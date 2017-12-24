Интерпол отпустил Яценюка

Украина опровергла информацию о том, что бывшего председателя правительства страны страны Арсения Яценюка задержали в субботу 22 декабря в аэропорту Женевы по запросу России, где он обвиняется в убийствах мирных жителей в Чечне во время первой чеченской войны.

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В МВД Украины сообщили, что при рассмотрении обращения России об объявлении Яценюка в розыск по линии Интерпола Генеральный секретариат международной полиции в Лионе признал это обращение «необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян», передает РИА «Новости».

«Никаких официальных препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует. Международная организация уголовной полиции определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка», — указывается в сообщении украинского правоохранительного ведомства.

По словам пресс-секретаря возглавляемой Яценюком партии «Народный фронт» Ольги Лаппо, политика вместе с младшей дочерью остановили на паспортном контроле в швейцарском аэропорту «по запросу России». Задержание было связано с обвинениями бывшего украинского премьера в участии в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков, сообщила Лаппо. По ее словам, обвинения являются «известными и абсурдными».

«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», — добавила Лаппо.

Экс-премьера отпустили через десять минут после проверки документов, предупредив, что аналогичная процедура возможна при вылете.

В апреле нынешнего года Следственный комитет России заявил о наличии доказательств участия Яценюка в расстрелах российских военных в Чечне в 1995 году. Об этом «Газете.Ru» рассказывала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, у ведомства «есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка» в двух вооруженных столкновениях: 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года.

Следователи также отметили, что Яценюка обвиняют в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года. 27 марта Ессентукский городской суд Ставропольского края вынес решение о заочном аресте Яценюка. В сообщении пресс-службы суда говорится, что политик обвиняется по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях».

В сообщении суда указана нумерация статей Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года, который был заменен на нынешний УК в 1996 году. Такое обозначение статей применено в деле Яценюка потому, что ему предъявлены обвинения в преступлениях, которые он, по версии следствия, совершил в ходе первой чеченской кампании.

Сам Яценюк заявил, что «все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят». Он охарактеризовал данное дело как «бред», но в то же время назвал это «продуманным сценарием».

В сентябре 2015 года председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что у ведомства есть данные об участии Яценюка в первой чеченской войне.

«Арсений Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 города Грозного, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозного 7 января 1995 года», — заявил глава силового ведомства.

По его словам, Яценюк был награжден наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военных. Как считают в СК, Яценюк воевал в Чечне в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг» под руководством Александра Музычко.

«Допрошенные соратники Яценюка характеризуют его как человека образованного, умного, но при этом хитрого и изворотливого, что называется, с малых лет стремящегося к власти и публичности», — добавил Бастрыкин.

Бывший полевой командир сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что общался со всеми украинцами, которые были на территории Чечни во время войны, в том числе с Александром Музычко, но Яценюка среди них точно не было.