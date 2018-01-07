Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова поделилась своими впечатлениями от последнего дня приема документов от самовыдвиженцев в воскресенье.

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«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — рассказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, к вечеру 7 января Центризбирком получил уведомления о желании баллотироваться на пост президента России от 67 претендентов: 21 кандидат подал документы от политических партий и 46 человек пошли на выборы как самовыдвиженцы.

Кроме того, сообщает ТАСС, пакет документов был принят Центризбиркомом у экцентричного претендента на президентский пост — общественного деятеля Тристана Присягина.

«Коммунист из «Единой России», — так охарактеризовал свою политическую принадлежность Присягин в ходе приема у него документов. Также Тристан Присягин сообщил, что ему «нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз».

Говоря о месте работы, Присягин заявил, что числится директором фирмы, которая сейчас не работает, и занимается общественной деятельностью в Москве. К тому же, Присягин является одним из основателей общественного движения «Дети СССР», как сообщается на сайте движения.

Воскресенье, 7 января — последний день, когда претенденты-самовыдвиженцы, желающие стать кандидатами в претенденты, могли подать документы в ЦИК. В комиссии ждали необходимые документы от самовыдвиженцев до полуночи.

Претендент должен представить в Центризбирком ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться в президенты, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах.

Ко всему вышеперечисленному, необходимо уведомить ЦИК о принадлежащей кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом и обязательствах имущественного характера за границей, представить сведения о крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга за последние три года.

Чтобы проверить предоставленные документы, Центризбирком направляет 14 запросов в 12 государственных ведомств и, если бумаги в порядке, ЦИК разрешает кандидатам открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря после публикации в «РГ» уведомления от Совета Федерации.

ЦИК России на конец декабря 2017 года получил 64 уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост главы государства. В поддержку самовыдвиженцев было проведено 43 собрания инициативных групп. Их количество больше не увеличится, поскольку закончился срок подачи документов для кандидатов без партийной поддержки. Кроме того, 21 уведомление пришло от политических партий.

Во вторник, 2 января, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что 13 партий, выдвинувших своих кандидатов, уже успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных. Семь кандидатов от партий открыли специальные избирательные счета в «Сбербанке», а лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил официальное удостоверение кандидата в президенты РФ.

28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, поддерживающих самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина. 5 января в ряде российских регионов (в частности, в Крыму) начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. Организацией кампании занимаются добровольцы движения «Волонтеры победы».

В Центризбирком уже подали свои документы:

лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье (ему отказали в регистрации из-за непогашенной судимости), бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов.

Также о планах участвовать заявляли политтехнолог Андрей Богданов, писатель Алина Витухновская и другие.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК. Для него эти выборы президента станут уже шестыми – начиная с 1991 года Жириновский каждый раз участвует в гонке.

От КПРФ был выдвинут беспартийный бизнесмен Павел Грудинин, от Партии добрых дел — телеведущая Екатерина Гордон, от Монархической партии России — бизнесмен Антон Баков, от «Альянса зеленых» — управляющая мясокомбинатом Эльвира Агурбаш, от «Партии социальной защиты» — социальный психолог Михаил Козлов.

По российскому законодательству, для допуска к участию в выборах кандидат-самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тыс. подписей. Для партийных кандидатов необходимо 100 тыс. подписей, а если они выдвигаются от парламентской фракции, то этого требования к кандидатам не предъявляется.

Срок подачи документов для выдвижения кандидатов от партий истекает в полночь 12 января.