«Черный список» США вызывает обеспокоенность»

Кремль обеспокоен возможностью введения Вашингтоном новых санкций в отношении России. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность. Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны» и так далее, но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие достаточно в жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — сказал журналистам официальный представитель Кремля.

Ранее бывший главный координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид заявил, что черный список россиян, который Белый дом передаст конгрессу, будет представлять собой список по-настоящему «плохих парней».

Фрид отметил, что попадание в этот перечень не означает автоматическое введение санкций против этих людей, однако увеличивает риск того, что это случится. «Я бы сказал так: американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — заявил американский эксперт в интервью «Коммерсанту». По его словам, многие американские и европейские банки могут счесть, что раз человек есть в таком списке, то сотрудничать с ним рискованно, и отказать фигуранту «черного списка» Госдепа.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times предостерег Вашингтон от введения широкомасштабных антироссийских санкций. Он предупредил, что в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой».

24 декабря спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил уверенность, что «нужно сохранить» антироссийские санкции. «Cанкции [Против России] нужно сохранить, так как они заставляют Россию выполнять условия минских соглашений», — сказал Волкер в интервью итальянскому изданию La Stampa.

Напомним, что в начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Подписанный американским лидером документ, в частности, предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс обсудит возможности расширения уже действующих ограничительных мер. В частности, финансовая разведка США должна будет составить полный список чиновников и бизнесменов, пользующихся по мнению США, покровительством Кремля.

Закон после некоторого обсуждения был практически единогласно одобрен обеими палатами Конгресса и был направлен не только против России, но также Ирана и Северной Кореи. Это не оставило президенту Трампу политической возможности наложить на него вето.

20 декабря Минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Сам он воспринял эту новость с юмором. «Эх, бедные американцы. Одна маленькая, но гордая Чеченская республика не дает целому государству покоя», — прокомментировал Кадыров включение в санкционный список. Помимо Кадырова, в список были внесены Аюб Катаев, Андрей Павлов, Юлия Майорова и Алексей Шешеня.

На следующий день американское ведомство еще раз расширило санкционный список по «глобальному закону Магнитского» — в него были внесены еще 15 человек и связанные с ними компании. Под санкции попали сын генпрокурора России Юрия Чайки Артем Чайка, а также дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Комментируя действия Вашингтона, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что сейчас под санкциями США находится около 200 физических и более 400 юридических лиц из России.

Захарова заверила, что российская сторона не оставит действия американского Минфина без ответа.

«Все это уже выглядит гротескно, потому что не основано на какой-либо реальности. К сожалению, мы вновь вынуждены подтвердить нашу позицию, которая сводится к тому, что на эти шаги последуют ответные меры. Так мы делали всегда, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор», — сказала Захарова на брифинге 21 декабря.

При этом представитель МИДа добавила, что российская сторона «нацелена в стратегическом измерении на взаимодействие с США, считает, что это правильный путь».