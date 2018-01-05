Саакашвили приговорили заочно

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской администрации Михаил Саакашвили заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани, передает «Грузия Online».

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В последних числах января 2006 года 28-летний Гиргвлиани вместе со своим другом Леваном Бухаидзе посетил кафе «Шарден-бар» в центре Тбилиси. В баре в тот момент также находились руководитель Департамента конституционной безопасности МВД Дата Ахалаия, его заместитель Олег Мельников, начальник Генеральной инспекции МВД Василий Санодзе, начальник Службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, супруга министра внутренних дел Тако Салакаия, а также знакомая Сандро Гиргвлиани — Тамара Майсурадзе.

Вскоре в ходе разговора у Гирвглиани с Донадзе произошла ссора. В тот же день тело Гиргвлиани было обнаружено в поселке Окрокана (пригороде Тбилиси) с признаками насильственной смерти.

Дело получило широкий резонанс. 22 февраля 2006 года депутаты оппозиционных фракций «Новые правые» и «Демократический фронт» выступили с требованием пригласить министра внутренних дел Вано Мерабишвили в парламент и освободить от должностей подозреваемых сотрудников МВД. В ответ на это Мерабишвили заявил, что не собирается никого увольнять.

6 марта того же года полиция задержала четырех сотрудников Департамента конституционной безопасности (бывшего министерства госбезопасности) — Гиа Алания, Автандила Апциаури, Александра Качава и Михаила Бибилуридзе, которые признались, что 28 января похитили Сандро Гиргвлиани и увезли в лес, где начали его избивать. Затем, по их словам, Гиргвилиани удалось убежать, после чего он «заблудился и упал в ущелье с 20-метровой высоты».

Стоит отметить, что 16 марта в Тбилиси и в других городах Грузии тысячи автовладельцев на протяжении нескольких минут сигналили в знак протеста против министра внутренних дел в рамках акции с требованием его отставки. Через несколько часов Саакашвили в прямом эфире провел пресс-конференцию, назвав Мерабишвили «хорошим министром» и отказавшись освободить его от должности.

В мае мать убитого Ирина Энукидзе на пресс-конференции рассказала, что семье предложили деньги за молчание в ходе расследования. Средства было предложено передать посредника, который является близким человеком этой семьи, сообщал ресурс Civil.

«Мне предложили любую сумму, лишь бы я замолчала. В противном случае, меня заставят замолчать силой. Мне также запретили иметь любые контакты с оппозицией. Хочу публично ответить на эти предложения авторам, что они очень ошиблись», — указала женщина.

В июле 2006 года обвиняемые в убийстве силовики были приговорены судом на сроки от семи до восьми лет заключения. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение, после того, как решением президента Саакашвили им вдвое сократили срок наказания. Семья Гиргвлиани, узнав об освобождении осужденных, подала иск в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году обязал правительство Грузии выплатить семье €50 тыс.

После смены власти в Грузии в 2012 году к ответственности привлекли экс-главу МВД, бывшего премьера Вано Мерабишвили и ряд других высокопоставленных лиц. Мерабишвили приговорили к трем годам тюрьмы за фальсификацию данных в официальном документе.

Кроме того, на 4,5 года за превышение служебных полномочий с применением силы суд отправил в тюрьму бывшего замначальника главного управления ДКБ Валериана Метревели, а также экс-начальника первого управления ДКБ Гию (Геронти) Алания, который до этого уже отбывал наказание по этому делу.

Вскоре обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями» было предъявлено и Саакашвили.

На тот момент глава государства незаконно пообещал тогдашнему руководителю ДКБ Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Гиргвлиани, и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал осужденных, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных, полагает суд.

«Самое главное в этом деле — мотив, почему Саакашвили дал им обещание о помиловании. Потому что они должны были молчать о том, кто стоял за этим делом, кто был заказчиком, и в чьих интересах было совершено убийство», — рассказывала в ходе расследования в интервью изданию «Обозреватель» прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили.

Саакашвили проходит в Грузии и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили, сообщает РИА «Новости».