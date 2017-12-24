Суета вокруг судов: Брюссель научит демократию любить

Как заявила на этой неделе министр по делам болгарского председательства в ЕС Лилиана Павлова, главенство Софии в Союзе должно помочь созданию «объединенной и сильной Европы». В подобном ключе высказался, и бывший президент страны Росен Плевнелиев, отметивший, что ЕС не нужен раздрай. «Европе нужна безопасность, стабильность и солидарность и мы должны этому способствовать», — сказал экс-президент.

Однако, несмотря на желание представителей Болгарии как государства Восточной Европы крепить единство ЕС, эксперты отмечают, что конфликт между Восточной и Западной частями внутри Союза все больше разрастается.

Уходящий год запомнился целым рядом конфликтных ситуаций между странами этих регионов. И в каждом из них Брюссель высказывал открытое недовольство проводимой правительствами ряда стран политикой, идущей, как считают в руководстве союза, вразрез с европейскими ценностями.

Реклама

Польское право

Главной головной болью для ЕС в этом году стала Польша. Самая влиятельная восточноевропейская страна и некогда «образец демократии», а также «образец для подражания», Польша вызывает все больше опасений у европейских чиновников. Главная причина — недовольство действиями правящей в стране консервативной партии «Право и справедливость».

Руководство этой партии неоднократно подвергалось критике со стороны ЕС за законы, идущими вразрез с европейскими ценностями. Переполнило чашу терпения недавнее одобрение верхней палатой польского парламента окончательной редакции закона о Верховном суде и Национальном судебном совете.

Реформа предполагает возможность внесения жалоб на решение суда любого уровня в Верховный суд. Кроме того, пенсионный возраст для судей теперь составляет 65 лет с возможностью продления срока полномочий при обращении на имя президента.

Правозащитные организации уверены — изменения ставят судебную власть под контроль исполнительной.

Формальным инициатором реформ стал президент Польши Ярослав Дуда, однако реальным возмутителем спокойствия в ЕС считают Ярослава Качиньского, главу правящей партии «Право и справедливость». «Понятно же, кто там реально всем управляет», — констатировал в разговоре с «Газетой.Ru» один из европейских чиновников.

В ответ на действия польских властей Еврокомиссия начала в отношении Польши активацию 7 статьи «Соглашения о ЕС». Самым главным последствием ее применения может стать лишение Польши права голоса в Совете Европы.



При этом строптивое польское правительство не боится угроз и даже собирается судиться с ЕС. Польский политолог Якоб Корейба считает, что для властей страны это возможность не только показать свою силу, но и унизить оппонентов внутри страны.

«Это возможность дискредитации оппозиции которая истерически бегает по иностранным столицам и просит о помощи — точно так же, как в XVIII веке польские магнаты бегали в Петербург и Берлин и просили скинуть короля», — сказал он.

Венгерская «диктатура»

Похожие проблемы ЕС испытывает и с Венгрией. Хотя ее лидера — премьера Виктора Орбана — глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер называет «диктатором» в шутку, венгерского политика всерьез обвиняют в наступлении на демократические принципы ЕС.

Орбан дает к этому немало поводов. В Европе венгерского лидера также неоднократно критиковали за его попытку перестроить судебную систему, которая поставила бы под вопрос независимость судов. Будапешт в конечном итоге пошел на попятный и реформу свернул, однако Брюссель продолжил критику — теперь за давление на иностранные НКО и отношение к мигрантам. Венгрия отказывается принимать их, несмотря на то, что это обязаны делать все страны-члены ЕС.

Орбан также довольно жестко выступал и в отношении Украины, которую он обвинял в притеснении венгерского меньшинства в результате принятия дискриминационного «закона о языке».

Хотя закон был направлен прежде всего против большого соседа на востоке, «под раздачу» попало и венгерское меньшинство. Киев к критике прислушался, скорректировав свои действия так, чтобы закон не затрагивал государства ЕС.

Румынские перспективы

Вслед за Венгрией и Польшей, новой мишенью для критики со стороны ЕС может стать Румыния — здесь тоже идет судебная реформа. Она, по мнению европейских чиновников, может установить политический контроль над судебной системой и лишить судей независимости. Негодование система вызывает и у оппозиции страны, которая массово выводит людей на улицы с протестами против изменений.

