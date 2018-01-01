«Постарайтесь пить меньше водки и горилки»

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) спонтанно разыграли в новогоднюю ночь президента Украины Петра Порошенко. Идея позвонить Порошенко возникла «экспромтом», заявил Вован.

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«Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: «Вау!», — рассказал Кузнецов.

По словам пранкера, звонок украинскому главе был сделан в 00:40 по Киеву. Порошенко «был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом», отметил Вован. Запись разговора опубликована в группе пранкеров в социальной сети «Вконтакте».

Под конец непродолжительного разговора, пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко «пить не особо много водки и горилки». После этих слов запись резко обрывается.

Вован и Лексус разговаривали с Порошенко еще в начале декабря 2017 года.

Президент Украины в разговоре с пранкером Алексеем Столяровым, также известным как «Лексус», обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Украинский лидер принял пранкера за премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили. По словам Порошенко, Украина обнаружила «связи господина Саакашвили с [украинским бизнесменом и сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича] Сергеем Курченко и российскими спецслужбами», которые якобы финансировали акции бывшего губернатора Одесской области.

«Смысл? Дестабилизировать внутреннеполитическую ситуацию в стране через Саакашвили <...> [президенту России Владимиру] Путину — чем хуже в Украине, тем лучше», — заявил Порошенко, говоря о цели предполагаемой Украиной «связи».

Порошенко также сообщил пранкерам, что над экс-губернатором будет суд, и «никаких жестких мер» к нему применять не будут. «Посмотрим», — сказал он на вопрос о выдворении Саакашвили в Грузию.

23 декабря Вован и Лексус разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, в частности, рассказав ей о том, что Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо.

Пранкеры притворились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и рассказали Хейли о выборах на острове Биномо в Южно-Китайском море, в которые якобы вмешалась Россия.

«Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая», — заявил лже-премьер.

На вопрос о том, знает ли Хейли такой остров, она ответила положительно и обещала уточнить позицию Вашингтона по этому вопросу.

Кроме того, пранкеры обсудили с постпредом дело бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, связи США с Украиной, а также принятие в ООН резолюции по статусу Иерусалима.

В середине октября Вован и Лексус попали в «базу врагов Украины «Миротворец».

Предлогом для включения телефонных шутников в список стал их визит в самопровозглашенную Донецкую народную республику, который авторы сайта расценивают как сознательное нарушение государственной границы Украины.

Пранкеры приезжали в Донецк, чтобы презентовать книгу «Вован и Лексус. По ком звонит телефон».

Среди известных личностей, разыгранных Вованом и Лексусом числятся экс-губернатор Техаса Рик Перри, президент Турции Реджеп Эрдоган, вдова экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и даже всемирно известный поп-музыкант Элтон Джон.

Также жертвой розыгрыша пранкеров становился известный своими русофобскими взглядами сенатор США Джон Маккейн. По словам Вована, у них не было никаких контактов Маккейна, кроме мобильного. «Поэтому мы просто зашли на сайт конгресса, нашли телефон его приемной, дозвонились, оставили им свои контактные данные», — отметил он в интервью RT.

Молодые люди представились премьер-министром Украины. «Они дали нам e-mail, куда мы отправили свой запрос от имени Владимира Гройсмана. Оставили тему беседы и наши контакты. Они согласовали наш звонок на следующий день на 9 утра по Вашингтону и, соответственно, на 17.00 по Москве», — рассказывают пранкеры.

В ходе разговора «Гройсман» предупредил американского сенатора, что «пранкеры Вован и Лексус хотят атаковать ваши телефонные линии 24 часа в сутки». В ответ Маккейн поблагодарил собеседника за предостережение и пообещал быть осторожным в своих разговорах.

Также Вован и Лексус утверждают, что их розыгрыши — это новый жанр журналистики, так называемая «пранк-журналистика».

Пранкеров также часто обвиняют в причастности к деятельности российских спецслужб.