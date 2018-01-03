«Российские спецслужбы выманивают украинцев»

СБУ обвинила российские спецслужбы в том, что они «ведут охоту» на граждан Украины на территории России. Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 3 января, на официальном сайте украинской Службы безопасности.

Реклама

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

В связи с этим Служба безопасности Украины призывает граждан страны «воздержаться от поездок по России».

20 декабря СБУ опубликовала заявление, в котором сообщила о чиновнике секретариата правительства, который был «завербован Россией». Украинские правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки.

Оперативники Службы безопасности Украины «задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования» различную информацию, связанную с деятельностью правительственных структур страны.

В сообщении украинских силовиков подчеркивается, что чиновник был задержан на своем рабочем месте.

21 декабря стало известно, что СБУ нашла в украинском правительстве «вражеского агента», якобы сотрудничающего с российскими спецлужбами — им оказался Станислав Ежов, помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Накануне сотрудники СБУ задержали «завербованного Россией» Ежова прямо на рабочем месте.

После задержания своего подчиненного Гройсман поблагодарил украинских правоохранителей за «профессионализм и бдительность».

«Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки. Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

«Совместно со Службой безопасности Украины обнаружили в секретариате КМУ (Кабинета министров Украины — прим. «Газеты.Ru») чиновника, долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан», — описал ситуацию глава украинского правительства.

В конце ноября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что «агенты вражеского государства» есть в Донбассе, Закарпатье, в Верховной раде Украины и во властных структурах. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Эти люди — хотите, называйте их агентами влияния, хотите, называйте их шпионами, разведчиками, «пятой колонной», как угодно. Эти агенты вражеского государства присутствуют на всей территории нашего государства», — сообщил Тука.

Замминистра также заявил, что «концентрация агентов в Донбассе не меньше, чем в Верховной раде или в Закарпатье».

«Они [агенты влияния вражеского государства] есть везде, они есть в СМИ, они есть во властных структурах, в правоохранительных органах, в людях, которые позиционируют себя как общественные деятели, в неправительственных общественных организациях», — сказал украинский чиновник.

Также украинские спецслужбы обвиняют российские службы безопасности в подрывной деятельности кибернетического характера.

30 декабря Служба безопасности Украины заявила, что хакерские атаки на украинские информационные системы и объекты критической инфраструктуры имеют российское происхождение. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что речь идет об осенней хакерской атаке с использованием вредоносного программного обеспечения.

«Специалисты СБ Украины выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), которые имеют российские IP-адреса. Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрытно и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию», — заявили в СБУ.

Также в спецслужбе заявили, что предприняли все необходимые действия для минимизации угроз от вышеуказанных кибератак и сумели их «нейтрализовать».