Выступающий против реформы президент Румынии Клаус Йоханнис констатировал, что риск того, что Румыния подвергнется такому же остракизму, как и Польша, очень велик.

«Если вы считаете, что изменения в судебном законодательстве пройдут без последствий, вы, наверное, свалились с неба», — заявил Йоханнис.

Чешский референдум

Еще одной проблемной страной в будущем году для ЕС может стать Чехия, где премьер-министром по итогам выборов стал бизнесмен-популист Андрей Бабиш. Премьер после назначения на этот пост заявил, что будет все-таки сотрудничать с ЕС, хотя довольно жестко критиковал союз во время кампании. Политик умело играл на евроскептических настроениях избирателей, ждавших от него принятия закона о референдуме о выходе из ЕС, а также экономического роста и противодействия приему беженцев. Бабиш ранее не раз высказывался негативно в отношении европейской миграционной политики.

Кроме этого на последних выборах 22 кресла (из 200) в парламенте взяла партия Партия прямой демократии Томио Окамуры (SPD), в программе которой референдуму по выходу из ЕС уделено особое внимание.

Эти идеи пользуются популярностью, отмечает главный редактор русскоязычного издания «Пражский экспресс» Ирина Шульц. «ЕС — забюрократизированная структура. ЕС — это рано или поздно евро — большинство чехов евро не хочет. Давление ЕС на Чехию в плане установления квот на прием беженцев, популярности не добавляет», — объясняет Шульц настроения граждан страны.

«Доктрина Юнкера»

Евроскептики часто сравнивают ЕС с Советским Союзом — это сравнение популярно среди сторонников партии «Право и Справедливость» в Польше. «В глазах поляков Брюссель Жана Клода Юнкера и Дональда Туска все больше похож на брежневскую Москву», — говорит польский эксперт Якоб Корейба.

Хотя подобные аналогии преувеличены, СССР в брежневские времена также имел дело отнюдь не с монолитным союзом из верных сателлитов. Каждая страна советского блока имела свою специфику и ее необходимо было учитывать.

Строптивой союзницей была Польша, руководство которой не слишком желало «играть по нотам» Москвы, Венгрия всячески защищала свой путь к полурыночному социализму, Румыния открыто заигрывала с США, а Болгария отказывалась размещать у себя военные базы СССР.

Для противодействия планам Чехословакии перейти к демократическим реформам в рамках социализма СССР использовал военную интервенцию — Москва вмешалась в дела хоть и союзного, но все же суверенного государства. На Западе в 1968 году эти действия объяснили «доктриной Брежнева», смысл которой состоял в «ограниченном суверенитете» этих государств.

Хотя подобные практики чужды европейским представлениям о демократии, излишнее давление ЕС на страны Центральной и Восточной Европы может привести к ожесточенному противодействию с их стороны.

«Не поддержим ли мы новый СССР, в котором мы снова потеряем страны, только недавно ставшие частью нас и которые хотят оставаться с нами в ЕС?», — задумался в ноябре этого года в своем блоге влиятельный европейский обозреватель Джон Данциг.

На первый взгляд эти опасения кажутся напрасными. По данным исследования Pew Research, проведенного летом этого года в 10 странах ЕС, большинство респондентов поддерживает идею Европейского союза. Оставить ЕС хотят только 18% респондентов во всех 10 странах.

Однако, повод для беспокойства все же есть. Как отмечает заведующий сектором политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Сергей Уткин, «модель, в рамках которой Центральная и Восточная Европа смотрела на Западную Европу, как на образец, себя почти исчерпала, по крайней мере, на нынешнем историческом этапе».

По мнению эксперта, и к странам Восточной Европы, и к их западным партнерам, «приходит осознание, что своеобразие Центральной и Восточной Европы в обозримом будущем останется не только в части узко понимаемой культуры, но и в политике».

Эксперт считает, что для сохранения сплоченности ЕС эту специфику надо будет принимать во внимание.

«Вряд ли можно ожидать, что возникающие по линии Центральная-Восточная и Западная Европа разногласия будут каким-то образом полностью преодолены. Скорее они останутся одной из важных черт дальнейшего развития Евросоюза, для которого внутреннее разнообразие — одновременно и проблема, и преимущество. Идет поиск нового равновесия внутри ЕС», — резюмирует эксперт.