верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также политического руководства страны в лице президента Хасана Роухани.

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Протесты удалось подавить благодаря действиям известных своей жестокостью корпуса Стражей исламской революции, а также отрядов революционной «милиции». Как сообщили мировые СМИ, во время беспорядков погибли более 20 человек, несколько десятков были арестованы и находятся в тюрьмах.

При этом, несмотря на то что гнев протестующих был направлен и против президента Роухани, сам он в определенной мере даже солидаризировался с их требованиями.

В интервью местному агентству IRNA в понедельник он дал понять, что массовые протесты связаны не только с экономическими требованиями, но и с желанием больших свобод. «Никто не может навязать свой образ жизни будущим поколениям. Проблема в том, что мы хотим, чтобы два поколения после нас жили так, как мы хотим», — заявил президент страны.

Он также отметил, что считает неправильным блокировку социальных сетей на время протестов.

Президент под огнем

При этом сам Роухани находится в довольно сложном положении. Реформатор по своим взглядам, он добился так называемой «ядерной сделки» и снятия значительной части экономических санкций с Ирана. Во многом это помогло ему в мае 2017 года переизбраться на второй срок, однако, несмотря на обещания, серьезных экономических улучшений в Иране по-прежнему нет.

В стране большая безработица среди молодежи, высокая инфляция, а обещанные контракты со странами ЕС пока остаются на уровне протоколов о намерении.

Реформы проведены не были, санкции были отмены частично, увеличился разрыв между богатыми и бедными. Сказался фактор невыполненных обещаний», — констатирует в беседе с «Газетой.Ru» доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист по Ирану Николай Кожанов.

К тому же по популярности самого президента ударила ситуация с новым бюджетом страны. Большие бюджетные средства достались различным религиозным и полувоенным организациям, которые находятся под влиянием консерваторов.

В то же время, хотя основную часть протестующих представляли люди, недовольные экономической ситуацией, и молодежь, сторонники Роухани утверждают, что за бунтом стоят консервативные силы. По их словам, они хотят дискредитировать президента, чтобы изменить расклад сил в свою пользу.

Кожанов отмечает, что события в Иране были спровоцированы внутренними причинами. «Мы пытаемся воспринимать Иран как страну, стоящую на грани демократической революции, но ситуация намного сложнее», — говорит эксперт, добавляя, что «по уровню прав и свобод Иран превосходит многие среднеазиатские республики» бывшего СССР.

События в Иране «были спровоцированы внутриполитической борьбой группировок, которые не мыслят себя вне режима», подчеркивает эксперт.

В понедельник, 8 января, арабская газета Al-Quds Al-Arabi, ссылаясь на свои источники в Тегеране, сообщила о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По этим данным,

экс-президент был задержан по личному распоряжению аятоллы Хаменеи за «призывы к разжиганию беспорядков» и поддержку антиправительственных выступлений.

В момент задержания он находился в городе Шираз, куда прибыл для поддержки митингующих.

Сам Ахмадинежад, несмотря на неприязнь к нему в мире из-за антисемитских выступлений, — довольно популярная фигура среди иранских низов. В бытность мэром Тегерана, а затем и президентом, он вел активную социальную политику, которая поддерживала беднейшие слои населения.

Кожанов из Европейского Университета в Санкт-Петербурге называет экс-президента «популистом», который, однако, немало сделал в социальном плане: «Он ввел монетизацию льгот, раздав деньги бедным слоям населения, и это хорошо помнят».

Как пишет арабская пресса, Ахмадинежад, выступая перед манифестантами, активно критиковал правящие элиты. Так, в частности, он заявил, что некоторые «из действующих чиновников живут вдали от проблем [обычных] людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе».

Подобные взгляды разделяют даже те, кто не приемлет самого Ахмадинеджада. Как отмечают западные СМИ, среди протестующих были люди разных взглядов, которых объединило значительное ухудшение уровня жизни.

