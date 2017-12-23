КПРФ представит программу «ремонта» власти

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора подмосковного предприятия «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина в президенты России на предстоящих в марте будущего года выборах.

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«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сообщи лидер коммунистической партии журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

Он также отметил, что возглавляя высший совет народно-патриотических сил, он будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».

«С точки зрения политики мы устанавливаем, восстанавливаем форму правления советской системы», — цитирует депутата Госдумы «Интерфакс».

Руководитель фракции также напомнил, что в пятницу 22 декабря пленум ЦК КПРФ выдвинул Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз. По словам Зюганова, это «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей».

Кроме того, лидер КПРФ заявил, что окроло 33 тыс. человек вступили в партию в год 100-летия Октябрьской революции, сообщает ТАСС.

«Должен вас порадовать и объявить, что в связи с юбилейным призывом в партию, посвященному столетию Великого Октября, в партию уже вступило 33 тыс. новых, идейно убежденных, крепких бойцов», — сообщил Зюганов.

Помимо этого он анонсировал презентацию варианта предвыборной программы, в которой будет 18 пунктов, в том числе — касающиеся «ремонта» власти.

«Там 18 конкретных пунктов, в том числе по ремонту власти. Мы считаем, власть в том виде, как есть, не справляется с кризисом и только его углубляет. Можно сделать вариант, который позволит и людям контролировать эту власть и власти регулярно отчитываться перед гражданами и сформулировать курс довольно демократично и разумно», — пояснил лидер КПРФ.

Сам Грудинин признался, что решение о выдвижении стало для него неожиданностью, поскольку, по его словам, достойных кандидатов очень много. Он поблагодарил партию за это решение.

В начале декабря Зюганов прокомментировал решение президента России Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы и рассказал, между кем будет идти борьба в президентской гонке.

«Если серьезно, будет борьба между нашей командой и Путиным», — сказал он, отвечая на вопрос, как выдвижение Путина повлияет на шансы других участников предвыборной гонки.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже сообщил о своих планах баллотироваться, высказал мнение, что реальными кандидатами на пост президента являются только он и Путин.

О своих планах выдвинуться на пост президента в предстоящей предвыборной гонке в конце ноября заявил и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Я выдвигаюсь в качестве официального выдвиженца. Должен еще пройти в декабре съезд [«Партии Роста»]. Если пройду все процедуры и все пройдет хорошо. Но мы идем командой. Мы «со-кандидаты». Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», — сказал он.

Одной из первых о своих президентских амбициях заявила тележурналистка Ксения Собчак, которая позиционирует свое имя в бюллетене как графу «против всех». При этом сама Собчак признавалась, что политической программы в настоящий момент у нее нет. Более того, она отмечала, что может отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу некоторых политиков.

Будет выдвигаться также Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». Его кандидатуру 22 декабря рассмотрел съезд партии — впрочем, это решение выглядит техническим, так как еще в 2016-м делегаты предыдущего съезда одобрили его выдвижение.

Свои кандидатуры на выборах президента в 2018 году намерены выставить также журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата в соответствии с Конституцией РФ была назначена Советом Федерации 15 декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что о планах баллотироваться на выборах президента России на данный момент заявили 23 человека.