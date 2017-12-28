Это фиаско: 5 провальных решений года в политике

Из сделанных за прошедший год ошибочных и противоречивых решений администрации Дональда Трампа можно было собрать, наверное материала три-четыре. Но мы ограничимся самым первым, задавшим вектор на весь год, если не на все президентство.
Майкл Флинн, трехзвездный генерал, два года возглавлявший военную разведку США, сразу после выхода на пенсию заделался лоббистом — с учетом его связей, опыта, доступа к секретной информации и репутации это поприще обещало ему безбедное существование. Основным клиентом изначально было турецкое правительство Реджепа Эрдогана. Однако постепенно его услугами стали пользоваться и российские структуры — например, «Лаборатория Касперского». Но наиболее заметными были его появления в качестве постоянного комментатора канала RT. Кончилось тем, что за гонорар в $45 тыс. он очутился за одним столом с Владимиром Путиным на торжественном ужине по случаю десятилетия главного инструмента российской soft power.
Очевидно, что связей с Россией Флинн не утратил и когда в феврале 2016 года начал сотрудничать со штабом Трампа в ранге советника. Он даже рассматривался в качестве возможного вице-президента, однако все же должен был уступить эту позицию Майклу Пенсу, обещавшему (как позже выяснилось безосновательно) наладить коммуникацию Трампа с республиканским истеблишментом.
Когда год назад Барак Обама ознакомился со сводным докладом разведывательных служб США о якобы имевшем место вмешательстве России в окончившиеся выборы (никаких серьезных доказательств до сих пор не представлено), он принял решение о высылке 35 сотрудников дипмиссии и аресте части недвижимости, находящейся в распоряжении посольства РФ. В Москве отнеслись к этому как к бессильной злобе проигравшего и вопреки сложившейся практике не стали отвечать зеркальными мерами, а пригласили детей американских дипломатов на кремлевскую елку.
Это был очень сильный политический ход, Но ошибка заключалась в том, что он, по всей видимости, обговаривался со штабом избранного президента. В день принятия решения – ровно год назад — Флинн и посол РФ в США Сергей Кисляк разговаривали по телефону пять раз. Зачем это было необходимо и почему нельзя было действовать через менее очевидный канал до сих пор не понятно. Но американское законодательство (закон Логана 1799 года) напрямую запрещает вести внешнеполитические переговоры лицам на это не уполномоченным. Вряд ли стоит сомневаться, что с учетом высочайшего уровня доступа генерала к гостайне, все его звонки отслеживались. Когда уже после инаугурации Трампа он был назначен на должность советника национальной безопасности, эта информация немедленно была «слита» в прессу.
Разразившийся скандал Трамп попытался потушить отставкой Флинна. Однако было уже поздно — легенду о том, что президент Америки избран исключительно благодаря сложным махинациям бывшего сотрудника КГБ Путина и теперь получает по тайным каналам связи его указания продолжает транслироваться самыми влиятельными СМИ США до сих пор.2 Слишком дорогой подарок жене
Случай президента Зимбабве, конечно, тоже достоин внимания режиссеров Коэнов. Бывший школьный учитель, ставший лидером подпольной диверсионной группы, полагающейся на поддержку КНР, взявший власть и обхитривший после этого всех своих союзников, стал единоличным диктатором некогда самой богатой страны субэкваториальной Африки.
Первые 20 лет все шло ни шатко, ни валко, но в 2000 году после крайне тяжелых для него выборов Мугабе начал кампанию по изъятию земель у белокожих фермеров. Это решение запустило цепную реакцию в экономике страны — сельскохозяйственное производство и инвестиционная привлекательность стремительно падали, пока в 2008 году в связи с неисчисляемой евклидовой арифметикой инфляцией правительство страны не разрешило свободное хождение доллара США (к тому моменту он стоил 300 триллионов местных денежных единиц).
Где-то на пике своего правления в 90-х годах прошлого века карикатурный африканский диктатор завел себе любовницу на 41 год младше, впоследствии ставшую его женой — Грейс Маруфу. Несмотря на катастрофическую ситуацию в экономике и усугубляющуюся бедность населения, Грейс продолжала вести крайне недешевый образ жизни и вылетать на шопинг в Кейптаун, Париж, Лондон и Милан. В конечном итоге она поставила мужу ультиматум: именно ей надо стать наследницей зимбабвийского трона.
