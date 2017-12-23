Кадыров попал под блок

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об «исчезновении» своей страницы в социальной сети Instagram.

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«Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, от него «ждали возмущений, но просчитались». Кадыров отметил, что это — «единственное, чем он доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме».

Ему давно самому приходила в голову идея покинуть Instagram, заявил Кадыров, но «считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками». Заблокированные аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook в сумме имели более 4 млн постоянных читателей.

«Я много внимания и времени уделял общению с ними, делился новостями республики и своей семьи. Однако, не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в ВКонтакте, Твиттер, Телеграм», — заявил глава Чеченской республики.

Кадыров также прорекламировал чеченскую социальную сеть MyListory, которая «ни в чем не уступает заморским». Он также сообщил, что функционировать чеченский ответ «инстаграму» и «фейсбуку» начнет после Нового года.

Кадыров полагает, что блокировка его аккаунта связана с антироссийскими санкциями.

«Да, странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США», – отметил чеченский лидер.

По словам Рамзана Кадырова, в соцсетях «они могут заблокировать страницы», но его имя не заблокирует никто и никогда.

В свою очередь спикер парламента Чечни Магомед Даудов закрыл свой аккаунт в Instagram — в знак солидарности с Рамзаном Кадыровым.

«Дорогие друзья! Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница МОЕГО ДОРОГОГО БРАТА РАМЗАНА КАДЫРОВА вновь не обретёт своего достойного ХОЗЯИНА!», — написал Даудов.

Всемирный Сатана в лице США в очередной раз показал свою беспомощность, отметил Даудов. Маленькая Чечня в лице Рамзана Кадырова напугала Госдеп США в свой уверенности отстаивания интересов России, подчеркнул спикер чеченского парламента.

«Ничего, кроме смеха и недоумения у меня это не вызывает. А больше всего этот факт у меня вызывает чувство великой гордости за моего Лидера и мой Народ, что на очередном этапе всемирной Истории оказались в авангарде борьбы за Честь и Достоинство нашего непобедимого Отечества...», – написал известный под прозвищем «Лорд» Магомед Даудов.

Основная причина удаления своего аккаунта «инстаграма» — бойкот.

«В связи с этим, будучи глубоко благодарным, хочу сообщить своим дорогим подписчикам, что объявляю бойкот нашим недоброжелателям...Удачи Всем!!», — заявил председатель парламента Чечни (орфография сохранена — «Газета.Ru»).

21 декабря стало известно, что Кремль готов вступиться за главу Чечни Рамзана Кадырова, внесенного накануне Минфином США в «список Магнитского», и принять зеркальные меры. Однако кто именно попадет под санкционный ответ России, пока непонятно — в федеральном правительстве считают, что в США мало людей, равных Кадырову.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с новым санкционным «списком Магнитского» и пообещали соблюдение принципа взаимности, передает РИА «Новости». «Мы считаем незаконными эти санкции, недружественными, мы с ними не согласны. С большой долей вероятности могу предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться», — сказал Песков.

Сам Кадыров заявил, что получив «столько наград от Америки», он теперь стал «великим человеком».

«Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова — это я — в санкционный список США. И все завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхэттене? Но не видать мне казино Лас-Вегаса и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось. Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — написал Кадыров у себя в инстраграме.

При этом он отметил, что граждане США — звезды спорта и медиаперсоны — сами часто гостят в Чечне, и намереваются остаться в Чечне на ПМЖ, имея в виду боксера Флойда Мэйвезера.

«Эх, бедные американцы. Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя», — добавил Кадыров.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич назвал действия США «русофобией» и «откровенным идиотизмом».