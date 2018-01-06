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Баниониса обвинили в работе на КГБ

В Литве обвинили в работе на КГБ Народного артиста СССР Баниониса

Актер Донатаса Баниониса обвинен в работе на КГБ. По версии Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, Банионис был завербован под псевдонимом Бронюс. Стоит отметить, что еще в 2015 году на сайте этого же Центра были опубликованы документы, согласно которым, нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте являлась агентом КГБ под псевдонимом Магнолия. Затем представители Центра заявили, что эти копии появились в результате хакерской атаки.

Популярного советского актера из Литвы Донатаса Баниониса, умершего в 2014 году, обвинили в сотрудничестве с органами госбезопасности СССР. Банионис был якобы завербован КГБ в 70-х годах, сообщает издание Vakaru Ekspresas со ссылкой на данные Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.

Сотрудники КГБ завербовали кинозвезду под агентурной кличкой Бронюс. Причиной вербовки Баниониса, якобы, послужило наличие у него «личных и деловых контактов с литовцами за рубежом».

Предположительно, сообщает Центр исследования геноцида и резистенции, Банионис информировал советский Комитет госбезопасности о деятельности литовских эмигрантов в США и Западной Европе.

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При этом в 1974 году актера исключили из списков осведомителей КГБ, сообщает Центр.

Донатас Юозович Банионис скончался от инсульта в 2014 году в возрасте 90 лет. За свою жизнь он сыграл более ста ролей в театре и кинематографе. Прославившие его работы — фильм «Солярис» Андрея Тарковского, вышедший на экраны в 1972 году, «Мертвый сезон» Саввы Кулиша и «Берегись автомобиля!» Эльдара Рязанова.

В 1974 году Банионис получил звание Народного артиста СССР. В 2013 году Банионис стал лауреатом национальной премии Литвы в области культуры и искусства.

Кстати, на том же сайте Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы ранее были размещены копии документов, согласно которым, президент Литвы Даля Грибаускайте в молодости являлась агентом КГБ под псевдонимом «Магнолия», оказывая при этом сексуальные услуги.

Затем директор Центра Тересе-Бируте Бураускайте заявила, что эта информация « не соответствует реальности и вводит общественность в заблуждение». Позднее администратор сайта Центра объявил, что его организация подверглась «хакерской атаке».

Литва идет на попятную

Тем временем власти прибалтийской страны полагают, что с РФ — правопреемницей СССР — необходимо поддерживать отношения.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис считает, что в наступившем году Литва должна восстановить отношения с российскими властями. В интервью местным СМИ он назвал прежнюю политику изоляции невыгодной для Евросоюза.

«Мы уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю — абсолютно никаких контактов с [российским] государством, хотя другие страны, те же соседние государства, очень активно работают над экономическими вопросами», — заявил Сквярнялис.

По его словам, к возобновлению связей с Москвой нужно подходить прагматично, одновременно нельзя отказаться и от стратегических позиций по Украине.

Его точка зрения была поддержана президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Она заявила, подводя итоги 2017 года, что с Россией «следует не воевать, а сотрудничать». Говоря о будущем прибалтийской республики, Грибаускайте отметила, что отношения с РФ «останутся сложными в ближайшие годы», но «соседей не выбирают» и «в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам».

Литва при этом не должна отказываться от собственных ценностей, добавила Грибаускайте. При этом она отметила, что геополитическая ситуация имеет свойство меняться, и в связи с этим «в случае необходимости» можно пересмотреть позицию по определенным вопросам.

Президент Литвы назвала несколько условий для выстраивания отношений с Москвой. В их числе — возврат «оккупированных» территорий, отказ от использования военной силы «в своих интересах», а также прекращение «подкупа» политиков — не только в Литве, но «и по всей Европе».

Вслед за этим литовский президент заявила, что ее страна «всегда старается дружить с соседями, ведь их не выбираешь». По словам Грибаускайте, наиболее приоритетным для Вильнюса является сотрудничество, поскольку оно «содействует защите интересов государства и наших людей».

Коснувшись ситуации в сфере безопасности в Литве, президент отметила необходимость инвестиций в оборонный бюджет. Армия должна быть модернизированной, а литовские военнослужащие должны иметь подготовку к боевым действиям.

В четверг, 21 декабря, президент Грибаускайте подписала государственный бюджет Литвы.

Согласно документу, в 2018 году Литва будет выделять на оборону более 2% объема ВВП. Сумма составит €873 млн. В 2017 году Литва выделила на содержание армии и военные нужды €723,8 млн — 1,8% ВВП.

Большая часть оборонного бюджета Литвы пойдет на закупки военной техники и расширение бригады «Жемайтийя», базирующейся у западной границы страны.

В среду, 20 декабря, между Россией и Литвой были подписаны документы о демаркации границы. Договор призван предотвратить возможные конфликты в дальнейшей истории отношений между странами.

В Кремле при этом неоднократно заявляли, что у России нет никаких планов по агрессии ни против Литвы, ни против каких-либо других государств.