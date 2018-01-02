Польша выбирает Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. «Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — написал Пушков в своем твиттере.

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Накануне Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств из-за большого потока беженцев с Украины. «На восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины. Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной», — заявил Моравецкий.

При этом он подчеркнул, что независимо от наличия в стране беженцев из Украины, польское правительство неизменно продолжает придерживаться позиции, которую в ходе предвыборной кампании в 2015 году озвучивала правящая партия «Право и справедливость.

«Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки»,

— напомнил эту позицию Моравецкий. При этом, по словам польского премьера, уже сейчас в Польше проживают «около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев».

Ситуацию с украинскими мигрантами в странах Европы, и в Польше в частности, наглядно иллюстрируется предновогодними новостями. За неделю до Нового года на границе Украины со странами ЕС образовались очереди из автомобилей.

«С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры», — сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он заявил, что это связано с тем, что украинцы, работающие в европейских странах, возвращаются домой на новогодние и рождественские праздники.

Несмотря на активность украинских мигрантов в Польше, украинско-польские отношения на государственном уровне остаются далеко не безоблачными.

Одни из главных камней преткновения в отношениях Киева и Варшавы — память об исторических конфликтах поляков и украинцев в годы Второй мировой войны. Представители польских властей неоднократно заявляли, что Варшава может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит на государственном уровне восхвалять националиста Степана Бандеру, который принимал активное участие в геноциде поляков на Волыни.

Один из крупных политических скандалов на эту тему произошел летом 2017 года. Тогда министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «с Бандерой украинцы в Европу не войдут». В ответ МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло.

Польскому дипломату сообщили, что в Киеве с разочарованием восприняли заявление польского министра, и указали на некорректность высказывания. Также Киев призвал Варшаву сдержаннее подходить к историческим вопросам, а оценивать их, по мнению украинского МИДа, должны историки.

Пытаясь примириться с Варшавой, в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что оценку идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры необходимо передать украино-польской комиссии по изучению исторических вопросов.

Об этой инициативе Порошенко объявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове. Он добавил, что данная комиссия будет заниматься и другими вопросами исторических взаимоотношений между странами.

При этом Порошенко на той же пресс-конференции заявил, что Россия является единственной выигрывающей стороной в конфликтах между Варшавой и Киевом. «У нас есть совершенно четкое понимание, и у меня, и у господина президента — в исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия. У нас есть абсолютно четкое понимание и в Украине, и в Польше по этому поводу», — сказал Порошенко.

Однако правительство Польши судя по всему к каким-либо компромиссам в этих вопросах не готово. В начале декабря премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша должна строить отношения с Украиной основываясь на исторической правде. Он подчеркнул, что «нельзя забывать о таких событиях, как геноцид [поляков] на Волыни».