Урезонить ее Мугабе не смог или не захотел. 6 ноября он уволил своего давнего сторонника, ученика и сопартийца Эммерсона Мнангагву с поста первого вице-президента. После чего начальник генерального штаба армии Зимбабве вылетел на переговоры в Пекин — посоветоваться с руководством КПК, приведшей когда-то Мугабе к власти. Красок к картине добавляет тот факт, что военным атташе Зимбабве в столице Китая вот уже более 15 лет трудится бывший муж Грейс, Стенли Горераза, у которого Мугабе увел жену.
Уже 15 ноября военные взяли Роберта и Грейс Мугабе под домашний арест. Однако называть произошедшее военным переворотом обе стороны отказались категорически – чтобы сохранять видимость легитимности происходящего. Прежде чем оставить пост старый диктатор смог выторговать себе и своей семье полную неприкосновенность перед законом, а также «золотой парашют» в размере 10 миллионов долларов.3 Сам не понял, как так получилось
Далеко не так комфортно закончилась политическая авантюра председателя парламента Каталонии Карлеса Пучдемона. Будучи лидером выступающей за полную независимость автономной области от Испании партии, политик назначил на 1 октября референдум о самоопределении, чтобы выяснить, насколько каталонцы действительно поддерживают такую конечную цель. Подобные плебисциты, не имеющие реального юридического обоснования в рамках конституции, проходят в Европе с определенной регулярностью – сецессии добиваются то Венеция, то Шотландия, то Сконе, то Бавария. И обычно федеральный центр на подобные действия лишь вежливо кивает: «мы разделяем вашу озабоченность, но закон есть закон, страна едина. В этот же раз центральное правительство под руководством Марьяно Рахоя восприняло референдум как личное оскорбление и угрозу целостности государства. Суд признал инициативу партии Пучдемона незаконной, а в Каталонию были отправлены силы полиции и национальной гвардии, чтобы помешать проведению референдуму.
Кадры столкновения простых безоружных граждан, пытающихся всего лишь выразить свою гражданскую позицию, и закованных в броню стражей порядка, подняли ставки невероятно высоко. Благодаря невероятному вниманию, сочувствию и поддержке простых людей за пределами Испании заурядное политическое шоу, каким был референдум, внезапно приобрело практическое измерение. Казалось бы, Пучдемону надо было играть ва-банк, обращаться в ООН и ЕСПЧ, организовывать дружины самообороны, блокировать торговлю через порты Барселоны и Таррагоны. Но вместо этого он, по всей видимости, испугался перспектив – принялся бесконечно тянуть с объявлением независимости, вел переговоры с правительством Рахоя и вообще демонстрировал неуверенность.
Сказались, очевидно, не самые убедительные результаты референдума. Хотя 92% проголосовавших высказалось за отделение от Испании, явка была крайне невысока — 42%. При этом все официальные лица зарубежных стран высказали поддержку именно Мадриду и подчеркнули, что происходящее — внутренние дела Испании.
В конечном итоге парламент Каталонии все же объявил независимость и был немедленно распущен центральным правительством, введшем прямое управление автономией. Пучдемон и несколько его министров вынуждены были на машинах бежать в соседнюю Францию, где из Марселя вылетели в Бельгию. Там они и остаются до сих пор — в Испании действует ордер на их арест по обвинению в восстании, попытке сецессии и нецелевом расходовании бюджетных средств.
Впрочем, у Карлеса Пучдемона еще остается шанс исправить свою ошибку (или сделать новую). Прошедшие в самом конце года новые выборы в Каталонии вновь дали большинство сторонникам независимости, а политик был заочно выбран депутатом.4 Подвело чувство меры
«Железная канцлерин» Германии, в минувшем году решила повторить рекорд Гельмута Коля и управлять мощнейшей экономикой Европы аж 16 лет подряд. Для этого она вновь возглавила список правящей Христианско-демократической партии (и ее вечного баварского партнера Христианско-социального союза) на федеральных выборах. При всех своих очевидных успехах на высшем посту ФРГ, Ангела Меркель все же успела заработать себе большой антирейтинг. На момент начала гонки прошлой зимой ее главный конкурент социал-демократ Мартин Шульц почти догонял ее по уровню поддержки избирателей — просто потому, что был потенциально чем-то новым для немцев на этом посту.
