Яровая против бандеровцев

В российском парламенте раскритиковали факельное шествие в центре Киева в связи с 109-й годовщиной со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры.

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По мнению вице-спикера Государственной думы РФ Ирины Яровой, празднование дня рождения Бандеры «выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины».

По мнению Яровой, сейчас на Украине происходит «настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры». Это, уверена вице-спикер Госдумы РФ, не просто выглядит зловеще, но и формирует для украинского народа «более удручающие перспективы».

В Совете Федерации также подвергли марш украинских националистов в Киеве резкой обструкции. «Марш в центре Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей», — заявил первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, короче дороги к саморазрушению, чем факельные шествия сторонников Бандеры, просто не существует. По словам сенатора, едва ли не единственными странами в мире, где чествуют государственных преступников, остались Украина и Латвия.

В свою очередь, глава Крыма Серге Аксенов назвал нацизм важной частью украинской идеологии.

«Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым», — отметил Аксенов.

Также глава Крыма подчеркнул, что факельные шествия бандеровцев в Киеве поддерживаются действующими украинскими властями.

«Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», — отметил Аксенов.

1 января около тысячи симпатизантов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) прошли в Киеве факельным шествием в связи со 109-й годовщиной со дня рождения одного из главных идеологов украинского национализма — Степана Бандеры.

Шествие бандеровцев началось от памятника Тарасу Шевченко и завершилось «народным вече» на Майдане незалежности. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что по данным полиции в марше приняло участие около 1 тыс. человек.

«За славу героев, за будущее детей!» — под таким лозунгом проходил марш украинских националистов. Участники факельного шествия размахивали флагами Украины и красно-черными флагами ОУН-УПА. В голове колонны женщина несла в руках портрет Бандеры.

Степан Бандера известен как член ОУН, организатор ряда терактов. В 1934 году Бандеру арестовали польские власти. Он был приговорён судом к смертной казни, замененной впоследствии на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны.

В феврале 1940 года после раскола в украинском националистическом движении Бандера стал руководить фракцией ОУН(б) (бандеровского движения).

После нападения Третьего Рейха на СССР в июне 1941 года Бандера вкупе с другими деятелями украинского национализма был арестован нацистами за несанкционированную попытку провозглашения самостоятельного государства Украина и отправлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, откуда был выпущен в сентябре 1944 года.

В 1959 году Степан Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским, спрятавшим пистолет в свернутой трубочкой газете.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что оценку идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры необходимо передать украино-польской комиссии по изучению исторических вопросов.

Об этой инициативе Порошенко объявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове. Он добавил, что данная комиссия будет заниматься и другими вопросами исторических взаимоотношений между странами.

Однако правительство Польши судя по всему к каким-либо компромиссам в этих вопросах не готово. В начале декабря премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша должна строить отношения с Украиной основываясь на исторической правде. Он подчеркнул, что нельзя забывать Волынскую резню — геноцид поляков на западе Украины.