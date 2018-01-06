Баниониса обвинили в работе на КГБ

Популярного советского актера из Литвы Донатаса Баниониса, умершего в 2014 году, обвинили в сотрудничестве с органами госбезопасности СССР. Банионис был якобы завербован КГБ в 70-х годах, сообщает издание Vakaru Ekspresas со ссылкой на данные Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.

Сотрудники КГБ завербовали кинозвезду под агентурной кличкой Бронюс. Причиной вербовки Баниониса, якобы, послужило наличие у него «личных и деловых контактов с литовцами за рубежом».

Предположительно, сообщает Центр исследования геноцида и резистенции, Банионис информировал советский Комитет госбезопасности о деятельности литовских эмигрантов в США и Западной Европе.

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При этом в 1974 году актера исключили из списков осведомителей КГБ, сообщает Центр.

Донатас Юозович Банионис скончался от инсульта в 2014 году в возрасте 90 лет. За свою жизнь он сыграл более ста ролей в театре и кинематографе. Прославившие его работы — фильм «Солярис» Андрея Тарковского, вышедший на экраны в 1972 году, «Мертвый сезон» Саввы Кулиша и «Берегись автомобиля!» Эльдара Рязанова.

В 1974 году Банионис получил звание Народного артиста СССР. В 2013 году Банионис стал лауреатом национальной премии Литвы в области культуры и искусства.

Кстати, на том же сайте Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы ранее были размещены копии документов, согласно которым, президент Литвы Даля Грибаускайте в молодости являлась агентом КГБ под псевдонимом «Магнолия», оказывая при этом сексуальные услуги.

Затем директор Центра Тересе-Бируте Бураускайте заявила, что эта информация « не соответствует реальности и вводит общественность в заблуждение». Позднее администратор сайта Центра объявил, что его организация подверглась «хакерской атаке».

Литва идет на попятную

Тем временем власти прибалтийской страны полагают, что с РФ — правопреемницей СССР — необходимо поддерживать отношения.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис считает, что в наступившем году Литва должна восстановить отношения с российскими властями. В интервью местным СМИ он назвал прежнюю политику изоляции невыгодной для Евросоюза.

«Мы уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю — абсолютно никаких контактов с [российским] государством, хотя другие страны, те же соседние государства, очень активно работают над экономическими вопросами», — заявил Сквярнялис.

По его словам, к возобновлению связей с Москвой нужно подходить прагматично, одновременно нельзя отказаться и от стратегических позиций по Украине.

Его точка зрения была поддержана президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Она заявила, подводя итоги 2017 года, что с Россией «следует не воевать, а сотрудничать». Говоря о будущем прибалтийской республики, Грибаускайте отметила, что отношения с РФ «останутся сложными в ближайшие годы», но «соседей не выбирают» и «в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам».

Литва при этом не должна отказываться от собственных ценностей, добавила Грибаускайте. При этом она отметила, что геополитическая ситуация имеет свойство меняться, и в связи с этим «в случае необходимости» можно пересмотреть позицию по определенным вопросам.

Президент Литвы назвала несколько условий для выстраивания отношений с Москвой. В их числе — возврат «оккупированных» территорий, отказ от использования военной силы «в своих интересах», а также прекращение «подкупа» политиков — не только в Литве, но «и по всей Европе».

Вслед за этим литовский президент заявила, что ее страна «всегда старается дружить с соседями, ведь их не выбираешь». По словам Грибаускайте, наиболее приоритетным для Вильнюса является сотрудничество, поскольку оно «содействует защите интересов государства и наших людей».

Коснувшись ситуации в сфере безопасности в Литве, президент отметила необходимость инвестиций в оборонный бюджет. Армия должна быть модернизированной, а литовские военнослужащие должны иметь подготовку к боевым действиям.

В четверг, 21 декабря, президент Грибаускайте подписала государственный бюджет Литвы.

Согласно документу, в 2018 году Литва будет выделять на оборону более 2% объема ВВП. Сумма составит €873 млн. В 2017 году Литва выделила на содержание армии и военные нужды €723,8 млн — 1,8% ВВП.

Большая часть оборонного бюджета Литвы пойдет на закупки военной техники и расширение бригады «Жемайтийя», базирующейся у западной границы страны.

В среду, 20 декабря, между Россией и Литвой были подписаны документы о демаркации границы. Договор призван предотвратить возможные конфликты в дальнейшей истории отношений между странами.

В Кремле при этом неоднократно заявляли, что у России нет никаких планов по агрессии ни против Литвы, ни против каких-либо других государств.