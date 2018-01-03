«Хейли может поделиться опытом США по разгону акций»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попеняла Вашингтону на необъективность из-за намерения США созвать специальные заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с разгоном демонстрантов в Иране.

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«Нет сомнений, что делегации США есть, что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в фейсбуке.

Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал ситуацию.

«Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — написал парламентарий в твиттере.

Днем ранее о планах созвать заседание в ООН сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы не должны молчать», — сказала она, добавив, что народ Ирана во всеуслышание объявил о свободе.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсети Instagram и других.

«Они (соцсети) являются законными способами общения», — заявил замглавы Госдепартамента США Стивен Гольдштейн, отметив, что люди в Иране должны иметь доступ к этим сайтам.

Иранские протесты начались в священном для шиитов городе Мешхеде 28 декабря 2017 года. Следом мятеж перекинулся на Наджафабад, Рашт и Хорамабад. Люди выкрикивают на улицах такие лозунги, как «смерть революционной гвардии», «мы не хотим Исламскую республику» и «смерть диктатору».

Согласно словам самих протестующих, они вышли на улицы городов исламской республики, выступая против безработицы, коррупции и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Reuters сообщал, что в Иране проблемы с трудоустройством испытывают 28,8% молодых людей. К Новому году протесты охватили все крупные города страны.

К 3 января число погибших в столкновениях между протестующими и правоохранительными органами составило 20 человек. Более 450 человек было задержано. Отмечены случаи перехода силовиков на сторону бунтовщиков.

Заместитель министра внутренних дел Ирана Хуссейн Золфагари заявил, что 90% задержанных «младше 25 лет», что показывает фрустрацию среди молодежи из-за отсутствия социальных свобод и сложной экономической ситуации в стране.

«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они соскучились по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана были украдены. Время для изменений», — написал в связи с происходящим президент США Дональд Трамп в твиттере.

В поддержку массовых протестов высказался также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями», — сказал Нетаньяху в своем видеообращении в твиттере.

Он также пожелал «иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу». При этом Нетаньяху назвал обвинения Израиля в подстрекательстве к протестам в Иране «ложными и смешными».

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с семьями погибших при массовых протестах заявил, что враги Тегерана различными способами, включая подкупы, поставку оружия, политические инструменты и тайные операции спецслужб, совместно стремятся нанести ущерб исламскому истеблишменту.

В свою очередь, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери указал, что ЦРУ и Моссад проводят «мероприятия», имеющие своей целью нарушение мирной атмосферы на иранских границах. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани заявил, что США пытаются изолировать Иран, чтобы лишить поддержки Сирию, Ирак и другие страны.

Сторонники упоминаемого Захаровой движения Occupy Wall Street критикуют — в их представлении — недостатки капиталистической системы. Однако критики активистов, главным образом из консервативных кругов политического истеблишмента США, обвиняют их в тунеядстве и отсутствии конструктивной программы действий, которая бы отвечала реалиям жизни.