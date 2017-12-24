Латвия нашла своих героев

Сейм Латвии 21 декабря в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

Участниками Второй мировой войны по закону признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты.

При этом субъектами законодательства не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Одновременно этот статус не будет предоставлен и сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников их финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Еще одно ограничение — статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечности и другие аналогичные преступления.

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Новый латышский закон и уравнивает в правах ветеранов, сражавшихся на стороне нацистской Германии и СССР.

Первое национальное подразделение Красной Армии в годы Великой Отечественной войны было создано именно в Латвии.

Речь идет о созданной 3 августа 1941 года 201-й Латышской стрелковой дивизии. К сентябрю 1941 года в дивизии уже насчитывалось 10 348 человек. Историк Юлия Кантор в своих статьях пишет, что на 90% дивизия состояла из латышей и граждан Латвийской ССР других национальностей.

«Национальный состав дивизии был следующим: латыши — 51%, русские — 26%, евреи — 17%, поляки — 3%, представители других национальностей — 3%», — пишет Кантор.

То есть, согласно новому латвийскому закону, большинство воевавших в 201-й Латышской стрелковой дивизии советских солдат сохранят за собой статус ветерана Второй мировой войны. При этом Латышская стрелковая дивизия не была единственным военным формированием Красной армии, созданным в Латвии.

На стороне Советского союза сражались прославленные 43-я гвардейская Латышская стрелковая дивизия, получившая в последствие почетное наименование Рижской, и 1-й Латышский авиационный полк.

Всего на стороне СССР во время Второй мировой войны, по оценкам историков, сражались более 70 тыс. латышей.

В Латвии закон позиционируется как попытка национального примирения — все латыши, независимо от того, на чьей стороне они воевали, получат статус ветерана. Кроме того, законом отдельно оговаривается, что Латвия как самостоятельное государство не участвовало во Второй мировой войне.

Такие трактовки ударят по русскоязычному населению прибалтийской республики. В частности, речь идет о латвийских «негражданах», большую часть которых составляют этнические русские. Даже те жители Латвии, кто все же получил гражданство в порядке натурализации, не смогут претендовать на статус ветерана Второй мировой войны.

Лишены будут ветеранского статуса почти все граждане СССР, участвовавшие в освобождении Латвии, и оставшиеся жить в республике после войны. В законе, кстати, отдельно отмечается, что наличие удостоверения ветерана Великой Отечественной войны не дает права на статус ветерана Второй мировой.

Представитель партии «Русский союз Латвии» Андрей Толмачев, комментируя принятый закон, назвал его «оскорблением всей русской общины Латвии».

«Цель закона символическая, он не несет никаких финансовых обязательств перед государством. Сейчас идет война символов. Цель — унизить победителей и в очередной раз показать, кто в доме хозяин»,

— цитирует Толмачева РИА «Новости».

Российские политики также не обходят этот закон вниманием. Так, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что новый латвийский закон может серьезно навредить отношениям Москвы и Риги.

«Безусловно, это элементы русофобской политики, которая навязана сегодня Западу Соединенными Штатами, и они так в угоду их безответственно исполняют, не до конца думая ни о последствия, ни о том, что эти законы несут, какое социальное напряжение несут людям, как разделяют и разрывают гражданское общество Латвии. При этом заметьте,

мы никогда не согласимся, что в одинаковых условиях должны быть ветераны, которые служили в дивизиях СС и постоянно демонстрируют это на своих праздниках, и те, которые защищали свою страну.

Я не очень понимаю, как это терпит Европа — толерантная, абсолютно бескомпромиссная с точки зрения их европейской традиционной демократии, но это уже их проблемы. Это не понравится никому. Самое главное, это не понравится нам», — говорит сенатор.

Закон о статусе ветеранов в Латвии вступит в силу 1 февраля 2018 года.