«К социальному протесту прибавилось много других сил, и ситуация стала выходить из-под контроля Роухани и его оппонентов», — говорит Кожанов.

Сейчас властям удалось справиться с ситуацией и, хотя напряженность в Иране сохраняется, сил и руководящей структуры, которая могла бы пойти на революционные изменения в Иране нет, констатирует эксперт.

Хватит кормить «Хезболлу»

Однако кроме внутренних причин, отмечали иностранные СМИ, демонстранты призывали прекратить финансовую поддержку движению «Хезболла», а эти средства направить на решение проблем внутри страны. Это шиитское движение получает значительную финансовую помощь от Ирана и ведет боевые действия в Сирии на стороне правительства Башара Асада. Финансовую помощь от Ирана получает и само правительство Асада — главный союзник Ирана на Ближнем Востоке. По разным оценкам, эта помощь может составлять до $800 млн в год.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, Иран сегодня находится «на перепутье»: «Поддержка шиитской милиции влетает в копеечку, учитывая тяжелые проблемы в стране. Однако положение Ирана в глазах международного сообщества может измениться, если Тегеран прекратит поддержку этим группам, избежав таким образом еще более жестких санкций».

Стоит отметить, что поддержку со стороны Ирана «Хезболлы» и других военизированных групп в Сирии требует прекратить администрация американского президента Дональда Трампа, которая активно поддержала протесты. Глава Белого дома написал в своем твиттере, что «народ Ирана, наконец, восстал против жестокого и коррумпированного иранского режима». Он также заявил, что протестующие «получат поддержку от США».

Правда, подобные заявления американского президента поддержали не все. По мнению обозревателя The New York Times Назилы Фати,

слова Трампа о поддержке демонстрантов «вооружили консерваторов, подавивших протест, и помогли отвлечь внимание от экономических проблем, которые привели к восстанию».

В то же время, в Вашингтоне не скрывают намерения продолжать давить на Иран, используя один из ключевых рычагов — «ядерную сделку». Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает соглашение 2015 года, позволившее снять большую часть экономических санкций с Тегерана в обмен на прекращение работы над ядерной программой, «плохой сделкой».

В конце прошлого года президент США отдал соглашение на откуп конгрессу, дав ему право самостоятельно определять, отвечает ли сделка американским интересам. Конгресс может изменить ее условия, что сделает соглашение невыполнимым для Ирана.

В Тегеране, в понедельник, 8 января, в свою очередь, заявили, что могут пересмотреть свое решение по сотрудничеству с МАГАТЭ, если США не будут выполнять свои обязательства по ядерной сделке.

«Если США не станут выполнять обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, Исламская республика Иран может принять решения, которые затронут ее текущее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)»,

— сказал президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что Тегеран собирается провести консультативное совещание с тремя странами-членами Евросоюза относительно ядерного соглашения. Известно, что европейские правительства, включая главного европейского союзника США — Великобританию, выступают против расторжения сделки. Вероятно, именно поэтому они дистанцировались от протестного движения. В российских внешнеполитических кругах заявили, что ситуация — внутреннее дело Ирана.

Президент США должен будет сделать заявление по поводу судьбы иранской сделки через несколько дней, и в американских консервативных политических кругах считают, что он должен разорвать ее во имя «диссидентов» Ирана. Как отмечает обозреватель издания The National Review, в случае если Трамп не пойдет на решительный шаг, «он сохранит мошенническое соглашение, которое подорвало глобальную стабильность и укрепило теократический режим».

Бывший заместитель главы Госдепа США Вильям Бернс в статье, написанной совместно с другим бывшим высокопоставленным сотрудником американского внешнеполитического ведомства Джеком Салливаном, настаивает на том, что сделку надо сохранить. По мнению авторов статьи,

она есть инструмент давления на руководство Ирана, а также возможность «контролировать ядерные амбиции этой страны».

Авторы статьи считают, что Трамп и его администрация «могут перезагрузить иранскую политику, что позволит Вашингтону быть впереди, а Ирану занять позицию обороны».