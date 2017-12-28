Это фиаско: 5 провальных решений года в политике

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Звонок не туда

Майкл Флинн

Из сделанных за прошедший год ошибочных и противоречивых решений администрации Дональда Трампа можно было собрать, наверное материала три-четыре. Но мы ограничимся самым первым, задавшим вектор на весь год, если не на все президентство.

Майкл Флинн, трехзвездный генерал, два года возглавлявший военную разведку США, сразу после выхода на пенсию заделался лоббистом — с учетом его связей, опыта, доступа к секретной информации и репутации это поприще обещало ему безбедное существование. Основным клиентом изначально было турецкое правительство Реджепа Эрдогана. Однако постепенно его услугами стали пользоваться и российские структуры — например, «Лаборатория Касперского». Но наиболее заметными были его появления в качестве постоянного комментатора канала RT. Кончилось тем, что за гонорар в $45 тыс. он очутился за одним столом с Владимиром Путиным на торжественном ужине по случаю десятилетия главного инструмента российской soft power.

Очевидно, что связей с Россией Флинн не утратил и когда в феврале 2016 года начал сотрудничать со штабом Трампа в ранге советника. Он даже рассматривался в качестве возможного вице-президента, однако все же должен был уступить эту позицию Майклу Пенсу, обещавшему (как позже выяснилось безосновательно) наладить коммуникацию Трампа с республиканским истеблишментом.

Когда год назад Барак Обама ознакомился со сводным докладом разведывательных служб США о якобы имевшем место вмешательстве России в окончившиеся выборы (никаких серьезных доказательств до сих пор не представлено), он принял решение о высылке 35 сотрудников дипмиссии и аресте части недвижимости, находящейся в распоряжении посольства РФ. В Москве отнеслись к этому как к бессильной злобе проигравшего и вопреки сложившейся практике не стали отвечать зеркальными мерами, а пригласили детей американских дипломатов на кремлевскую елку.

Это был очень сильный политический ход, Но ошибка заключалась в том, что он, по всей видимости, обговаривался со штабом избранного президента. В день принятия решения – ровно год назад — Флинн и посол РФ в США Сергей Кисляк разговаривали по телефону пять раз. Зачем это было необходимо и почему нельзя было действовать через менее очевидный канал до сих пор не понятно. Но американское законодательство (закон Логана 1799 года) напрямую запрещает вести внешнеполитические переговоры лицам на это не уполномоченным. Вряд ли стоит сомневаться, что с учетом высочайшего уровня доступа генерала к гостайне, все его звонки отслеживались. Когда уже после инаугурации Трампа он был назначен на должность советника национальной безопасности, эта информация немедленно была «слита» в прессу.

Разразившийся скандал Трамп попытался потушить отставкой Флинна. Однако было уже поздно — легенду о том, что президент Америки избран исключительно благодаря сложным махинациям бывшего сотрудника КГБ Путина и теперь получает по тайным каналам связи его указания продолжает транслироваться самыми влиятельными СМИ США до сих пор.