Впрочем потом по ходу кампании Шульц так себя никак и не проявил. Результатом стало значительное ослабление позиций обеих «народных партий». По сравнению с прошлыми выборами СДПГ потеряла 5,2%, а ХДС/ХСС — 8,6% поддержки избирателей. Голоса ушли малым партиям: Левым, Зеленым, крайне правой «Альтернативе для Германии» и либеральной Свободно-демократической партии.
Не смотря на очевидное поражение на выборах, Меркель, по всей видимости, осталась уверена в себе и своем курсе. По крайней мере значимых уступок в переговорах о создании коалиции с Зелеными и СвДП он делать не стала, и «Ямайка» в результате не срослась. Теперь канцлер вынуждена готовить воссоздание Большой коалиции, от которой лидер СДПГ тоже не в восторге — ему выгодней быть в оппозиции. Германия уже почти четыре месяца остается без сформированного правительства. Как результат, последний декабрьский опрос социологической службы YouGov показал, что почти половина немцев — 47% — хотят отставки Меркель. Сразу после выборов за это высказывалось только 36%5 Украина: не то гражданство
Решение президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства Михаила Саакашвили, экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Украины, стало одним из самых неудачных решений официального Киева в уходящем году. Оно запустило целую череду политических событий, которые к конце года заставили наблюдателей всерьез поверить, что украинский лидер может не досидеть до конца своего срока. Прежде всего, сама процедура лишения гражданства в июле 2017 года вызвала много неудобных для Киева вопросов. Прежде всего, эта новость встретила самого Саакашвили на территории США. Администрация Порошенко официально сообщила, что президент подписал указ об отчуждении гражданства своего бывшего союзника. Однако сам указ так и не был официально опубликован. Все это убеждало украинскую общественность: история с гражданством Саакашвили — лишь внешнее проявление борьбы политических сил за влияние в Киеве.
Когда же 10 сентября Саакашвили с его сторонниками удалось прорваться на территорию Украины из Польши, не встретив сопротивления десятков пограничников, стало очевидно: это все может сильно подпортить имидж Порошенко как мощной политической фигуры, которую поддерживают на Западе.
Саакашвили, уволенный с высоких украинских постов в 2016-м, долгое время был в опале и не вызывал интерес у политологов и СМИ. Однако хаотичная история с гражданством вновь позволила политику продемонстрировать свои главные таланты: харизму, находчивость в кризисных ситуациях и способность поднимать толпу на протесты.
С сентября экс-президент Грузии, несмотря на возбуждение дела о незаконном пересечении границы, устроил турне по украинским городам, совершил «поход на Киев», сплотил недовольных вокруг палаточного городка напротив Верховной рады и стал грозить Порошенко импичментом. Вокруг фигуры Саакашвили сплотились разнородные оппозиционные силы, недовольные действующим киевским режимом.
В декабре кризис резко обострился, — когда СБУ и полиция Украины попыталась задержать оппозиционера. История с его задержанием 5 декабря превратилась в напряженное шоу, в ходе которого Саакашвили пытался скрыться от силовиков на крыше, а силовики — с боем пытались отвезти политика в здание генпрокуратуры Украины по обвинениям в антигосударственной деятельности. Автомобиль СБУ в итоге уступил тысячам возмущенных сторонников Саакашвили: в самом центре Киева его выпустили на улицу, и тот тут же повел за собой толпу к зданию Рады — чтобы провести митинг против Порошенко. Мероприятие было масштабным, а лозунги Саакашвили, призывавшие к свержению олигархического режима, вызывали бурные аплодисменты.
Не менее громко прошел процесс в киевском суде об избрании меры пресечения для Саакашвили. В присутствии десятков западных и украинских журналистов политик пел украинский гимн и обвинял прокуроров в том, что они «работают на врага» — Россию. Объяснял он это тем, что на Западе его, Саакашвили, воспринимают как главного противника президента РФ Владимира Путина — и поэтому против экс-лидера Грузии нельзя возбуждать никаких обвинений. Саакашвили поддержала и Юлия Тимошенко, и целый ряд украинских нардепов, выступивших против Порошенко единым фронтом. В итоге суд выпустил Саакашвили не свободу.
К концу 2017 года стало очевидно, что громкие обвинения в адрес Саакашвили, — даже если в них изначально был заинтересован президент Украины, — приводят к противоположному результату. Оппозиционер использует их как повод для новых призывов к импичменту Порошенко — и медленно, но верно убеждает в этом украинское общественное мнение.