Протест как богохульство: недовольных ждет смертная казнь

В Иране число погибших в столкновениях с полицией возросло до 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственные телеканалы страны. Шесть человек были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Кехдериджан — они, якобы, пытались завладеть оружием.

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Также иранское государственное телевидение сообщает о гибели 11-летнего мальчика и 20-летнего мужчины — оба они были убиты в городе Хомейни-шахр. Еще один погибший — служащий парамилитарной Революционной Гвардии — был убит в городе Наджафабад.

По сообщениям ТВ Ирана, все трое были застрелены из охотничих ружей, широко распространенных в сельской местности.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в беспорядках «врагов Исламской республики» из-за рубежа. По словам аятоллы, они «взболтали ситуацию в стране», используя «политику, разведслужбы, деньги и оружие».

Али Хаменеи заявил также, что обратится к иранскому народу в связи с текущими событиями «когда настанет подходящее время».

Он также не стал называть конкретных врагов Ирана, но Али Шамхани, секретарь Верховного Национального Совета безопасности, в свою очередь назвал в числе антииранских сил США, Великобританию и Саудовскую Аравию — по мнению чиновника, именно эти страны стоят за протестами в Иране.

По сообщениям иранской полиции, сотрудники сил правопорядка арестовали более 450 протестующих в одной только столице — Тегеране — за последние три дня.

Некоторых из них может ожидать смертная казнь, заявил во вторник, 2 января, глава Революционного суда Тегерана, Муса Хасанфарабади.

Они обвиняются в «мохаребе» — преступлении против Бога. Юридическое определение «мохареба» весьма размыто, но наказанием за него является смертная казнь.

Иранское новостное агентство Mehr цитирует источник в судебной системе – по его сведениям, в четвертом по величине городе Ирана, Кередже, арестованы несколько главарей протеста.

Полуофициальное новостное агентство ILNA цитирует замглавы провинции Тегеран, Али Асгара Назирбахта — он сообщил, что в субботу в столице были арестованы 200 человек, еще 150 — в воскресенье, и около сотни протестующих оказались задержаны в понедельник. В других городах Ирана также были задержаны «сотни человек».

Назирбахт также сообщил, что полиция справляется собственными силами и пока «не обращалась за помощью к Революционной гвардии».

Заместитель министра внутренних дел Ирана Хуссейн Золфагари заявил, что 90% задержанных «младше 25 лет», что показывает фрустрацию среди молодежи из-за отсутствия социальных свобод и сложной экономической ситуации в стране, сообщает Reuters.

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.

«Это внутреннее дело Ирана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации.

В МИДе также заявили о недопустимости внешнего вмешательства, которое способно дестабилизировать обстановку в Иране.

2 января Ростуризм опубликовал на своем сайте призыв к туроператорам, реализующим туры в Иран. Федеральное агентство просит турфирмы предупреждать своих клиентов о массовых протестах в стране, а туристов — учитывать эту информацию при планировании поездок.

«МИД России предупредил о начале массовых акций протестов на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения. По информации ведомства, имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Некоторые из демонстрантов вооружены, не менее шести человек погибли. Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении от 1 января.

В Вашингтоне, напротив, на Иран смотрят с пристальным вниманием — 1 января президент США Дональд Трамп впервые в 2018 году прокомментировал происходящие в Иране антиправительственные протесты и заявил, что пришло время для изменений.

«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они соскучились по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана были украдены. Время для изменений», — написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

В поддержку массовых протестов высказался также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями», — сказал Нетаньяху в своем видеообращении в твиттере.

Израильский лидер также пожелал «иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу».