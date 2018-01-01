Бандеровцы пришли на Майдан

Несколько сотен сторонников Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) проводят в Киеве факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

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По информации украинского агентства УНИАН, марш бандеровцев проходит по центральным улицам столицы Украины и должен завершиться народным вече на площади Независимости (майдан Незалежности — прим. «Газеты.Ru»).

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что по данным полиции в марше принимает участие 1000 человек.

Марш по случаю дня рождения Бандеры проходит под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

Участники факельного шествия размахивают флагами Украины и красно-черными флагами ОУН-УПА. В голове колонны женщина несет портрет Степана Бандеры.

Перед началом марша от памятника Тарасу Шевченко депутат Верховной рады Украины от партии «Свобода» Андрей Ильенко заявил журналистам, что шествие будет носить мирный характер. Нардеп также добавил, что сегодняшнее шествие касается не только прошлого, но и повестки дня.

«По завершении марша состоится митинг. На митинге будут обсуждаться не только вопросы истории, но и актуальные политические вопросы современности, и, собственно, планы патриотических националистических [украинских] сил на год: как мы видим ситуацию в стране, что мы считаем необходимым сделать для того, чтобы прекратить бардак, имеющий место в нашем государстве, прекратить абсолютную бездеятельность, коррупционности и антинародность нынешней власти», — сообщил Ильенко.

Сообщается, что марш бандеровцев по бульвару Шевченко и Крещатику сопровождают сотрудники Национальной полиции Украины.

Автомобильное движение по ходу движения колонны перекрыто. Пиротехники проверяют все урны и припаркованные вдоль дороги автомобили на предмет взрывчатых веществ.

Ранее один из организаторов партии «Свобода» сообщил, что шествие в память о Бандере пройдет не только в Киеве, но и в некоторых городах возле линии разграничения сторон в Донбассе.

Украинские националисты с факелами заявили о планах пройти по улицам Авдеевки в Донецкой области — там марш организовывают организации украинских националистов «Легион Свободы», рота «Сич» и Авдеевское отделение ВОО «Сокол». Также, по сообщению «свободовца», после шествия будет показан кинофильм и проведен музыкальный концерт.

Кроме того, шествие бандеровцев пройдет в Славянске. Марши украинских националистов и членов запрещенного в РФ «Правого сектора» проходят в Сумах, Тернополе, Ровно и Кривом Роге.

По данным Нацполиции, всего в честь дня рождения Бандеры запланировано проведение 54 мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них обеспечивают 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

3 июля 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит на государственном уровне восхвалять националиста Степана Бандеру.

«Экономическое сотрудничество с Украиной, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах», — подчеркнул глава варшавского МИДа.

По словам Ващиковского, Польша будет настаивать, чтобы Украина провела работу по этим претензиям «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

В феврале 2017 года лидер польской партии «Право и солидарность» Ярослав Качиньский выразил мнение, что Украина не войдет в Евросоюз, пока будет поддерживать культ личности, созданный вокруг Бандеры.

По его словам, нельзя не согласиться с тем, что в последние годы на Украине «строили культ личности» вокруг человека, который по отношению к полякам «осуществлял такой геноцид, который хоть и трудно было бы сравнить по жестокости с немцами, но ему это удалось».

По словам политика, это для него ясно потому, что Польша «продемонстрировала огромное терпение, но и ему есть границы».

Степан Бандера родился в семье греко-католического священника. Член Украинской войсковой организации и Организации украинских националистов, организатор ряда террористических актов. В 1934 году был арестован польскими властями и приговорён судом к смертной казни, замененной на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны.

В феврале 1940 года после раскола в украинском националистическом движении Бандера стал руководить фракцией ОУН(б) (бандеровского движения).

После нападения Третьего Рейха на СССР в июне 1941 года Бандера вкупе с другими деятелями украинского национализма был арестован нацистами за несанкционированную попытку провозглашения самостоятельного государства Украина и отправлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, откуда был выпущен в сентябре 1944 года.

В 1959 году Бандера был пристрелен агентом КГБ Богданом Сташинским, спрятавшим пистолет в свернутой газете.