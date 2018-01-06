«Будем жаловаться»: Верховный суд отказал Навальному

Оппозиционный блогер Алексей Навальный будет продолжать добиваться отмены решения Центральной избирательной комиссией, постановившей не регистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Навального в президенты РФ.

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Представитель Навального и глава юридического отдела основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов рассказал «Интерфаксу», что решение Верховного суда РФ от 6 января будет обжаловано в Президиуме ВС. Также команда Навального «обратится в Конституционный суд России», сообщил юрист.

Жданов также заявил, что шансы Навального на участие в президентских выборах «фактически мизерны», но «теоретически» они у него есть.

Президиум Верховного суда и Конституционный суд, сообщил Жданов, могут быстро рассмотреть жалобы и обязать Центризбирком допустить Навального к участию в президентской гонке. «Но мы мало верим в такой исход», — подчеркнул представитель блогера.

В субботу, 6 января, Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске его к выборам.

«Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека», — сообщил Жданов агентству ТАСС.

Апелляция Навального рассматривалась в суде три дня — он подал жалобу 3 января. Тогда представитель Навального заявил, что «по практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться еще до завершения [новогодних] праздников».

Верховный суд России 30 декабря отказал в первом удовлетворении жалобы оппозиционера Алексея Навального. Тем самым решение Центризбиркома о недопуске Навального на выборы президента в качестве кандидата было подтверждено.

Навальный в своей жалобе отстаивал точку зрения, согласно которой его судимость не может помешать его участию в выборах. Оппозиционер ссылался на российскую Конституцию — по его словам, на пост президента России не могут баллотироваться лишь недееспособные россияне и лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Ранее в декабре Центризбирком на заседании назвал причину недопуска Навального и отказа регистрировать его инициативную группу избирателей. Один из членов комиссии, доктор юридических наук Борис Эбзеев, давал разъяснения по поводу ситуации с журналистом-расследователем Олегом Лурье, также не допущенным до выборов из-за непогашенной судимости за тяжкое преступление. Эбзеев отметил, что

про Навального можно сказать «абсолютно то же самое» – он не может быть избранным из-за непогашенной судимости.

8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда города Кирова Алексей Навальный был осужден по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ — соучастие в преступлении и организация растраты чужого имущества. Навальный получил условный срок — пять лет лишения свободы.

Организация хищения в особо крупном размере, в которой обвинялся Навальный по делу «Кировлеса», относится к категории тяжких преступлений, и после оглашения приговора Навальный лишился пассивного избирательного права — то есть оппозиционера не смогут избирать на политические должности на протяжении определенного срока.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова еще в октябре 2017 года заявила, что Навальный сможет баллотироваться на пост президента России только 10 лет спустя. «Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы. Вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — подчеркнула тогда Памфилова.

Председатель Центризбиркома также добавила, что Навальному надо «не на улице доказывать, а своими идеями, что он достоин поста президента».

После отказа ЦИК регистрировать его в качестве кандидата в президенты Навальный призвал всех зарегистрированных кандидатов снять свои кандидатуры за пять дней до всеобщего дня голосования, назначенного на 18 марта 2018 года.

Ко всему прочему, Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы президента и не признавать их законную силу.

В ответ на такие резкие тезисы со стороны оппозиционного блогера в Кремле сообщили, что слова Алексея Навального проверят на предмет соответствия российскому законодательству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается в том, что «соответствующее ведомство» проверит замыслы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов.

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано», — заявил Песков.

Он также добавил, что Кремль «никак» не может прокомментировать планы Навального провести акцию протеста такого характера.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

ЦИК России на конец декабря 2017 года получил 64 уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост главы государства. В поддержку самовыдвиженцев было проведено 43 собрания инициативных групп. Их количество больше не увеличится, поскольку закончился срок подачи документов для кандидатов без партийной поддержки. Кроме того, 21 уведомление пришло от политических партий.

2 января председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что 13 партий, выдвинувших своих кандидатов, уже успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных. Семь кандидатов от партий открыли специальные избирательные счета в «Сбербанке», а лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил официальное удостоверение кандидата в президенты РФ.

28 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, поддерживающих самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина. 5 января в ряде российских регионов (в частности, в Крыму) начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. Организацией кампании занимаются добровольцы движения «Волонтеры победы».

В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов. Также о планах участвовать заявляли политтехнолог Андрей Богданов, писатель Алина Витухновская и другие.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, от «Альянса зеленых» — Эльвира Агурбаш, от Монархической партии России — Антон Баков, от «Партии социальной защиты» — Михаил Козлов, от Партии добрых дел — Екатерина Гордон.

По российскому законодательству, для допуска к участию в выборах кандидат-самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тыс. подписей. Для партийных кандидатов необходимо 100 тыс. подписей, а если они выдвигаются от парламентской фракции, то этого требования к кандидатам не предъявляется.

Срок подачи документов для выдвижения кандидатов от партий истекает 12 января, для самовыдвиженцев — 7 января.