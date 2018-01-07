Клинцевич: «советская оккупация» рассчитана на молодежь

В Совете Федерации прокомментировали заявления о «советской оккупации» Украины. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич убежден, что Украина «продолжает копировать худшие советские образцы».

«Теперь на Украине появился свой главный идеолог, так сказать, блюститель чистоты», написал в своем фейсбуке Клинцевич, говоря о главе Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

По мнению Клинцевича, Вятрович «претендует, судя по замаху, на лавры небезызвестного Михаила Суслова (секретаря ЦК КПСС, долгое время отвечавшего за идеологию партии большевиков — «Газеты.Ru»). Но маразм, как известно, имеет тенденцию крепчать».

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Пропаганда идеологии на Украине ведется топорными методами, отметил сенатор.

«Если во времена СССР идеологическую пищу, прежде чем подать ее к народному столу, тщательно разжевывали, приправляя изрядной долей здравого смысла, то в нынешней Украине считают эти изыски совершенно излишними», — подчеркнул Клинцевич.

По мнению члена Совфеда, когда Вятрович утверждает, что период пребывания Украины в составе СССР был «оккупацией», то рассчитывает он «исключительно на молодежь».

«Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России. Собственно, это касалось и других союзных республик. Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?», — отметил сенатор роль РСФСР в обеспечении уровня жизни национальных окраин СССР.

Клинцевич уверен, что «перл», закрепляющий на законодательном уровне правопреемственность современной Украины и Украинской народной республики (УНР) и вовсе «не поддается осмыслению».

«Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе «оккупация», — подытожил Франц Клинцевич.

Михаила Суслова же, по его словам, стоит оставить в покое — поскольку «все познается в сравнении».

Ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил в эфире «5 канала», что Украина должна на законодательном уровне признать период нахождения республики в составе СССР «советской оккупацией», а правопреемственность установить с просуществовавшей два года — с 1917 по 1919 гг. — Украинской народной республикой (УНР).

По словам Вятровича, 2017 год символизирует собой «столетие большевистской агрессии», а «украинская революция» будет формировать представление современного украинского общества о связи между УНР и «незалежной Украиной».

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — подчеркнул глава УИНП.

Все чаще в последнее время в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве, отметил украинский историк. Также в своих ревизионистских призывах он отметил, что Акт провозглашения независимости Украины, подтверждающий «неделимость и неприкосновенность украинской территории» и подписанный в 1991 году в ходе развала СССР, не должен быть подвергнут пересмотру.

Председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил в ответ на эти слова украинского историка, что Украина должна быть готова отказаться от почти половины своих территорий и ряда крупнейших городов, поскольку они были переданы ей большевиками в ходе «советской оккупации».

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — особо отметил Калашников.

Украинская ССР была образована в 1919 году после свержения правительства УНР в ходе Гражданской войны.

На протяжении XX века советские власти передали Украине территории, исторически Малороссии, Донбасса и Малороссии.

Так, большевистское правительство включило в состав УССР русские города Донецк (Юзовку до 1924 года, после переименован в Сталино до 1961 года), Луганск, Херсон, Николаев, Одессу, Екатеринослав (Днепропетровск, в 2016 году переименован в Днепр) и Елисаветград (Кировоград, в 2016 году переименован украинскими властями в Кропивницкий).

В 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа к УССР была присоединена Восточная Галиция. Кроме того, в 1940 году после ультиматума королю Румынии Каролю II в состав УССР вошли Северная Буковина и Южная Бессарабия. В 1945 году к УССР было присоединено Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине указом генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева был присоединен Крымский полуостров, вернувшийся в состав РФ по результатам общенародного референдума в марте 2014 года.