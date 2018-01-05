«Украина сказала «прощай» русской империи»

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере снова написал о значительности введения безвизового режима со странами Евросоюза, начавшего действовать в прошедшем 2017 году.

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«Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», — указал глава государства.

В конце прошлого года Еврокомиссия в рамках механизма приостановки безвизовых режимов опубликовала отчет, в котором названы условия для отмены визового режима между ЕС и Украиной.

В документе говорится, что в целом Украина выполняет критерии визовой либерализации и принимает необходимые меры, однако для отмены виз необходимо выполнить ряд условий. В их числе расширение сотрудничества с агентствами ЕС по регулярной миграции и усиление информационной кампании по разъяснению особенностей безвизовых поездок.

Также Украине необходимо решить проблемы с коррупцией, в частности, создать антикоррупционный суд и эффективную систему проверки декларации активов.

Европарламент 6 апреля 2017 года проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение высказался 521 парламентарий. Против — 75, воздержались — 36. Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины 26 апреля. 11 мая Совет ЕС окончательно утвердил «безвиз».

17 мая 2017 года было подписано соглашение о введении безвизового режима, который начал действовать 11 июня.

Порошенко вечером 10 июня 2017 года на праздничном концерте на Европейской площади в центре Киева поздравил всех украинцев. В своей речи он использовал, в частности, фразу из стихотворения, которое в школьной программе приписывается великому русскому поэту Михаилу Лермонтову, — «Прощай, немытая Россия».

«Это гораздо больше, чем начало нового года, потому что мы с вами вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром». Прощай, немытая Россия», — заявил глава государства.

Он добавил, что все присутствующие собрались, чтобы исполнить «оду радости» — гимн ЕС.

«Сегодня мы собрались, чтобы вместе выполнить настоящую «оду радости» по случаю получения законного права и реальной возможности безвизовых поездок в ЕС», — сказал политик.

Порошенко также подчеркнул, что введение «безвиза» попадает на день перед Днем России: 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. По мнению украинского лидера, это обстоятельство является символическим.

«Я думаю, что это вот такой, как говорится, параллельный ответ Порошенко… Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор. Приговор — обозначить себя рабом перед господами, но которые не в России, а которые за океаном», — ответил на такие слова украинского лидера внучатый племянник русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов.

Безвизовое соглашение разрешает украинцам пребывать в странах ЕС только в туристических целях

— свободно передвигаться по территории 34 государств, входящих в ЕС и Шенгенскую зону, сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. При этом соглашение не предусматривает прав на проживание, трудоустройство или получение образования.

Вместе с тем опрошенные тогда «Газетой.Ru» эксперты прогнозировали, что «безвиз» не приведет к массовому оттоку украинцев из страны, и даже спрос на туристические поездки будет ограниченным.

«Считаю, что введение безвизового режима не спровоцирует отток граждан Украины из страны. Самое главное — это то, что Украина стремительно нищает, и у большинства нет денег, чтобы в соседнюю область выехать, не то чтобы в Европу. Да и многие забывают, что Украина получила туристический «безвиз», а о трудоустройстве речи не идет», — указывал руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин.

Глубокий политический и финансовый кризис на Украине также нашел отражение и в результатах опроса Research & Branding, согласно которому треть респондентов — порядка 34% — при возможности готовы покинуть Украину и переехать в другую страну на постоянное место жительства.

При этом если говорить о молодежи, то речь идет о 55% желающих переехать, а среди людей в районе 30 лет таковых порядка 47%. Основными причинами для переезда они называют предложение прибыльной работы и вооруженный конфликт.