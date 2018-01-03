Сеул и Пхеньян наладили связь

Представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор утром 3 января. Звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (09.30 мск). Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме. Чуть ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть недействовавшую долгое время «горячую линию» между КНДР и Южной Кореей, сообщает РИА «Новости». https://ria.ru/world/20180103/1512099281.html

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Как сообщило агентство Ренхап, линия была открыта в 9.30 мск. Целью этого шага стало обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.

В официальном сообщении Пхеньяна говорится также о том, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации, сообщает RT со ссылкой на официального представителя президента Республики Корея.

«Этот шаг к прямому и частому диалогу. Я считаю, это говорит о движении к такой обстановке, при которой коммуникация будет возможна в любое время», — указывается в коммюнике южнокорейских властей.

Днем ранее глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в не принадлежащем ни одной из сторон пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. В своем новогоднем обращении к северокорейцам Ким Чен Ын сообщил, что КНДР собирается направить свою сборную в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018», — сообщил лидер Северной Кореи, добавив при этом, что стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой.

Оргкомитет Олимпиады-2018, располагающийся в Пхенчхане, крайне благосклонно отнесся к этой не самой ожидаемой новости.

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира», — заявили представители Оргкомитета.

«Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и честно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений. Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхенчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером», — заявил после этого Чо Мён Гюн.

Президент США Дональд Трамп заявил о влиянии санкций на КНДР. Об этом он написал в твиттере.

«Санкции и «другие» меры давления начинают оказывать большое влияние на Северную Корею. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. Рокетмэн (человек-ракета — так Трамп называет Ким Чен Ына — «Газета.Ru») теперь хочет в первый раз провести переговоры с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно нет — мы увидим!», — указал глава Белого дома.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал, что это решение является «единственным человеческим ответом на апоплексические сценарии».

«Участие спортсменов КНДР в Олимпиаде в Южной Корее — это, пожалуй, единственный на сегодня человеческий ответ на апоплексические сценарии,

в том числе и озвученные на днях правительством Японии. Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения, озвученный его основателем Пьером де Кубертеном: «О спорт, ты — мир!» — написал сенатор в своем фейсбуке.

Стоит отметить, что КНДР не подала заявку на участие в главных зимних стартах четырехлетия в оговоренные сроки. Причиной этому послужила как внутренняя политика государства, у которого, по крайней мере, до недавнего времени складывались не самые лучшие отношения с Южной Кореей, так и негативная репутация страны в мире, препятствующая сотрудничеству со спортивными структурами.

Так, КНДР пришлось подать жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (ФИС), поскольку из-за принятых в отношении страны санкций спортсмены не имели возможности закупить необходимый инвентарь. По словам атлетов из Северной Кореи, более 20 фирм и агентств, специализирующихся на торговле горнолыжным снаряжением, отказали им в продаже товара или не дали никакого ответа на запрос.